Las cifras al alza y el gobierno se calma

El coronavirus en el mundo comienza a dar tintes de ser más grave de lo que parece o al menos el mundo así lo aclama, comenzamos a ver el cierre de fronteras, ciudades completas en cuarentena, eventos deportivos cancelados y una masiva cadena de información en redes sociales que nos dejan pensando la gravedad de una pandemia como la gripe española que cobró la vida de cerca de 40 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1920.

De acuerdo con la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, explica sobre el actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019.

A su vez, nos muestra sencillos pasos como medidas de protección básicas contra el COVID-19: lavarse las manos frecuentemente, adoptar medidas de higiene respiratorias (cubrir nariz y boca al estornudar por ejemplo), mantener una distancia social con otras personas, evitar tocarse ojos, nariz y boca, atención médica oportuna, evitar lugares concurridos (plazas, parques, centros de trabajo), mantenerse informado y seguir recomendaciones de médicos y otros expertos en materia de salud.

La OMS, explica que los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.

Al momento de escribir este artículo, la OMS reporta que en el continente Americano, se han notificado 356 casos adicionales de COVID-19 de 16 países y cuatro (4) territorios/regiones francesas de ultramar, para un total de 1.192 casos hasta la fecha. Adicionalmente, EUA, informó que 49 personas resultaron positivas para COVID-19 entre las personas repatriadas desde Wuhan, China (3) y el crucero Diamond Princess (46).

Se informaron otras cinco (5) muertes por COVID-19 para un total de 32 muertes reportadas hasta la fecha; Estados Unidos de América con (29), Argentina (1), Canadá (1) y Panamá (1).

La muerte en Panamá fue en un paciente de 64 años con condiciones de salud subyacentes. Las 29 muertes en Estados Unidos fueron reportadas en los estados de California (2), Florida (2), Nueva Jersey (1) y Washington (24) – la mayoría (19) de las muertes en el estado de Washington estuvieron asociadas con un centro de atención a largo plazo.

En varios países de nuestra región han mostrado una alarmante preocupación y se han tomado pasos precautorios para evitar una mayor propagación y diseminación del virus entre la población.

En su cuenta de twitter, el presidente Trump, expreso: Los medios deben ver esto como un tiempo de unidad y fuerza. Tenemos un enemigo común, en realidad, un enemigo del mundo, el CoronaVirus. Debemos vencerlo de la manera más rápida y segura posible. ¡No hay nada más importante para mí que la vida y la seguridad de los Estados Unidos!”.

De acuerdo con la información subsecuente, los EUA planean que la nueva prohibición se aplique a los viajeros procedentes de Europa, no al flujo de mercancías ni carga procedente de aquellos países.

A su vez, efectos secundarios del coronavirus, se reportaron en los mercados bursátiles, el llamado “martes negro”, el promedio industrial de Dow Jones bajó 453.93 puntos, o 1.57%, a 28,535.8 unidades; mientras que el S&P 500 cayó 51.84 puntos, o 1.57%, a 3,243.63 unidades. El NASDAQ, en tanto, perdió 175.6 puntos, o 1.89%, a 9,139.31 unidades. El Dow y el S&P tuvieron su mayor caída porcentual diaria desde el 2 de octubre.

En México, el IPC tuvo una caída de 2.23% a 44,134.39 puntos y el FTSE Biva retrocedió 2.18% a 906.62 enteros.

Mientras que en todos los países del mundo la crisis por la expansión del coronavirus se ha vuelto un problema de salud pública y secundada por los mercados bursátiles, el Presidente López Obrador, a través de su cuenta de twitter, comentó: “Especialistas trabajan en prevenir escenarios; llamamos a no adelantarnos y actuar adecuadamente. Conferencia matutina”, así como, “Tenemos condiciones para que nuestra economía resista las circunstancias globales”.

Hasta ahora se han registrado 17 casos confirmados por el Coronavirus en nuestro país y se dice que las cifras ya fueron “arregladas” para no causar pánico ni alarmar a la población.

Según lo expresado por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, se cuenta con un plan de respuesta que asegura tiene todas las acciones necesarias para prevención y contención del virus.

El canciller Marcelo Ebrard comentó que con el cierre de rutas aéreas por parte de EUA a Europa, dijo que por la “Vía aérea tenemos el control, no puedes pasar por el aeropuerto sin que México sepa quién eres y a dónde vas”, es decir, no seremos puente para el cruce de extranjeros a EUA, que haciendo a un lado la contención del virus, puede ser una gran oportunidad para generar una importante derrama económica en el sector turístico de nuestro país, si se ofrecen las condiciones sanitarias adecuadas.

Una vez más, nuestro país se le ofrece la gran oportunidad de ser protagonista derivado de la pandemia, nuestro clima en las costas podría ser santuario de extranjeros que busquen climas calurosos que según los estudios más recientes el virus no resiste climas superiores a los 28 grados centígrados.

También tenemos la oportunidad de ser puente en la OMS y generar estrategias de implementación que podríamos compartir a través de la Cooperación Técnica y Científica con nuestros países hermanos del sur.

Por su parte, Canadá y a consecuencia del Coronavirus, a través de twitter, la Cámara baja informó, como último acto antes de suspender sesiones a consecuencia del #COVID-19, aprobó el #TMEC por unanimidad.

Será ahora enviado al Senado de Canadá, un punto positivo derivado de esta crisis de salud pública.