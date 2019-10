La nueva difusión ideológica de la 4T

“SI QUIERES LLEGAR RÁPIDO, CAMINA SOLO, SI QUIERES LLEGAR LEJOS, CAMINA ACOMPAÑADO”.

PROVERBIO AFRICANO.

Mucho es lo que se comenta sobre el presidente Andrés López Obrador, algunos críticos llegan al insulto, y en su desesperación, generan conflictos tales que solamente dan la razón al presidente que explica que hay gentes que no aceptan ni los cambios de gobierno ni el cambio programado de sistema, que se viene construyendo. Tal parece que no han entendido que el cambio no solamente es de forma, sino de fondo, por ello, la fuerza con la que AMLO construye el CAMBIO DE SISTEMA, de ahí que si bien MORENA, no ha tenido la fortaleza para realizar una corriente ideológica que dé fuerza y sustento a la 4T, AMLO, la viene configurando por medio de algo que conoce, maneja y controla: la comunicación a las bases, DE AHÍ QUE, UN GRUPO DE DESTACADOS PERIODISTAS, AHORA, FORMAN SU EQUIPO DE IDEÓLOGOS QUE DAN FORMA A LA COMUNICACIÓN POLÍTICA DE LAS BASES Y SUSTENTO A ESTA NUEVA TRANSFORMACIÓN, y esto es, lo que parece, no reconocen ni aceptan, pero, tampoco entienden, muchos de los críticos de AMLO que solamente basan sus respuestas en la visceralidad, no en la intelectualidad…

Si bien la pérdida de confianza y de credibilidad empezó a tomar forma en los mismos medios de comunicación que se fueron degradando al ser servidores y no críticos de los actos de los gobiernos anteriores, la fuerza del cambio, se genera en las redes sociales y en algunos grupos o programas de radios y la televisión vio desgarrarse su prestigio y la caída de su proyecto comunicativo, de tal suerte que casi desaparece en las pantallas de los hogares mexicanos. AMLO, reconoce, agradece y acepta la fuerza y los empeños de las redes sociales y entiende que es, la radio, el mecanismo de mayor penetración en México, ya que en las comunidades más aisladas y en todo el país es lo que mayor atención ocupa de los ciudadanos, por ello, con algunos medios o grupos de empresarios radiofónicos, desarrolló los nuevos conceptos que serán la base real de la defensa de los proyectos y conceptos de la transformación del sistema, propuesto por AMLO, y en este campo, no hay duda, que del otro extremo, ni entienden, ni la derraman ni la beben, simplemente, la visceralidad, no les deja pensar y observar la realidad nacional.

Es curioso que los comunicadores tradicionales solamente son los que mayor interés ponen en las “mañaneras”, pero solamente para criticar las formas, no los fondos, en los que, AMLO, sabe torear las tendencias en la comunicación y conoce, sin duda alguna, lo que las mayorías de los mexicanos demandan, quieren y exigen, y es por ello que su lenguaje es sencillo y rompe con la pomposidad, así, cuando da algunos golpecitos en sus mensajes, los tradicionalistas periodistas del grupo fifí, pues se quedan en ese nivel y dejan pasar lo demás y no es que no pretendan dar respuesta a lo que ellos piensan que está mal o afecta al grupo de sus intereses o a su visión del mundo y la vida, así que, en vez de tener una barrera a las declaraciones, se convierten en una zona de resonancia de los dichos de AMLO, y esto, sin duda, lo gozan las mayorías porque ven reflejados sus actos y demandas en los dichos de AMLO. Curiosamente, los mismos fifís no pueden tener una mayor capacidad crítica, solamente, porque al final de cuentas, ellos, están al servicio de los grupos importantes empresariales y así, pues no tienen ninguna agarradera para la crítica.

No hay duda de que, AMLO, es un gran estratega de la política, la experiencia y los duros ataques que resistió y superó a lo largo de su acción política, demostraron que: lo que no mata, fortalece, y en este camino ha logrado entender lo que debe ser el doble juego de los momentos actuales: Evitar que las masas desesperadas, desborden sus pasiones y resentimientos, y que, los grandes empresarios no sean atacados, y en cambio, se sumen a los esfuerzos del gobierno para generar las obras y el desarrollo, de tal suerte que a pesar de la idea del fortalecimiento del gobierno, ahora, los empresarios tienen la oportunidad de tener mayor participación en obras de desarrollo, en inversiones y acciones, en una proporción mayor a las del gobierno y, en este campo, por ejemplo, vemos el avance que tienen medios ligados a AMLO, como el periódico de Morena que, en la actualidad, tira y distribuye millones de ellos en todo el país y, de cómo las redes, son un importante medio para difundir las ideas y las acciones del presidente, y ahora, busca ligarlo con profesionistas de alto nivel y experiencia en un solo canal que se apoyará en la radio y la televisión abierta y que, sin duda, será la mejor arma de defensa que el presidente podrá esgrimir, sin que se ponga de “pechito”, sino que, como el buen estratega: use la mano del chango, para sacar las castañas del fuego.

AMLO, entendió, que los llamados “intelectuales orgánicos” solamente eran gatos que repetían a lo que los políticos quieran manipular, y por ello, también, perdieron credibilidad y confianza. No hay gato que sea respetable, así que, ahora, utiliza o convence a comunicadores de “izquierda” o liberales que gozan, de confianza, credibilidad y la agilidad para entender y reaccionar ante los ataque de los “contrarios” o difundir lo que el presidente quiere o debe hacer para profundizar en el cambio del sistema y en la formación ideológica de las mayorías. Los ciudadanos no buscan la pomposidad del intelectual, solamente las ideas que reflejen lo que quieren o por lo que luchan o demandan, por ello, nada mejor que experimentados comunicadores que no han caído en el servilismo de antaño, sino que, incluso, fueron los perseguidos por las autoridades y tuvieron el valor y la capacidad para resistir esos ataques del sistema fifí, o de los gobernantes, ahora, incómodos… desprestigiados y arrinconados.