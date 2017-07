Las pensiones, una condena de pobreza

Sin lugar a dudas, una de las principales banderas del legendario Fidel Velázquez Sánchez en defensa de su gestión sindical y sus agremiados fue: “Los derechos sindicales obtenidos, son irrenunciables en el tiempo y en su cantidad”.

Aquél líder sindical, parte del clan llamado de los “cinco lobitos”, fundador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que dominó por 56 años hasta su muerte.

Gestión de representación obrera que alternó con la administración de 11 mandatarios presidenciales, convirtiéndose sin lugar a dudas en uno de los principales promotores y grandes gestores del corporativismo mexicano.

Tiempo inimaginable en el poder, donde ineludiblemente tuvo que transitar por un proceso de formación, fortalecimiento y sobre todo de un espacio generoso de concertaciones obrero-patronal, donde la parte obrera cedió sus principios e ideología a cambio de prestaciones inconcebibles al paso del tiempo, pero que en su época se minimizaron por el beneficio político, privilegiando el factor de control y mando a través del llamado corporativismo sindical.

Un corporativismo cuyo bastión de dominio fue uno de los factores contables, que le permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una permanencia presidencial ininterrumpida por más de 7 décadas.

Convocatoria de adherentes y votos electorales que se significaron emanados principalmente de los sindicatos de las distintas Dependencias, Entidades y Organismos gubernamentales, los más beneficiados por este sistema.

Representaciones sindicales que aprovecharon al máximo su sumisión y subordinación a cambio de innumerables prestaciones y canonjías que hoy, tienen en una encrucijada al gobierno actual, y, con un pronóstico severo de insolvencia para el próximo, por el insostenible manejo de sus cuestionables pensiones que contrastan con las jubilaciones de pobreza que obtienen los otros sectores labores del país.

EL INCIPIENTE CONTROL DEL CORPORATIVISMO

Ya en la administración de Carlos Salinas de Gortari, su ideólogo político Manuel Camacho Solís le había señalado con la convicción estratégica y visión social que lo caracterizó, que, por salud política y administrativa, se debería combatir “los nudos históricos del sistema político mexicano”.

Lazos de unión y fuerza de un corporativismo que privilegiaba a los sindicatos, principalmente a los de integración numerosa, quienes en un tiempo se convirtieron en un caudal invaluable de votos para el priísmo, pero que, en su evolución, se fue dispersando y nulificando, perdiendo paulatinamente su valor político, no así sus numerosas prestaciones obtenidas a través del tiempo, que actualmente son defendidas con la amenaza permanente de la movilización masiva de los posibles afectados.

Ese golpe de timón para generar la salud política y administrativa de la gobernanza, sólo se aplicó a cuentagotas en lo político, con la caída de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” líder indiscutible del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM) y Carlos Jonguitud Barrios, líder vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y presidente de Vanguardia Revolucionaria, no cerrando la pinza en lo administrativo, que pudo permitir la cancelación paulatina y sistemática de esas prestaciones de escándalo, que hoy, sitúan en una intersección con pocas vías de solución a las finanzas públicas, porque: los derechos sindicales son irrenunciables.

Bien lo expresaba en su tiempo Don Fidel: “Nunca he pretendido llevar a los obreros a la conquista del poder, pero sí a la consecución de mejoras de vida”, y vaya que sí buscaron mejoras de vida para sus agremiados en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), principalmente.

Prestaciones de privilegio que hoy, nadie se atreve a tocar, aún a sabiendas de lo oneroso y cuestionable que son las pensiones que perciben, que tienen contra la pared a las finanzas públicas, con un futuro de quiebra.

POCO COMPROMISO POR REGULAR

Cálculo político o poco compromiso social de nuestros gobernantes en turno, que han eludido y evitado la reestructuración justa y equitativa de esta prestación social, cuya regulación en los últimos años ha llegado tarde, siendo insuficiente para trasladar un beneficio justiciero a todo el sector laboral del país que se hace merecedor a esta distinción.

Con el tiempo en contra, cómo sortear las adecuaciones que regulen y alivien las finanzas públicas que produce el multifacético sistema pensionario mexicano, el cual identifica el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en más de 1,000 subsistemas de pensiones que atienden a distintos grupos de personas, lo cual impide visualizar el problema de manera integral y cuyas soluciones mediante las recientes reformas solamente están prologando el estallamiento del problema.

DERECHO CONSTITUCIONAL

Desde el año de 1917, las pensiones en México son un derecho constitucional que se ha venido incrementado en el marco de un aumento de la población de adultos mayores y más esperanza de vida.

Este sistema de pensiones es desigual entre individuos y generaciones, con riesgo de sostenibilidad para el país por la carga presupuestaria y fiscal que representa, sin que se pueda contener y controlar a corto y mediano plazo.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para cubrir las pensiones del año de 2016, se destinaron 50 mil millones de pesos, cuando el gasto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rebasó los 39 mil millones de pesos.

Hoy en día, el Gobierno federal destina cerca del 3.2 por ciento (814.9 mil millones de pesos) del Producto Interno Bruto (PIB), para pagar las pensiones contributivas (de trabajos formales) de 5.4 millones de personas, además de un 0.20 por ciento (46.1 mil millones de pesos) para cubrir las pensiones no contributivas (de gente que no cotizó formalmente), hasta allí llega la capacidad del gobierno y ya no le alcanza para más, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017.

IMPERATIVO QUE SEAN DIGNAS

La transición demográfica mexicana está provocando que haya más adultos mayores, demandado pensiones dignas y durante más tiempo, con su costo implícito para el erario.

Para el año 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula que, para cubrir esta prestación social requerirá del 4.4 por ciento del PIB, poniendo en entredicho al gobierno que lo aplique, porque programáticamente desde hace tiempo cubrió su techo financiero, y presupuestalmente ya no le alcanza para más.

Ante esta disyuntiva de planeación presupuestaria, y el desborde de egresos que representa, el sistema de pensiones nacional sigue presentándose de manera desigual entre individuos y generaciones, porque el 50 por ciento de éste presupuesto se destina para los ex trabajadores de alguna institución del gobierno, representando el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas, producto de ese corporativismo insano que hoy hace inequitativo un derecho constitucional bondadoso y justificado, que solamente disfruta a plenitud una elite laboral, que no se distinguió por ser la más productiva y eficiente para el país.

OTORGAMIENTO DESIGUAL

Según la Consultoría Actuarial Lockton, los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 1 de julio de 1997 y que por tanto tienen una cuenta en una administradora de fondos para el retiro (Afore), cuando se retiren recibirán una pensión de aproximadamente 2,300 pesos mensuales

Para los trabajadores afiliados al Seguro Social que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, la pensión promedio es de aproximadamente 4,500 pesos.

El contraste de esta prestación es que, para los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la ley anterior, la pensión promedio es de aproximadamente 11,500 pesos.

Para los trabajadores del Seguro Social, teniendo al IMSS como patrón, y bajo el esquema anterior de cuentas individuales, la pensión promedio será de 12,700 pesos.

Prosiguiendo con esta exposición de iniquidad, para los trabajadores de universidades estatales la pensión promedio es de 14,700 pesos aproximadamente. Dependiendo de la universidad, se otorgan de 4,400 a 31,600 pesos.

En el lado oscuro de este tributo bajo el esquema anterior de cuentas, los trabajadores de la CFE reciben una pensión promedio de 33,400 pesos.

Los trabajadores de Pemex tienen una pensión de 36,200 pesos.

Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben una pensión de 61,800 pesos.

Los Trabajadores de la Judicatura Federal reciben 69,500 pesos.

¿Cuál es el parámetro de distinción que sostiene este desequilibrio a todas luces injusto e indebido?, los derechos obtenidos bajo un régimen corporativista que nunca tuvo la visión de generar riqueza para toda la clase trabajadora, y que hoy, se encuentra atada para su regulación.

LO INCOMPRESIBLE DEL SISTEMA

Lo incomprensible del sistema, va dirigido para los trabajadores no afiliados a un esquema, pero que forman parte de los programas de jubilación del gobierno, a los que se les otorga una pensión para adultos mayores de 580 pesos.

Para casi 75% de los mexicanos con menos de 5 salarios mínimos, su pensión futura será de menos 30% de su último salario.

El esquema actual de pensiones en el país condenará a la pobreza a los adultos mayores, si es que sólo van a depender de la cuenta para el retiro de su Afore, mientras una élite sindical goza de jubilaciones de escándalo por encima del obrero tradicional, no midiendo por igual el tiempo, esfuerzo y dedicación que prodigaron en su larga trayectoria laboral a favor de la construcción del país.

Hace 100 años, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada, llamó la atención su contenido social.

En ese tiempo, el acceso a una pensión fue considerado como un derecho y como el canal natural para preservar la dignidad durante la vejez.

Hoy, esa distinción sólo se hace presente en una minoría muy reducida de la población que adquiere este beneficio, quedando en el vacío si en la próxima administración, cualquiera que sea el ganador y bajo cualquier credo político, tendrá el compromiso social de equilibrar este proceso de desigualdad para una prestación que debe ser justa y equitativa, que permita vivir con dignidad el atardecer de todo trabajador que dejo una vida laboral para acceder a esta distinción.

Ante la situación que se vive actualmente, qué tan válida es la reflexión sobre el tema que hace Terri Guillements: “A veces es difícil saber si la jubilación es un premio a toda la vida de trabajo duro o un castigo”.

¿Qué le respondería nuestro próximo presidente?