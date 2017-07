Las drogas, esconder la cabeza

No ver la realidad parece ser la política; mariguana, anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis las más consumidas

El consumo de drogas entre la juventud se sigue disparando. En Estados Unidos y en México se ha duplicado en los últimos cinco años. Aquí ya suman 8.4 millones de personas, 6.5 hombres y el resto mujeres; el crecimiento ha sido más rápido entre las mujeres ya que en 2011 eran 926 mil y en 2016 alcanzaron los 1.9 millones. Entre las sustancias consumidas están la mariguana, las anfetaminas, las metanfetaminas y el éxtasis, las últimas consideradas sintéticas. En Estados Unidos ya suman 40 millones los consumidores, dándose el fenómeno de que el mayor crecimiento ésta en la población blanca de nivel estudiantil y, la heroína destaca en la demanda, apreciándose también, que los más dinámicos abastecedores proceden de China.

Ante este flagelo, Uruguay se ha adelantado para combatirlo desde dos vertientes, la primera: borrar el carácter represivo y persecutorio del consumidor porque el gobierno lo protege al proveerlo de la mariguana que puede obtener en las 30 farmacias que la expiden a 1.30 dólares por gramo, extremadamente más barato que en el mercado. El comprador sólo tiene que poner su dedo en el registrador de la farmacia que lo tiene en la lista de usuarios y comprobará que no rebase los 10 gramos semanales. Segunda: está el plan piloto que estableció José Mujica. Tiene por objetivo sacar del mundo de lo ilícito a 160 mil uruguayos que en alguna época del año consumen y, acabar con un negocio clandestino de millones de dólares que conlleva promoción para el consumo y genera violencia con gastos económicos y sociales asociados.

En Estados Unidos, en Nevada, donde se encuentran Las Vegas, también se legalizó la mariguana para uso recreativo. El 2 de julio a partir de las 00.01 horas las filas en las tiendas (dispensarios) se extendían por cuadras. Se calcula que al menos dos, de tres turistas que llegan anualmente, consumen la droga por lo que el cambio de un comercio oculto por uno controlado que paga impuesto y produce localmente el producto, es la estrategia que la política de Trump auspicia para acabar con las importaciones y propiciar una nueva industria nacional que genere empleos que, aunque paradójicamente será más rentable con el crecimiento de la venta a los clientes habituales y esporádicos con el consiguiente daño a la salud física y mental, lo cierto es que significará una dinámica económica favorable a Estados Unidos.

Aquí están claras dos opciones para resolver el problema, no sólo del consumo sino del tráfico de enervantes. El modelo uruguayo empieza por considerar la adicción como un problema de salud que no se resuelve atormentando al consumidor para obtener la droga clandestinamente. De aquí entonces, el Estado asume que tendrá que incidir en el terreno de la educación para los jóvenes para que no incurran en el consumo y, de tratamiento para los adultos, en caso de ser presas de la necesidad de la droga. También es evidente que lo que busca este plan es el de erradicar la violencia y la circulación de dinero de origen delincuencial, para garantizar la tranquilidad social y alentar una economía sana para que el país progrese para todos y el trabajo dignifique a la persona.

El modelo norteamericano que Trump promueve, antes ya se había perfilado en sus predecesores con el de un enfoque económico. Se trata de que siendo irreversible el consumo de drogas, (que, al fin y al cabo, ellos lo iniciaron en Corea y Vietnam con sus jóvenes), la instrumentación para el control bajo amenazas a los países proveedores que les dio resultado por mucho tiempo, ha concluido su ciclo porque ya representa muy altas cifras de salida de divisas que debilitan la economía interna. Por ello, la vuelta es fácil: se legalizará para usos de esparcimiento y se producirá en el territorio de los estados de la unión para que vean así, una nueva fuente de ingresos y empleos que puedan compensar la caída de turismo por razones de selección racial y de procedencia por seguridad, y desde luego, porque forman parte de las actuales políticas de Estado de Donald Trump.

México ha quedado rezagado, apenas se ha aprobado el uso terapéutico de la mariguana y los negocios de los narcotraficantes sostienen la misma velocidad de ganancias que la corrupción en la esfera de la administración pública. Parece una competencia de maratón a largo plazo, mientras las víctimas son acribilladas, desde la gran mayoría que se atraviesan en el camino, hasta la de los delincuentes, soldados y policías de todos los cuerpos armados que sufren el desprecio ciudadano y son blanco fácil del cobro de venganzas de los capos. El desastre es la más clara definición de lo ocurrido.

No se asoma ni la más mínima intención del gobierno, ni de los legisladores y administradores de justicia, para buscar contener la propagación de la adicción entre niños y jóvenes. El narcomenudeo y sus consecuencias superan capacidades de policías y amenazan a toda una generación. Si la pobreza fue la mejor aliada de la manipulación política, la narcodependencia es ya una fórmula de control a las universidades que se han convertido en próspero mercado ante la indiferencia de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Meter la cabeza en el agujero para no ver la realidad, parece ser la política en la materia del actual régimen sexenal.