La nueva normalidad o el sálvese quien pueda

Nadie es bruto como para no entender la dimensión de lo que estamos viviendo; cuando no se tiene clara la receta esencial, y lo único que se transmite es desesperación, el resultado está a la vista

Lo novedoso de la nueva normalidad es que no hay nada nuevo. Es decir, pasamos de una sana distancia con 32 estados en foco rojo, en relación al estatus de la pandemia, a una nueva normalidad con 31 estados en foco rojo, excepto Zacatecas.

Lo nuevo es que no hay nada nuevo.

La curva de comportamiento del coronavirus como que se domó, pero no se domó; como que cedió, pero no, entonces, como que abriremos el país, pero como que no; como que regresaremos a la normalidad, pero como que no. O sea, a partir del lunes, como que ya pasamos a otra etapa de la sana distancia, pero como que no.

Perdón, pero así es como se comunica el gobierno de la 4T con respecto a la administración de la crisis de la pandemia.

Es cierto, estamos frente a un hecho inédito de proporciones inconmensurables; cuesta, incluso, asimilarlo, ya no digamos vivirlo, en cautiverio; la única certeza es que no la hay. En el corto plazo nada es seguro, ni siquiera la salud, y transmitir esta incertidumbre en el hogar no es fácil; ya no digamos cuando se tienen responsabilidades públicas.

Sin embargo, la regla es hablarlo con franqueza, honestidad y transparencia. Nadie es bruto como para no entender la dimensión de lo que estamos viviendo, pero cuando no se tiene clara la receta esencial, y lo único que se transmite es desesperación, el resultado es el que estamos viviendo.

El gobierno de la 4T es el mejor ejemplo de lo que no se tiene que hacer; no cumple, siquiera, la regla del ejemplo en algo tan simple como el uso de cubre boca.

Están apurados por abrir el país, pero sin siquiera cumplir el propósito central de domesticar la curva de contagios, muertes y atención hospitalaria de los infectados por Covid-19; hacen política en la administración de la crisis sin entender la prevalencia de la ciencia en la coyuntura; se sienten presas de un complot cuando ni siquiera son capaces de disciplinarse a los dictados de los más elementales protocolos de acción en la emergencia. Sus impulsos primarios de control político los hacen incapaces de entender la dimensión de lo que esta viviendo el mundo.

Ávidos de dar certezas trasmiten desesperación.

Cuando debería ser un ejemplo de paciencia para aguantar el confinamiento, el Presidente López Obrador decide agarrar sus maletas e irse a sus giras, que no son esenciales en el protocolo del Consejo de Salubridad, para, según él, buscar la paz en el país.

Reitero que no es broma; de esa manera argumentó la centralidad de su necesaria salida al sureste del país.

Incapaces de respetar la norma, de plegarse a un mandato de ley, hoy, que son gobierno, los integrantes del gobierno de la autodenominada 4T trasmiten lo que recriminan a la ciudadanía: “Si no se ha domado la curva de la pandemia es porque la gente no cumple el mandato del confinamiento”, como espeta a diario, con autoridad fantasmal, el deslustrado López-Gatell, el científico que desacredita el propio presidente López Obrador.

Después de más de dos meses de confinamiento ciudadano, con días buenos y malos, algunos con esperanza y otros con desesperación, parece que estamos en el mismo punto de inicio, con una autoridad empeñada en decirnos que vamos a entrar a otra etapa, pero que tiene las mismas características de la anterior; que ya no estamos en la etapa de la sana distancia, pero que sigamos teniendo a la distancia como mejor medida de prevención.

La palabra ha perdido su peso de credibilidad con un gobierno que ha hecho uso desmedido de ella para tratar de decirnos algo que ni él mismo ahora cree. Lo único claro es que hay que seguir aguantando, que hay que cuidarse, cuidar a los propios, ser cautos con el manejo de la información y tener la certeza de que todo pasará en algún momento.

No hay nueva normalidad, frase copiada y hueca que pretende decir mucho y no dice nada porque nadie sabe nada; solamente los farsantes creen tener la certeza de la incertidumbre. Lo único seguro, y eso por la experiencia ajena, esto es, de los países que nos llevan aventajados unos meses, es que no hay luz al final del túnel mientras no haya medicamento de contención al virus o una vacuna para su erradicación. Todo es un proceso de ensayo y error, de abrir y cerrar, y de que la solidaridad para con los otros es el matiz de estos tiempos.

No entramos a otra etapa; seguimos atrapados entre el miedo y la desesperación; entre la mezquindad y la empatía. Y hay que aguantar, por el bien de todos, y desestimar el ejemplo de agarrar las maletas para evadir una realidad que nos estará tocando la espalda para restregarnos en la cara que no estamos a la altura de la supuesta nueva normalidad.

Demos espacio a la racionalidad, ese es el mandato, y desterremos el ejemplo del sálvese quien pueda, que no ejemplifica la irracionalidad.