Las calabazas se acomodan al rodar la carreta

Dice el dicho que las “calabazas se acomodan cuando avanza la carreta”, y esto nos muestra que en la política mientras avanzan los tiempos y los momentos de la acción en el poder se va observando de “qué cuero salen más correas”, y de qué color pintan los gallos y ahora las gallinas para disputarse la Presidencia de la República.

Las acciones políticas, el comportamiento, las relaciones, la capacidad de negociar, la lealtad demostrada en los hechos, la discreción, la voluntad de servir al que debe y al que puede, dan muestras de a quién se debe dejar el poder.

En los actuales momentos no podremos decir que se escoge a los posibles “suspirantes” por medio de encuestas o por rondas de simpatizantes, no se pude porque estamos ante un cambio fundamental que tiene que consolidarse o desaparecer, y si quieren continuar deben observar las señales del Presidente, finalmente este es uno de los políticos con mayor experiencia en tales cosas, las ha vivido, las ha sufrido, las ha soportado y entendió que solititito con su poder y necedad lograba, aprovechando los tiempos y las circunstancias, el poder.

Sería mucho decir que ni él se esperaba tal respuesta, pensaba que ganaba, pero no con el margen y la totalidad de la votación a su favor que arrasara a los políticos y a los partidos e incluso que subiera a gente totalmente desconocida porque solamente se operaba, en algunos de ellos, como “rellenos” para no dejar el hueco político y la sorpresa, pues ganaron, no por ellos sino por el fenómeno Andrés Manuel López Obrador.

El fenómeno sigue siendo este, él solititito resiste las embestidas de los “contrincantes”, las manipulaciones de la información, las deformaciones de las acciones políticas, no se esperaba, sin duda, la aparición del CORONAVIRUS y de sus trágicas consecuencias en la salud, en el “apando” voluntario de las gentes, en la crisis económica y de seguridad y en el abandono de muchas de sus fuerzas que tuvieron que mantenerse en sus casas y dejaron al líder sin la fuerza y el sustento de las marchas y manifestaciones y mítines, donde él podía mostrar y explicar lo que se necesita y de cómo respondía o responde el pueblo.

Hoy, hay condiciones de resentimiento y desesperación en muchos sitios, muchos miles de pobres no son tan leales porque cuando sienten que no se les resuelven sus problemas dan el chaquetazo y la espalda y se llegan a “vender al mejor postor” o se marean con las informaciones y manipulación política y editorial que sufren.

Por ello, aparentemente AMLO tiene una pérdida de simpatías, y es lógico, lo interesante es observar que a pesar de todo la pérdida es menor comparado con Brasil u otros países en América, incluyendo a los Estados Unidos, donde Trump, es arrasado por el odio, el resentimiento y la acción política de millones de gentes que le perdieron la confianza y el respeto. AMLO tiene problemas, pero no crisis de tales dimensiones.

Qué bueno que AMLO no ha permitido que las bases políticas de MORENA OPEREN, primero, porque no están totalmente formadas y forjadas en lo político, organizativo e ideológico, PORQUE TIENEN MUCHOS RESENTIMIENTOS Y ODIOS muchos de ellos que llevan, al grado de ser totalmente intolerantes y violentos en algunos casos, no saben discutir y llegan con facilidad al insulto y el dogmatismo y esto podría provocar serios enfrentamientos con los grupos de la derecha que andan activos, pero con iguales condiciones y niveles de intolerancia y de dogmatismo y violencia.

Y ahora no estamos en los mejores momentos para que se confronten los grupos porque hay que mantener la paz, entendiendo que todos, unos y otros, tenemos la obligación principal de SALVAR VIDAS y recuperar espacios en el trabajo y la seguridad y esto obliga a mantener la PAZ SOCIAL, si esta se rompe no se podrá recomponer el tejido social ni se logrará mantener la paz y la unidad en el país y se podría propiciar hasta invasiones de otros países que solamente andan a la caza de los bienes y los recursos de nuestro amado México.

Seguramente muchos de los que andan en los linderos de MORENA saben que hay intereses y ambiciones que estarían dispuestos a generar “guerritas y guerrotas” con tal de controlar a esa organización que, hasta ahora, la tiene bajo control el Presidente porque es su formador y guía y si existe es por la fuerza y la confianza que ha generado entre las masas él mismo y no por el partido que no lo es en la actualidad.

Pero muchos ambiciosos y perversos quieren el pastel para poder controlar los puestos y presupuestos e influir en el mismo Presidente y no entienden que no se deja influenciar ni que le hablen en la oreja, es lo suficientemente necio para no permitirlo a pesar de que hay facciones que aparentan mantener ese poder en el Presidente, pero la realidad es que AMLO sabe usar, utilizar y desechar a los que le sirven o no en el camino del ejercicio del poder: para él, primero son los principios y el mantener la imagen de limpieza que sostiene ante las masas y simpatizantes, en cuanto se le mancha o se lastima su fuerza, él sabe ejercer el poder total, con aquel esquema de que: el que manda manda y si se equivoca vuelve a mandar, y ahí, todos se joden…

En política cuentan los principios, la convicción. La necedad, la fuerza y organización y lealtades de sus gentes, pero también cuenta la suerte y por el momento no le ha dado muchos beneficios, le llueve y le tratan de aguar la fiesta, y hasta el momento lo han logrado y manipulado, y por ello creo que AMLO tendrá tiempo suficiente para cuando cambien los vientos y les den la fuerza en las velas para dar la garantía y demostración de que él tiene el poder y el manejo y control de los pobres que son el 70 por ciento de los mexicanos, y cuando esto suceda, logrará manifestaciones y mítines masivos de tal suerte que no tendrá, la oposición forma de confrontarlo a menos que quieran ser arrasados… y los tiempos andan cercanos, y ya veremos, así se van acomodando las calabazas en el camino… rodando. Y podrían rodar no solamente calabazas sino cabezas de los que no capten lo necesario para el ejercicio del poder por parte del presidente…