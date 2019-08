La rectoría sobre la educación… de la CNTE

Muchos meses antes de la elección federal del 2018, el entonces candidato presidencial por tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador, prometió a los profesores disidentes que si ganaba la Presidencia de la República, ellos llevarían mano para escoger al Secretario de Educación.

La promesa era bastante bondadosa, pero difícil de soltar así nada más porque sí después de que el triunfo electoral, aplastante, por cierto, estuvo consumado.

En ese entonces, el candidato de Morena también dijo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que con su venia se elegiría al nuevo Procurador de la República, hoy Fiscal.

Promesas de campaña que redituaron. Y como en el Juego, las deudas son siempre deudas de honor, pues…

Apenas dos meses y medio después de aprobarse la Contrarreforma Educativa es claro que la disidencia magisterial arrebató uno de los puntos esenciales de la modificación constitucional, la Rectoría del Estado sobre la Educación.

Desde hace dos semanas, el Gobierno Federal ha guardado un silencio cómplice ante, primero, la distribución de libros de texto “alternativos” en 6 mil escuelas de Secundaria en Michoacán, llevada a cabo por el sindicato disidente.

Y, segundo, que en Oaxaca, la CNTE ya regresó a las mismas, como se hacía antes de la reforma de 2013, a controlar las plazas para docentes, imponiendo sus “vanguardistas” requisitos.

En el caso de los libros de texto “alternativos”, los temas de mayor importancia, de acuerdo a la Coordinadora, son los políticos y sociales que tienen que ver con Cuba, Venezuela, el “Che” Guevara, Marx, Ho Chi Minh, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales, críticas al neoliberalismo y, por supuesto, la llegada al poder, en México, de Andrés Manuel López Obrador.

Pero también la afirmación de que los Presidentes de la República desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto acabaron con la soberanía del país.

Temas que no tienen por qué estar fuera de la esfera del conocimiento general de los alumnos, pero que tampoco deben ser utilizados como parte específica de un adoctrinamiento, y menos con razonamientos parciales, oscuros y revanchismo.

Los niños y adolescentes, siguiendo la línea “alternativa”, se instruirán bajo la premisa de “desobediencia, resistencia y lucha”, que la CNTE denomina enseñanza “política-social”.

Las autoridades educativas saben, pero no está de más recordarle al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que la tendencia a difundir el conocimiento con parcialidad o enfocado a doctrinas específicas convierte la enseñanza en fanatismo.

Respecto al control de plazas en Oaxaca, que, al igual que los libros de texto “alternativos,” se hará regla en territorios de dominio de la CNTE, como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, uno de los principales requisitos para tramitar un espacio laboral de profesor, un cambio de adscripción, reconocimientos o promociones, es que se demuestre que se ha participado en un 80 por ciento en plantones, marchas y bloqueos promovidos por el sindicato.

Recordemos que a mediados del 2015, después del anuncio del entonces Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, confirmaron que el estado quitaba el control del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) a la Coordinadora.

“El Gobierno de la República y la SEP, como órgano específicamente vinculado al sistema educativo, lo apoya decididamente al anuncio, y reitera la rectoría del Estado en la educación y la fortalece a la vasta corriente nacional de la Reforma Educativa”, dijo, entonces, Chuayffet a Cué.

Reiteró que en adelante, en el estado, la educación se impartiría con “la ley en la mano”.

La Contrarreforma Educativa aprobada en mayo, ni duda cabe, ha revivido el poder de la Coordinadora y, en apariencia, le deja un buen margen de maniobra para sus ancestrales prácticas.

En ese sentido, el sistema educativo retorna a antes de 2013, pero, más aún, si sobrevive el plan educativo de “adoctrinamiento”, el asunto retrocederá a la época cardenista o vasconcelista.

Lo que hoy permea, sin embargo, es la facilidad con que la CNTE está pasando por encima de la Secretaría de Educación Pública federal, que, de acuerdo a la Contrarreforma Educativa, ahora sí recuperaría la rectoría del Estado sobre la Educación.

La SEP, según sus funciones dentro del gobierno, es la dependencia encargada de seleccionar y sugerir, dentro de los programas de estudio, los libros y autores que deberán adquirir los alumnos de Secundaria y los contenidos de los de Primaria.

LA CONTRARREFORMA REPARTE

Cuando se confeccionaba la Contrarreforma Educativa para echar abajo la promulgada, en 2013, por Enrique Peña Nieto, uno de los protagonistas más férreos fue la CNTE.

Allá por abril comentábamos que, ante tanto manoseo, “Dios nos librara del “monstruito” que terminara confeccionándose con la ya bastante mancillada Reforma Educativa.

“El mazacote en puerta, ante tanto pujador, podría concluir calificándose como la reforma más plural de la historia. Porque, en cuestión de tributos, la cosa es sencilla, al ‘césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios’, y asunto arreglado, ahora que la visión de la Cuarta implica una ración de materia samaritana.

“O, tan simple, como acto de justicia aristotélica: ‘Da a cada uno lo que le corresponde’”.

Y es que, añadíamos, existían muchos pujadores, la maestra Elba Esther Gordillo, por ejemplo. O la idea de aprobar una reforma dejando “sin una coma” la de Peña Nieto, como sugería Mario Delgado.

Y preguntábamos ¿de qué carajos había servido la consulta nacional sobre Educación anunciada por el titular de la SEP desde agosto del año pasado (cuando todavía no asumía el cargo, pero actuaba dentro de un gobierno electo, no en funciones) y que incluyó a funcionarios de la dependencia, SNTE, CNTE, expertos, padres de familia, con foros en las 32 entidades federativas?

Durante la discusión en el Congreso, la CNTE bloqueó y encerró cuantas veces quiso a los legisladores y trabajadores del Congreso.

Posterior a eso, y en medio de berrinches por plazas, liberación de profesores encarcelados, trabajo a normalistas y devolución de recursos, entre otras cosas, tomó, por mes y medio, las vías del ferrocarril en Michoacán, provocando pérdidas irreparables para el comercio de ese estado, pero también para el país.

Ya entonces se veía que a los profesores disidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa.

Y en plena discusión de la contrarreforma, la Coordinadora presionaba al gobierno de López Obrador para recuperar el control del IEEPO, que les fue retirado en 2015.

Hoy, al parecer, los profesores disidentes comienzan a recuperar lo perdido en el sexenio anterior.

Ante el silencio de la SEP y de la Presidencia, que a la fecha, y después de la contrarreforma educativa, los ha recibido seis veces, ya pueden editar sus propios libros y determinar los temas que los niños y adolescente deben aprender.

Ya imponen, otra vez, requisitos para obtener una plaza.

Y ay de que no les cumplan o los frenen porque su fórmula de presión, bloquear carreteras, vías de ferrocarril, accesos a aeropuertos; dañar edificios públicos y privados, pero sobre todo no impartir clases, no la para ni una “Ley Garrote” como la de Tabasco.

Porque si ese fuera el espíritu del Gobierno Federal, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, Michoacán y el país no habrían sido pisoteados durante mes y medio.

¿Será que se necesitará una Re-contrarreforma Educativa?

