ARTURO ORTEGA*

Para el proceso electoral de este año 2017 son cuatro los estados que pasarán lista: Coahuila, Estado de México y Nayarit, en estas entidades se renovará principalmente la gubernatura; en Veracruz se renovarán las 212 alcaldías.

Sin duda, harto difícil serán estos comicios para las principales fuerzas políticas, PAN, PRI y PRD, dadas sus pugnas internas, no sólo por la inconformidad que se está presentando por definir las candidaturas rumbo a los comicios del próximo mes de junio; sino también, en el caso de Acción Nacional, por la molestia de un grupo de distinguidos panistas contra su dirigente nacional, Ricardo Anaya, por su amplia promoción que está realizando de cara rumbo ya a la competencia presidencial del 2018.

Cabe ver en retrospectiva lo acontecido en las elecciones de junio del año pasado, para ubicarnos en lo que se espera se presente en los comicios de este 2017.

Como primer elemento a considerar cabe mencionar que el priísmo fue severamente castigado por una ciudadanía que sigue resintiendo los efectos de la inseguridad en algunas regiones y ciudades; así como malos gobiernos, por su escasa y nula transparencia, y evidentes actos de corrupción, factores, que sin duda, fueron determinantes para que la ciudadanía emitiera un voto de castigo contra el tricolor ya que de doce gubernaturas en disputa, sólo logró obtener el triunfo en 5 entidades. Si bien recuperó estados como Oaxaca y Sinaloa; perdió estados emblemáticos como Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.

Sin embargo, el dato relevante de esos comicios fue un panismo “sorprendido”, con el triunfo en siete estados, de las 12 gubernaturas en disputa. Un voto de confianza para un partido que había caído a un tercer lugar en los comicios presidenciales del 2012; mientras que el PRD, fue desplazado por Morena del tercer lugar como fuerza política a nivel nacional. Un perredismo alicaído que dejó fuera a Agustín Basave, para dejarle el espacio a Alejandra Barrales, como nueva líder nacional del PRD.

Ahora de cara a los comicios de este año, es importante mencionar que las tres entidades donde se renovará la gubernatura actualmente son gobernadas por el PRI.

Por lo que hace a Coahuila, se han presentado ya inconformidades en el tricolor, por el proceso para definir al candidato a la gubernatura del estado, generando con ello la presencia del fenómeno “bronco” en la entidad; harto del control político que ejercen los hermanos Moreira en el estado; el diputado federal y el ex funcionario de Sedesol Javier Guerrero García, renunció a su militancia priísta y buscará la gubernatura como candidato independiente.

Por su parte, el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, ante su intención de buscar una diputación local, obtuvo respuesta inmediata del dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, al anunciar que el PRI no apoyará dicha postulación.

Sin embargo, las alianzas que hará el PRI con otras fuerzas políticas, como el Partido Joven, permitirá que este partido le abra la puerta a Moreira, para que aparezca en la boleta electoral, como su candidato por el distrito16 local.

En ese sentido, el priísmo coahuilense debe ajustar su estrategia a fin de conciliar los intereses de los diferentes grupos políticos para no fracturarse y perder el control y su hegemonía en el estado.

Sin desestimar que el PAN, se ha mantenido como segunda fuerza electoral y que en los últimos años ha fortalecido su estructura y su militancia, al grado de gobernar importantes ciudades como Monclova y Saltillo.

Un estado de alta competitividad electoral el Edomex (representa casi el 14% del electorado nacional), es clave para los priístas. Particular atención tuvieron para definir a su candidato, Alfredo del Mazo Maza, de amplia trayectoria política y con las mejores credenciales en la búsqueda de conservar la joya de la corona, ya que no pueden permitirse tener un resultado ominoso en los comicios del próximo mes de junio.

Es de señalar que el PAN y el PRD van por su lado, no hubo acuerdo en la elección de su abanderado.

Nayarit, que este año 2017 está festejando su centenario como estado integrante de la Federación, tendrá elecciones para renovar 20 ayuntamientos, 18 diputaciones locales y la gubernatura.

Una elección que se le podría complicar bastante al PRI, ya que tanto los panistas como perredistas impulsan una frente opositor, y tienen entre sus filas buenos aspirantes como el alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez; mientras que el tricolor tiene en el senador Manuel Cota Jiménez, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), su muy posible candidato.

Sin embargo, para esta contienda, no se debe soslayar la posible candidatura independiente del alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, alias “Layín”.

Las “difíciles decisiones” adoptadas por el gobierno federal, así como las protestas e inconformidades por el gasolinazo, no obstante el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, sin duda, que tendrán eco en las elecciones del próximo 4 de junio.

Con buenos candidatos y sin eufemismos, de cara a la sociedad, sin falsas promesas, y una buena estrategia y unidad, los priístas pueden retener dos de las tres gubernaturas en disputa. Que conste.

** Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Parlamentario y Procesos Electorales