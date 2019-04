La policía siempre en vigilia

PUES COMO DICEN EL SÁBADO DE GLORIA: PUES CADA QUIEN SU JUDAS PARA TRONAR

Pues razones existen y muchas para que la gente tenga una percepción brutal sobre la inseguridad, simplemente, más del 74% se siente inseguro en la capital y no es para menos, las noticias son alarmantes y la ineficiencia brutal, el día miércoles, en un asalto a un autobús en Coacalco, asesinaron los asaltantes a una joven mujer madre de tres niños y, solamente vemos declaraciones y buenas intenciones, mientras los caminos se comienzan a empedrar de buenas intenciones y, eso de la policía científica dejada de lado desde hace muchos años y la nueva Guardia Nacional envuelta en chismes de Palacio y en aprobación de leyes por leguleyos, pues vamos mal.

Podemos entender que en el campo científico y de investigaciones, con una simple gota de sangre, la ciencia, es capaz de reproducir nuevamente a un caballo desaparecido hace 40 mil años y, en México, no podemos aparecer a un policía que nos cuide aunque sea de lejos y tal parece que AMLO está en serio dolido por muchas de las acciones de medios y periodistas que no están conformes con su labor y menos con los recortes presupuestales que han permitido eliminar muchos medios y dejar sin empleo a cientos de comunicadores y podemos entender eso que señala el nuevo encargado de la comunicación social de la Presidencia de la República en el sentido de que debe de ahorrar y lo hace con una nueva propuesta que baja el 50 por ciento del gasto, no inversión, como se operaba en otros tiempos, en publicidad, y podría hasta creerle al presidente de que dará trato igual a todos los medios y que respetará la crítica pero, eso, seguramente es él, porque los demás cachorros de la cuarta transformación que son de cuarta, pues tienen la piel sensible y se molestan y chingan sin querer queriendo como La Chilindrina en El Chavo del Ocho y cierran puertas y medios a los comunicadores y solamente apapachan a los suyos y no a los otros… no sé si esto lo conozca el señor presidente pero me imagino que cuando menos está medio enterado, porque si no conoce bien las cifras que operan sus subordinados pues a lo mejor solamente conoce a los que le dan bola en las mañaneras y no a los críticos con los que a veces se desespera y llega a llamarles fifí, sin más razón que el coraje o la frustración, y cuando un presidente hace esto, está en peligro de extinción, porque es muy duro el estar siempre declarando y defendiéndose, aunque argumente que es su derecho, cuando su obligación es la de atender las cosas del gobierno y no las críticas a su gobierno.

Claro que los estilos personales de gobernar hacen muchos cambios en las acciones de un gobernante, ahora, vemos cómo la derecha se empareja y asume la misión de destruir a los gobernantes de izquierda involucrados en actos de corrupción, y por ello, somos, ahora, testigos de la tragedia de Perú con la muerte del ex presidente Alan García y de lo que sucede en Brasil con el encarcelamiento de Lula y así, vamos entendiendo que, por ejemplo, en México, se van guardando muchas ofensas de los propios aliados de AMLO que al final de cuentas un buen día, le estallarán en la cara con terribles resultados como es la protección que sigue brindando a Gabino Cué, quien saqueara a Oaxaca con más de 30 mil millones, acompañado en esa acción de varios destacados morenistas hoy en el poder y con la complicidad de su socio y compadre Jorge, “El Coco”, Castillo, y de otros compadres que robaron a manos llenas en el saqueo del Seguro Popular, y AMLO, bien intencionado le abre las puertas del poder y lo pretende hacer “inversionista en Pemex” cuando desata un gran escándalo y un buen día así como ahora le protege, pues le darán con la cubeta en la cara por esos actos de corrupción aparentemente, por él, perdonados, pero en el recuerdo constante del pueblo sabio de Oaxaca que no olvida la corrupción y los robos de esos políticos de “oposición”.

Así como se alegra de que exista justicia aunque no sea pronta ni expedita como lo que hoy vemos en el asunto de Puebla en el caso de la señora Bracho, pues también debería, cuando menos, investigar con gentes serias no las que le dan bola y lo hacen bolas con el beisbol, lo que ha sucedido en Oaxaca y, así, podemos entender también que estaría agradecido por los espacios brindados a muchos de los hoy prominentes políticos morenistas oaxaqueños porque les abrió las puertas de la administración en su momento y les permitió incursionar en la acción de Morena en la entidad, pero eso es política solamente y lo grave, son los resultados de algunos actos como esos donde la gente ha sido lastimada, robada, saqueada, reprimida como lo hizo en varios casos, cuando ordenaba a los medios que no permitieran publicar a los que éramos críticos de su mal gobierno, por ello creo que, si bien los dicho son de que AMLO no reprimirá la crítica pues esperaremos los hechos, porque a veces, en la política, los políticos tienen más labia que resultados y tienen más promesas que cumplimientos.

Ahora sabemos que los gastos de “publicidad” en muchos medios eran destinados a los bolsillos de los empresarios a los que callaron y ordenaron en muchos casos, aún en los casos donde dicen que son de oposición y, pues así es el juego, la realidad es que un gobierno se percibe en la calle, en sus resultados, pueden decir los medios y los chayoteros de ocasión o de formación que todo está bien cuando nos está llevando el carajo como, ahora, vemos lo que significa la percepción de la ciudadanía, del pueblo sabio, cuando dice más del 74% que no estamos seguros y es porque lo vemos y lo sufrimos en los robos, asaltos, asesinatos, violaciones, secuestros y todo los demás, la verdad es que por el momento, la única verdad es que no tenemos policía porque toda anda en “vigilia” sin hacer nada, mientras nos sigue crucificando en las calles y las casas, así la policía no vigila, anda en la vigilia… y qué chingaos…