La Reina Boricua trasciende fronteras

La belleza de Yarishna Ayala trasciende fronteras y no es para menos, pues La Reina Boricua va con todo en este 2018.

La figura escultural y atlética de Yarishna Ayala ya acaparó la atención de una importante cadena de televisión de Estados Unidos.

El físico espectacular de Ayala no pasó inadvertida para esta empresa televisora estadounidense que ya la citó para una reunión con el fin de sostener pláticas de trabajo.

El proyecto que ofrece la televisora a Yarishna es que sea una participante del programa Exatlon estadounidense.

Sin duda que los proyectos que le surgen a La Reina Boricua es gracias a ser una reconocida atleta Cuaima Team.

La hermosa puertorriqueña analiza la propuesta que no deja de ser interesante, pues el reality Exatlon es realizado en coproducción entre la televisora norteamericana y los creadores del reality deportivo, la casa productora turca que también hizo la versión mexicana del mismo.

Cabe señalar que a partir del mes de julio comienzan las grabaciones en República Dominicana y será por importante cadena de televisión en horario prime time.

Tronamos los dedos y hacemos chonguito para que Ayala finalmente, y después de las negociaciones, sea una competidora espectacular y se cuente con su presencia en el Exatlon Estados Unidos.

¿QUIÉN ES LA REINA BORICUA?

La bella modelo despunta en el mundo del fitness y no es para menos, pues es la primera atleta en salir en la portada de la revista Muscular Development.

Yarishna Nicole Ayala Otero, su nombre completo, tiene como profesión las áreas de Comunicaciones y Publicidad, aunque su pasión es el fitness model.

Es una figura escultural de Puerto Rico para el mundo, por algo es calificada como ‘La Reina Boricua’.

Al preguntarle sus razones para convertirse en una atleta fitness, expresa: “Antes era bailarina de salsa profesional junto a mi hermana gemela; cuando ella quedó embarazada, decidí empezar a entrenar y mi entrenador, valga la redundancia, me habló de las competencias y me gustó, por lo que decidí competir en la categoría de bikini, donde me convertí en la primera bikini profesional de Puerto Rico”.

Lanzó un calendario digital 2018 y fue hecho de una manera artística y atemporal.

LAS PASIONES DE AYALA

LIBRO A LEER: ‘The secret’.

FRASE: Pasión.

PAÍS A VISITAR: Francia.

LO QUE TE GUSTA DE TU PAÍS: Sus playas.

PESO EN COMPETENCIA: 120 libras.

DESEO: Salud para poder lograr todos mis sueños.

USO DE TU INTERNET: Motivar a las personas en mis redes sociales a través de mis fotos y videos.

TRAVESURA: Cuando estudiaba en intermedia, mi hermana gemela y yo nos cambiamos de colegio y engañamos a todos.

HOMBRE IDEAL: El que sepa quitar mis lágrimas y convertirlas en sonrisas.

DEFINICIÓN EN UNA SOLA PALABRA: Apasionada.

CÓMO QUIERES QUE TE RECUERDEN: Como un ser de luz.

VIRTUD: La honestidad.

DÍA PERFECTO: Pasarlo con la persona que te hace feliz.

PEOR DEFECTO DE UN HOMBRE: La mentira.

PEOR DEFECTO DE UNA MUJER: La hipocresía.

LO MEJOR DE TU CUERPO: Las piernas.

MÚSICA PREFERIDA: Salsa.

MÚSICA PARA EL AMOR: La balada.

GALÁN FAVORITO: Brat Pitt.

COMIDA PREFERIDA: Pasta.

VIRTUD DE UN HOMBRE: Que te haga sentir amada.

MAYOR VIRTUD DE UNA MUJER: Entregarse en cuerpo y alma.

QUÉ TE VEN LOS HOMBRES: Mi físico.

NOVIO: No tengo pareja.

ROPA PARA DORMIR: En traje de Eva.