Las sueños eso son… sólo sueños

La próxima administración puede hacer lo que quiera, pero el gobierno solito no va a terminar con la inseguridad ni la corrupción. No puede ni podrá…

Sueños son.

Se divorció tío Nachito de su esplendorosa esposa, tía Chela (de veras esplendorosa, aunque ligera de faldas, de veras ligera).

Pasados años fueron juntos a la boda de su hijo mayor, ni modo, y en la fiesta se les vio platicando más tiempo del que autoriza el “Reglamento internacional de divorciados”.

Al rato, otro tío en otra mesa (tío Ricardo que era muy chismoso), le dijo: -¿Qué… reconciliación a la vista? –y tío Nachito explicó: -¡No sabes!, me estuvo reclamando que no la hice portarse bien – ¡ah!, fue eso.

Los del próximo gobierno federal ¡al grito de guerra! a la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la reforma educativa, el aeropuerto, Los Pinos, el avión presidencial y el proteccionismo yanqui (y lo demás que han dicho junto con lo que se acumule esta semana), la lengua alistan (el bridón no, eso no tienen… lamentablemente).

Se preparan las huestes de Morena a hacer retemblar en sus centros la Tierra, al sonoro rugir de ¡es un honor estar con Obrador! Bueno, se agradece la intención. Ahí nos avisan.

El gobierno por supuesto puede hacer de Los Pinos una extensión de la Feria de Chapultepec, hasta con toboganes y albercas para la sana diversión de los agradecidos integrantes del peladaje nacional; también puede malbaratar, rentar o nomás dejar de usar el avión presidencial (a uno ¿qué?); sin duda puede cancelar, cambiar o maquillar la Reforma Educativa. También puede rebajar los sueldos de sus empleados (no de todos, no se ande creyendo), y otras cuantas cosas que poco (casi nada), tienen que ver con el nivel de vida de todos.

Nosotros, los tenochcas simplex, por nuestro lado, bien podríamos reflexionar las cosas de otra manera: el gobierno solito no va a terminar con la inseguridad ni la corrupción. No puede ni podrá. Tampoco puede incrementar el ingreso fiscal a lo que debe ser (ni el salario), ni incrementar por decreto la productividad de la industria nacional. Nada de eso depende nomás de la voluntad y acciones de los gobernantes.

Y un por cierto importante: Marcelotzin Ebrard dijo que AMLO tiene la intención de diversificar el comercio exterior mexicano; sería bueno que alguien le informara que México ya tiene firmados 12 Tratados de Libre Comercio -con 46 países-, y 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones -con 33 países-, aparte de otros instrumentos legales para eso. Son nuestros empresarios los que van o no van, a vender en esos países, las condiciones ya están en la mesa, el gobierno ya hizo su trabajo (pero ¿para qué ir tan lejos? si los EU nos quedan aquí nomasito).

Si de veras queremos que se acabe la corrupción de un día para otro, no es tan difícil (si de la de altos vuelos hablamos), que la del cartero que se roba las revistas y la del agente de tránsito que acepta “pa’ su refresco”, son más difíciles de erradicar (y poco alteran el destino nacional). Pero la que sí hace daño, mucho daño, la “ingeniería fiscal”, los contratos inmensos con trampas inmensas, las concesiones absurdas y en general, todo lo mucho que se hace y daña al país en beneficio de una casta dorada, eso sí se puede acabar casi de la noche a la mañana.

¿Cómo?… pues dejando de robar los que no somos del gobierno.

No hay funcionario corrupto sin particular corruptor (o cómplice). Si los contratos de obra pública son un albañal, bien podrían los colegios y cámaras del ramo, entrarle al problema, denunciar a sus agremiados y hacer de la decencia, norma. Lo mismo con los proveedores.

Los mismos peces gordos que campanudamente se enriquecen haciendo negocios que son robadera pura y dura, son los mismos que en presencia de candidatos o autoridades electas, claman por que se termine con la corrupción (…pensando en la de sus competidores).

Conoce este López a uno que trabajó en el gobierno de Veracruz hace muchos años y varios gobernadores; asignaba contratos de construcción ley en mano, a las derechas, en serio, y verificaba que la calidad de las obras fuera la contratada… y un día (fue una noche), el jefe de asesores de aquel gobernador, citó al romántico funcionario y le dijo: -Mejor vete, manito, te van a matar –y después de dos intentos de envenenamiento y una embestida carretera, mejor se fue. Ni modo. ¿Quiénes le doblaron la mano a ese gobernador?: los contratistas (señores muy importantes de fotos en prensa nacional). Los mismos que trinaban contra la corrupción del gobierno en actos públicos. Chin.

A ver si atina quién dijo esto:

“Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las corridas de toros, divertirse sin cesar (…), gastar más de lo que ganan y endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos son los más fieles servidores del gobierno, por miedo a su miseria; a eso es a lo que más le tienen miedo los mexicanos de las clases directivas, a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía; (sino) a la falta de pan, de casa y vestido, y la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza”… Porfirio Díaz (ahí revise el libro Gobernantes Mexicanos, Tomo 1, páginas 387-388, Will Fowler, Fondo de Cultura Económica, México, 2008).

No somos tan así. No. Pero, tampoco somos ciudadanos de presumir. Por eso no le es tan difícil a un malandrín enquistado en la estructura del gobierno, cualquier gobierno, encontrar a alguien dispuesto a ser su cómplice para robar en cualquiera de las muchas variantes que son posibles con el erario.

Si es de los que creen que volvernos una sociedad de ciudadanos cabales es frenesí, ilusión, sombra, ficción (con perdón de don Pedro Calderón de la Barca), entonces entienda: no tiene derecho ni de quejarse, acepte corrupción y abusos y confórmese con que el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.