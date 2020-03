‘La mentira, es del Diablo’

FERNANDO ALBERTO CRISANTO

La Semana Santa aún no llega y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya vive su propio Calvario.

A los problemas como la inseguridad traducida en feminicidios y decenas de crímenes diarios, la falta de crecimiento económico, la pésima distribución de medicamentos en los hospitales del sector público, a lo largo y ancho del país, su caída personal y las opiniones en contra de sus políticas en los últimos estudios demoscópicos, se sumaron esta semana su supuesta falta de atención por el día que eligió, lunes 9M, para empezar la venta de los cachitos de lotería por el avión presidencial, los muertos por ser tratados con medicinas contaminadas, la marcha universitarias de Puebla contra la violencia y lo peor, el reclamo de sus paisanos en Macuspana.

López Obrador, que sabe del desgaste que genera el ejercicio del poder, empezó a cargar su pesada cruz y su método distractor empezó a fallarle.

La fecha, 1 de marzo de 2020, es importante porque es un quiebre en su curva ascendente, que advierte que pudo haber llegado a los rendimientos decrecientes.

Por su comunicación no verbal y su discurso, el inquilino de Palacio Nacional estaba fuera de sí precisamente en la tierra que lo vio nacer y donde se formó como político.

En Macuspana, conoce a la gente y lo conocen.

Ahí regañó a sus paisanos por los gritos que lanzaron contra Roberto Villalpando, presidente municipal. Lo acusan por haberse dedicado a robar y hay contadas acciones de su gobierno por el bien de la comunidad.

Las crónicas de la gira coinciden en que “el mandatario federal se confrontó en diversas ocasiones a los asistentes quienes le reprocharon que no haya bajado el precio de la luz, ni se hayan condonado los adeudos que datan de la resistencia civil pacífica, que él encabezó en los años 80”.

López Obrador les exigió a sus paisanos, los que votaron por él y depositaron toda su confianza, dejar de lado “la politiquería” y unirse en torno a la cuarta transformación.

Los reclamos no cesaron, las rechiflas contra el gobernador tabasqueño, amigo cercano del Presidente, Adán Augusto López, y el presidente municipal crecieron, amenazó con terminar su intervención ante los oídos sordos de sus paisanos.

-“¿Es lo mismo que antes? ¿que no están recibiendo los apoyos?”, les preguntó a gritos el mandatario.

-“¡Nooo!”, le contestaron masivamente sus paisanos.

-“¡Cómo que no! La mentira es del demonio, es reaccionaria y conservadora“, les dijo y volvió a preguntarles, pero la multitud volvió a gritar “¡Noooo!”.

Antes de retirarse y recordarles que es terco, les pidió:

“No hay que mezclar, cuando vengan las elecciones, porque hay quienes solo piensan en cómo encaramarse en los cargos públicos, ya desde ahora empiezan con eso”.

DE CRUCIFIXIÓN

Ese domingo no fue de Pascua sino de crucifixión en Macuspana, para un López Obrador que insiste en echarle la culpa al pasado y no asumir que ni sus políticas ni sus funcionarios han estado a la altura de los retos que enfrenta el país.

Los errores continúan y “las benditas redes sociales” generaron una tendencia en su contra el miércoles pasado con #leydelhielocontraelavion por su decisión de empezar la venta de la Lotería a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana, precisamente el día que protestarán las mujeres con #UnDiaSinNosotras.

Tan mal le fue, que 24 horas después decidió cambiar la fecha para martes o miércoles y volvió a descalificar como conservador al movimiento que es en general de las mujeres, más allá de sus filias y fobias partidistas o ideológicas.

Tan es así que empresas, nada conservadoras, como Audi México informó que “acorde a sus principios y conscientes de los acontecimientos recientes, la compañía valora todos los esfuerzos encabezados por las mujeres mexicanas en busca de una vida pacífica y libre de violencia” por lo cual, al igual que Volkswagen de México, detendrá su producción este lunes 9 de marzo.

En su justificación expresó que “las mujeres son pieza fundamental tanto en procesos administrativos, como para el correcto funcionamiento de toda la planta que abastece del Audi Q5 al mercado internacional. Su rol es vital para permitirle a la firma mantenerse alineada con los altos estándares de calidad establecidos por Grupo Audi.

“Por lo tanto, en el marco de la equidad de género y del respeto, Audi México detendrá la totalidad de su producción el próximo 9 de marzo, con la finalidad de que las colaboradoras que elijan sumarse al movimiento #UnDíaSinNosotras, dispongan del lunes.

“¡Sin ustedes esto no sería posible!”, les reconoció.

En el mismo sentido se expresan secretarías de estado federales, Poderes Legislativo y Judicial, gobiernos estatales y municipales, organismos privados, universidades, empresas y no solo grupos feministas y partidos que no son mayoría.

Todo empezará con las manifestaciones del 8 de marzo por el día de la Mujer, pero el lunes 9M será definitivo para ese grito masivo de las mexicanas para que las escuchemos y cambiemos radicalmente la relación que guardamos con ellas, y en ese “guardamos” está incluido López Obrador.

La Semana de la Pasión para el Presidente continuará, y apenas empieza el lunes, quizá sean cosas del demonio.

