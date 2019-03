La medianía política

No nos queda en claro si la política mexicana se ha perfeccionado o va en decadencia. Los indicadores son confusos, erráticos y enigmáticos. Es cierto que ha mejorado la democracia, pero es innegable que ha decaído la gobernabilidad. Es indiscutible que se ha incrementado la participación, pero también que ha disminuido el liderazgo.

Hoy tenemos más información, pero menos cultura. Poseemos más organización, pero menos efectividad. Disponemos de más libertad, pero de menos tolerancia. Contamos con más autoridades, pero con menos poder. Desde luego, vivimos en un sistema más moderno, pero no todos estamos seguros de que sea más civilizado.

La noticia diaria nos da cuenta de este escenario y nos instala estas interrogantes. El discurso político de quienes gobiernan y de quienes aspiran a ello no se compadece con una realidad que, al mismo tiempo, es dolorosa y atemorizante.

Por eso tenemos la obligación de ser cautelosos. El frenesí nos puede insinuar que ya todos somos demócratas. Que hemos arribado a la práctica democrática de los franceses. Que nos satisfacen el pluralismo ideológico, el pluripartidismo electoral y la convivencia tolerante.

Sin embargo, la cordura nos avisa que todavía hay quienes postulan la reducción congresional o, mejor aún, su desaparición. Que reniegan de las elecciones carísimas, olvidándose de que la democracia es cara, pero la dictadura es barata, y hasta gratis. Que acusan que la gobernabilidad presidencial sufre y fracasa a diario por culpa de los contrapesos.

Tenemos el deber de ser precavidos. La ingenuidad podría ilusionarnos con que ya no hay déspotas conservadores y que todos somos republicanos liberales. Que hemos alcanzado la práctica liberal de los ingleses. Que nos embelesa el constitucionalismo, el garantismo, el respeto del gobernante hacia el gobernado, la evolución del sistema de amparo, la transigencia con las ideas de todos o la tolerancia con las preferencias de cada cual.

No obstante, la sensatez nos anuncia que todavía hay quienes solicitan el ajusticiamiento sin juicio, el interrogatorio con tortura, los escuadrones de la muerte, la supresión del amparo, la militarización de la policía, la centinelización de la justicia o la gendarmización de la política.

La mitad o lo medio son un referente de cantidad, pero en la verdadera ecuación de la política hay que tener cuidado con la contabilidad de las fracciones porque cuando la soberanía, la democracia, la libertad o la justicia triunfan a medias, quienes han vencido, en realidad, son el sometimiento, el despotismo, la opresión o la injusticia. Soberanía a medias o justicia a medias son lo mismo que nada.

Lo mediano es un referente de tamaño, pero en la verdadera dimensión de la política, el formato de los hombres no se promedia. Por eso, un gobierno no se debe medir por la talla de los más grandes, sino por la de los más pequeños. Es como la resistencia de una cadena, la cual es igual a la del más débil de sus eslabones. Cuando se rompió el más endeble es cuando tronó la cadena.

Lo mediocre es un referente de calidad, pero en la verdadera valoración de la política, las virtudes de un sistema se aquilatan por su funcionamiento, no por su estructura. El sistema político no es ético ni estético, sino cinético. No vale porque sea bueno o se vea bello, sino porque funcione bien.

Esos conceptos de cantidad, de dimensión y de calidad suelen relacionarse como factores y resultados. Por eso, en política real, por cierto, la única en la que creo, es frecuente que cuando a lo medio se agrega lo mediano nos produzca como resultante tan sólo lo mediocre.

Cuando hace años escribí “Perfiles de Grandeza” pude convencerme de que todos los pueblos tienen que precaverse de que el tiempo histórico no es línea recta ni la vida tiene palabra de honor. Casi siempre nos promete, pero no necesariamente nos cumple. Por eso, todos los pueblos han tenido que alternar sus momentos luminosos con aquellos de penumbra. Esa es la verdadera alternancia del poder.

Abogado y político

[email protected]

Twitter: @jeromeroapis