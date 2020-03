La primavera del coronavirus

SI ES VERDAD QUE LOS CHINOS YA INVENTARON O DESCUBRIERON LA VACUNA CONTRA EL CORONVIRUS, SEGURAMENTE PARA MÉXICO SE LE PODRÍA PONER COMO MARCA: ‘ESTÁ CHINGÓN’, y si es gringa: “Pues ya chingamos”.

Y como los tiempos son difíciles, llenos de comentarios, chismes, escándalos, intrigas palaciegas y callejeras, pues el presidente, de que sabe, pues sabe, de esas cosas, alerta que no hay problema que “RESISTIRÁ, AL FIN Y AL CABO, TIENE EL CUERO ENDURECIDO”.

La característica de Andrés Manuel López Obrador es que sabe cómo sortear las aguas peligrosas, es cuando en realidad saca la casta, sabe defenderse y luchar y luchar hasta que fastidia o cansa a sus enemigos, muchos, dicen que es un necio y bueno, a lo mejor, pero no han caído o hemos caído en que AMLO cuenta con muchos protectores como el “DETENTE” Y UNO DE MIS AMIGOS QUE ES CONOCEDOR DE LAS CUESTIONES POPULARES ME INDICA QUE LA ORACIÒN DEL “DETENTE” ES UNA QUE YA ESCRIBIMOS: “Detente Satán maldito, no abuses de tu poder, si a mí me quieres joder me vas a pelar el… Ya saben qué”, y una cosa es pelear contra las ideas y los razonamientos y otra distinta pelear contra los “protectores, chamanes, nahuales y otras formas en que, desde los tiempos anteriores de la conquista se fueron arrastrando como forma del pensamiento mágico con el cual han actuado muchos de los caudillos en este país.

Ya vimos a Madero acudir a las cesiones espiritistas y al mismo Calles terminar sus días buscando respuestas desde el más allá porque no creían en el más acá, sabemos que muchos políticos de las pasadas administraciones recurrían a los Palos Mayombé, a los curanderos, a los brujos y sus brujerías, llegaban a ir hasta lugares lejanos como el África para cazar leones y cubrirse con su piel para tomar el espíritu guerrero y brutal del animal recién muerto, los hechizos, pues han sido de todos hasta llegar a los narcosatánicos y muchos están relacionados con ceremonias terribles donde la sangre y la muerte, dicen, que sostendrán la vida y el poder. En fin, de todo hay en la viña del señor…

El poder lleva por caminos complejos que pocos conocen, si investigamos y leemos muchas de las obras de historia veremos que hay infinidad de casos que nos llevan a ese mundo mágico del poder y de cómo se van involucrando los políticos y las gentes de poder para entender lo que se va complicando en el país o se van sucediendo los asuntos que al final de cuentas afectan a todos.

Ahora que se busca desesperadamente la cura para combatir el coronavirus, pues vemos cosas tan impresionantes como que en la India se hacen mezclas que incluyen la orina de las vacas porque aseguran que es lo que cura el mal. Otras gentes comen caldo de murciélago porque dicen que como en la rabia, hay que comer del animal que la transmite o está inmunizado por las enfermedades, así el zopilote, pues es un buen medio para los caldos y las curas.

Las rameadas o las limpias siempre se han considerado importantes para la “protección” de males y apertura a las buenas ondas, nadie sabe cómo se hace pero lo hacen, muchas plantas son usadas para hacer los conjuros y las limpias y algunas se hacen rameando o en los temazcales, dentro de las piedras calientes que generan el vapor con el agua de uso o de olor que se usa para determinados baños de limpia.

Las ceremonias de ríos o de pirámides o de mar que se van haciendo de acuerdo a los tiempos y las necesidades, y en fin, cada sitio y cada grupo tiene sus “protectores” sus “detente”, su amuletos no de la suerte, sino de la protección contra el mal de ojo y contra todo mal.

En fin, vivimos al final de cuentas en una sociedad donde el mundo mágico sigue presente en cada casa, si se consultan las cartas y ellas señalan que no pasará nada, pues todos tranquilos, pero si sale alguna mala y el presagio es de muerte, pues se alerta a ese grupo y se sufre hasta que la profecía se manifiesta.

Es impresionante leer el famoso discurso de Bill Gates dado en 2015, donde explicaba: “Si empezamos ahora, tal vez estaremos listos”. Con estas palabras Bill Gates finalizaba su charla TED en 2015. Antes de eso, con un discurso de ocho minutos de duración, el empresario detallaba que la próxima gran amenaza de la humanidad no sería una guerra sino una pandemia, lo mismo que estamos viviendo con el coronavirus.

“Cuando yo era chico el desastre más temido era vivir una guerra nuclear. Hoy la mayor catástrofe mundial es una pandemia.

Si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas será un VIRUS infeccioso, muchas más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios. y bueno, pues sin duda no son adivinos sino que van contando con la información confidencial, y se convierten en visionarios y hablan de tales temas porque es la tendencia del control mundial por medio de muchos mecanismos, pero para robar los bienes y destruir a los enemigos y las riquezas del mundo, pues no hay nada mejor que apuntalar una pandemia como la que hoy vivimos y, además, nos quedamos atontados y callados, sin demandar que las autoridades mundiales realicen una investigación para dar con los responsables, porque la vida de miles de gentes en el mundo, en realidad, es un crimen de lesa humanidad que debería llevarse a juicio.

Sin duda, los intereses económicos que se van jugando son tales que nuevamente Estados Unidos y China se enfrentan al anunciar que ya cuentan con la vacuna y esto es un enorme negocio mundial y se utilizará como moneda de equilibrio o desestabilización, según sea el caso, pero si contamos con el “detente, el trébol de cuatro hoja y el dólar de dos dólares, el ajo macho y la estampita de San Benito”, pues nos hacen lo que el viento a Juárez… y tan, tan… empezamos con la PRIMAVERA del coronavirus…