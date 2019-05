La regulación del gasto público

Era conocimiento de todos que, desde el 1 de julio de 2018 fecha en que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, una de sus primeras acciones como Ejecutivo federal sería impulsar sin cortapisas y desde el primer minuto de su régimen, una gobernanza bajo la tutela de su identidad: la “austeridad republicana”.

Un principio de actuación que, a lo largo de su trayectoria política siempre enarboló y aplicó en su función pública y como luchador social, desechando el embate del poder y la riqueza que trató de doblegarlo.

Una filosofía que le permitió ganar adeptos, consolidar seguidores y, el reconocimiento de quienes no comulgan con él, porque la sociedad en su conjunto aplaude y respalda que en la administración pública y en los tres niveles de gobierno, se destierre para siempre el despilfarro, el desperdicio y el mal uso de los recursos públicos.

Esos privilegios y canonjías que aprovechaban al máximo los gobernantes en turno, muchas veces fuera de lo imaginable y aceptable; independientemente de su ideología, posición partidista y rango de mando.

Un dispendio y abuso del poder que agredió, lastimó y llenó de hartazgo a una población con carencias de lo más indispensable, que con su esfuerzo y retribución cubría esas prerrogativas; sin una recompensa de mejora en su calidad de vida; ante una política mexicana pragmática, flexible y oportunista tanto en su grandeza como en su miseria.

Como lo señalara en su momento Jesús Reyes Heroles: “Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida” y, una convulsión principalmente en el sector burocrático ha causado el Presidente de la República con las medidas de racionalidad, austeridad y reorientación del gasto público que regulan su gobierno, que no se acaban de entender por sus resultados y, mucho menos de asimilar por la gran mayoría de los trabajadores del Estado que se han visto afectados o que viven en la incertidumbre porque las adecuaciones no se agotan en su ejecución.

EL CAMBIO

Es incuestionable que el movimiento y el cambio son el combustible de la supervivencia, acotaba José López Portillo, y esta simbiosis, es la que se vive a diario con la Cuarta Transformación.

Una transición donde se aplica ese viejo axioma de la política mexicana de que, para avanzar, hay que usar el poder: porque la política mata derecho.

Con esta óptica es como se lee, se vislumbra y cohabitan los trabajadores del Estado con la llamada “austeridad república”, que aplauden en favor del buen uso, racionalidad y transparencia de los recursos públicos, cuando estas medidas no afecten la eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

Padeciendo y detectando en muchos sectores gubernamentales que, estos procedimientos bien intencionados y justificables; con sus inevitables rasgos políticos, no se sustentaron técnicamente; ni se estudió previamente su aplicación, sobre los impactos de los servicios y afectación de la población receptora; sin dejar de soslayar los miles de burócratas que se han quedado desempleados, con la pérdida de talentos y el cúmulo de experiencias que con el tiempo se volverán obsoletas; para un país que requiere la suma de capacidades y mejores prácticas de sus componentes, para lograr la pretendida transformación.

Qué valido es traer a colación respecto al entorno actual que permea en la administración pública, la máxima de la industria del cine: “Para producir un espectáculo feliz, se necesita de un equipo feliz”.

Un ambiente indispensable y recomendable para cualquier actividad laboral, fundamentalmente la del servicio público, donde se empieza a padecer el tan mencionado como incomprendido “Principio de Peter” que recrimina: “Cuando las organizaciones que realizan bien su trabajo, generalmente son sobrecargadas de nuevas funciones hasta que llegan a su nivel de incompetencia”, y la racionalidad de plazas que se aplica actualmente, se encamina irremediablemente a detonar este fenómeno.

No se deben soslayar las funciones que ofrece el gobierno que están encaminadas a atender a la sociedad, muy por encima de los ahorros que se puedan generar con programas de austeridad.

Como incomprensible sería que, dichas reservas se orientaran para cubrir compromisos de campaña que acabarán por ser improductivos para el país en su conjunto, porque un jefe de Estado gobierna para todos, no para un sector que lo llevó al poder.

LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Ante la premura de contar con un marco jurídico que le permita al Ejecutivo federal regular y atender la ejecución del gasto público con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y honradez, con una ley que debió confeccionarse y aprobarse desde inicio de la administración, la propuesta de los diputados de Morena se hace presente.

La Ley de Austeridad Republicana de Estado, acompañada de otras reformas como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le otorga herramientas a López Obrador para estirar la austeridad gubernamental hasta la línea “franciscana” como la ha denominado, esperando que se gaste mejor, se evite el despilfarro y se generen ahorros.

Una austeridad que debe ser el estandarte de actuación del gasto público, que debe transitar por la línea de coherencia con la realidad que vive el país.

Una austeridad que no lesione a la clase trabajadora y que guarde equidad con los trabajadores de confianza y sindicalizados.

Una austeridad que reconstruya los privilegios injustificados para un sector minoritario, bajo el sustento de logros sindicales.

Una austeridad que genere ahorros que se inviertan en obras de infraestructura o proyectos productivos, lejos de la repartición para una población beneficiaria de programas sociales que sólo obedecerán eminentemente a líneas electoreras o políticas, y que en nada abonan a la productividad de esa población.

Una austeridad que debe evitar el camino de la popularidad desechando el de la eficacia, porque la política se mide por apoyos, pero también por resultados.

Una austeridad que acabe por ser la identidad del servidor público y no su víctima, porque el México subordinado y del sacrificio ha quedado en la anécdota histórica y hoy, se tiene una sociedad que exige resultados.