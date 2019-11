¡La prensa apunta para oposición!

Por si no fuera poco tener a la sociedad dividida, polarizada y con un sinfín de calificativos, ahora también tenemos a la prensa involucrada. Todo comenzó hace 10 meses desde la toma de posesión del presidente López Obrador, cuando empezó a llamar a la prensa con mayor influencia y contraria a su ideología como “prensa fifí”.

Por supuesto el asunto no ha quedado ahí, desde las polémicas mañaneras del presidente López Obrador, en las que comienza a dar su conferencia, en muchas ocasiones se le ha tildado de un derroche de recursos del presupuesto federal en plena austeridad por parte del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), ya que como todos sabemos, proyectar al Ejecutivo cada mañana no es económico, a pesar de que se utilicen otras plataformas como las redes sociales.

Y no sólo hablamos de los costos económicos, sino también del verdadero propósito que alberga el escuchar al presidente López Obrador cada mañana con un léxico fuera de lo común en cualquier presidente en toda la historia moderna de México. Muchos lo califican de una pérdida de tiempo pues no presenta datos reales, descalifica a su oposición, no toma en serio las estadísticas, no presenta proyectos estructurados y en realidad no genera ningún tipo de aporte sustantivo; para otros simplemente es la llamada a la congregación.

No podemos hacer un análisis objetivo en un discurso cada mañana en la que no se cuenta con datos precisos, estadística y una medición –y regulación- apropiada de las políticas públicas y sociales.

Periodistas como Raymundo Riva Palacio han comentado dentro de su columna de opinión Estrictamente Personal; “En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un espectáculo que generaba angustias y temores, al ser utilizado por el Presidente para ajustar cuentas con individuos o sectores. Desde el atril convertido en patíbulo, juzgó y sentenció a empresarios y empresas, periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición, utilizando el terror como método de sumisión. Tuvo éxito con algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores comenzaron a imaginarse formas más inteligentes para poder obtener los mejores frutos de la maravillosa oportunidad de tener todos los días durante casi una hora y media al Presidente, respondiendo todo tipo de preguntas”.

Otro fue en esta semana, cuando al periodista Luis Carmona, presuntamente se le revocó su acreditación para asistir a la mañanera, debido a preguntas incómodas que se le hicieron al Presidente López Obrador con relación al caso del operativo en Culiacán, “En tres ocasiones Jesús Ramírez Cuevas se acercó a mí para decirme que le bajara al tono con el que le hablaba al Presidente”, dijo el comunicador. Y agregó: “Gente de la Presidencia habló a mi medio para informar que se me había retirado la concesión para acudir a la mañanera”.

Y qué tal lo dicho por el periodista Leonardo Kourchenko “Desconfiamos del discurso parroquial de la bondad y el humanismo, cuando hay grupos criminales que abren cárceles, atacan fiscalías, disparan con armamento descomunal a cielo abierto contra la población”. Terrorismo que se combate con discursos y homilías.

Cuando nos basamos en lo dicho y no en los hechos, difícilmente podremos comprobar la verdad absoluta, pero si podemos visualizar un poco de la realidad, no es mentira que al Presidente no le gustan las preguntas que contradicen el discurso oficial, ni tampoco que existen periodistas “a modo”, que hacen preguntas absurdas, irrelevantes o muy a favor de una respuesta premeditada y oficial.

Al día de hoy hemos visto cómo la prensa se ha vuelto esa oposición diluida en la arena política, es la que en este primer año de la presidencia de López Obrador, vemos con más fuerza para opinar, quejarse o proponer. Incluso hemos visto en redes sociales como Twitter los hashtags de #PrensaSicaria, #PrensaProstituida, #PrensaCorrupta.

El oficio de la prensa en estos tiempos sí que se ha visto complicado, pero es el ejercicio del periodista el de informar a la ciudadanía, todo lo demás queda en especulación, la libertad de expresión es y debe ser siempre la base angular de toda democracia, de acallarla comenzaremos a ver hacerse realidad nuestros miedos más profundos en esta autoproclamada Cuarta Transformación.