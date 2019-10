La transformación a la que Morena se resiste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, creado por él, debieran ser casi la misma cosa.

Es decir, la gran propuesta, incólume si todo resulta tal como se desea de la “Cuarta Transformación”, no sólo debiera estar siendo esculpida en el país, sino que sus escultores debieran trabajar, en complemento, desde el partido.

Pero, en la realidad, parece que el impulsor más fiel de que el país dé un giro de 180 grados es sólo el Presidente de la República, pues algunos miembros de Morena, sobre todo quienes ya miran al faro de la primera elección de dirigente nacional en su faceta de partido en el poder, se reducen a candil de la calle, oscuridad de la casa.

Los aspirantes a pasar a la historia como el primer dirigente nacional del partido que fundó López Obrador son, hasta ahora, Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz Durán.

En torno al partido, aun sin que todavía se acercaran los tiempos del proceso interno, las confrontaciones por los posicionamientos, tanto en el mismo Gobierno Federal como en el Congreso, comenzaron a darse casi desde el arranque de la gestión de López Obrador.

Algunos lugares, pocos los han ganado con base a su trabajo, como ha ocurrido a Marcelo Ebrard, en contraparte a la suerte que ha corrido Olga Sánchez Cordero al frente de una Secretaría que ya no da poder ni para ganar un poco de respeto y evitar que alguien se le acerque y le obsequie un “churro” de mariguana. Eso no significa que la Secretaria no trabaje; de hecho, es una de las funcionarias que casi a diario ocupa tiempo mediático.

O como el posicionamiento que intenta, para beneficios políticos futuros, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien le tocó la baraja más aterradora de la lotería, la que tiene que ver con acabar con la violencia y la inseguridad en algunas zonas del país, pero sin tener que confrontar al crimen organizado.

Hasta ahorita, de los apuntados para dirigir a Morena, dos son parte del Congreso (Mario Delgado y Alejandro Rojas) y dos que hoy tienen cargos en el partido (Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján).

Y será ahí, en esos dos lugares, básicamente, en donde se concentre la pelea por el poder partidista y donde desde ya se apresta la madre de todas las batallas, no si, antes, el Presidente les pinta una raya.

Toda vez que el margen de poder que se disputa no queda en los cuatro, o el número de candidatos que sean. Por ejemplo, Delgado es un político que creció de la mano de Ebrard, de quien fue Secretario de Finanzas y de Educación en la Ciudad de México, lo que lo pone en ruta de ser pilar en el futuro de su ex jefe.

De Rojas se sabe que es incondicional de Ricardo Monreal, quien, seguramente, está en la misma línea que Ebrard, y hasta que la propia Polevnsky, quien parece gozar de un acercamiento mayor con López Obrador, pues ha sido, en varias batallas, una guerrera cercana al ahora Presidente de la República.

Sobre Bertha Luján se sabe que es madre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y que no la lleva tan mal con Polevnsky, lo que podría sugerir un cierto pacto para reducir fuerza a los otros aspirantes.

Un poco más alejada de la grilla, desde su oficina ubicada frente a la Plaza de la Constitución, sin tener funciones en el Congreso ni en el partido, el proceso lo observa Claudia Sheinbaum, quien, como miembro de Morena, ocupa el cargo con mayor peso después del Presidente, aunque tal vez a ella le ha faltado un poco más de protagonismo. El cargo da para más. En tiempos del PRI fue considerado casi como la Vicepresidencia, en franca disputa con Gobernación.

Hasta ahora no se sabe que Sheinbaum tenga candidato preferido para dirigir al partido, pero se da por descontado que sea quien provenga de territorio monrealista, pues el zacatecano tampoco las tuvo bien con la hoy Jefa de Gobierno cuando se debió definir, desde el 2017, quién sería el candidato de Morena para la Capital mexicana.

El resultado, que favoreció a Sheinbaum, provocó un roce entre Monreal y López Obrador que por poco llega a la ruptura total, pero que el senador enmendó y entendió a tiempo.

Y es en esas líneas o cadenas de cotos de poder que se forman los grupos o “tribus” a la usanza perredista que luego trastocan hasta a quien esté en la cúspide. Ocurrió al PRI y al PAN. En ambos casos, los perdedores fueron Enrique Peña Nieto, y Vicente Fox, primero, y Felipe Calderón, después, respectivamente.

Así, pues, que no se dude de que el proceso interno de Morena está resuelto o que transita sobre alfombra roja. En juego está el futuro de muchos, hasta de López Obrador.

LAS DISCREPANCIAS: MÉTODO Y PADRÓN

Aunque algunos crean que Morena no es de este mundo, es tan terrestre como el PRI, el PAN o el PRD.

Y si algo lo demuestra es que, al menos en esta su primera contienda interna como partido en el gobierno, Morena se resiste a la “transformación” como instituto político que pretende ser distinto a lo que fueron los que ahora son una oposición apagada y desconcertada.

Parece lamentable que mientras López Obrador les puso en bandeja de plata el futuro, los miembros más conspicuos del ahora partidazo se empeñan en sacarle canas verdes al Jefe.

Apenas a finales de septiembre, Morena realizó su Consejo Nacional, que preside Bertha Luján, una de las candidatas, pero en el que, más que con acuerdos, el partido salió fracturado.

Uno de los puntos en el que todavía no hay consenso, y que, además, requiere modificación de estatutos, es el método por el cual se va a elegir al primer dirigente nacional de Morena.

Y si el Presidente López Obrador sugirió el de la encuesta, pues cualquiera pensaría que no tiene vuelta de hoja. La otra opción es la de elección vía Congreso del partido.

De los cuatro anotados hasta ahora, Polevnsky y Delgado apoyan la propuesta de López Obrador. Rojas la desecha y Luján conserva la de elección por Congreso.

Otro punto álgido es el del padrón de militantes, que es considerado “manoseado”, incompleto y con registros que no avalan la militancia real de muchos anotados.

Un punto del que se ha quejado recientemente Polevnsky es que los estatutos del partido no contemplan campaña política para ganar votos, sea cual sea el método de elección. “Y hay muchos”, afirma, “que hacen campaña”.

En ese sentido pensamos que todos los involucrados la hacen. La semana pasada, quien de plano lo hizo abiertamente, con un mitin arropado por seguidores, fue Delgado, quien justificando que era necesario empujar el método propuesto por el Presidente y limpiar el padrón de militantes se echó un buen rollo; levantó la mano y el dedo como diciendo aquí estoy.

En eso, Yeidckol tiene una ventaja. Aunque desde su llegada al frente del partido se ha desempeñado como secretaria general, ha hecho todo lo posible por que se le vea que es la lideresa nacional, y no lo ha hecho mal, pues la responsabilidad que tiene, de facto, es como si lo fuera.

Así, una encuesta parecería sesgada. Ella no hace campaña como tal, pero todos los actos desde el partido, las confrontaciones con otros miembros importantes de Morena, muchas veces llevan la intención de ganar reflectores mediáticos.

Lo mismo ocurre con Delgado, que desde las trincheras de la Cámara de Diputados no necesita decir que está en campaña.

Fregados, Rojas y Luján.

En cualquiera de los dos métodos, o si se inventara un tercero, promover la imagen y hasta sus intenciones de para qué desean dirigir al partido o, como decía Manlio Fabio Beltrones, “para qué quieren el poder” es cosa necesaria.

Pero, para el proceso interno, Morena también realizará asambleas distritales, reuniones en los estados, y ahí surgió otro asunto que asemeja a lo que en tiempo pasado arruinó la sensatez de otros partidos, y es la supuesta intromisión o el “manejo” de los superdelegados (“servidores de la nación”) para empujar y hasta, dicen, promover con recursos a éste o ésta.

El tiempo que le queda a Morena para solucionar sus diferencias internas y salir airados en su primera elección de presidente nacional, pero, sobre todo, no apedrear la casa al Presidente de la República, es poco.

El partido debiera, ya, asumirse también como parte medular de la “Cuarta Transformación”.

No vaya a ser que, prematuramente, Morena envejezca.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga