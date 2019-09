La mafia poblana

UNO de esos malquerientes, envidioso, amargado, desolado por la vida, enfermizo de todo por la nada que envuelve su existir me decía con voz de sorna: “pues eso de que los Niños Héroes son héroes pues ni lo son ni son niños y así pues tu famoso día del 13 de septiembre pues de hecho no es el día de los ‘Niños Héroes’ así que te jodiste mi amigo” y bueno, pues ni soy su amigo, ni me jodí, simplemente nací ese día y me gusta, me encanta el trece y me encanta mi vida, así llevó a cuestas los 75 años que me han permitido sobrevivir en este hermoso y bello país, así que a lo mejor pues para ese amargado y reprimido y violento ser que me decía eso pues los “Niños Héroes” no existen y ese, pues, es su problema, en el imaginario nacional pues ahí están presentes como el símbolo de la lucha de un pueblo ante los invasores norteamericanos y además, pues es el día del locutor y como miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México que preside Rosalía Buaúm Sánchez, me siento orgulloso de pertenecer y ser su vicepresidente, cuando en el día de mi cumpleaños algunas veces los puedo acompañar para hacer la guardia ante los héroes de la Patria, este año pues no, me lo pierdo, pero estaremos en Oaxaca al lado de mis seres amados y queridos comiendo un buen mole y tomando un buen mezcal… y, bueno, escribiendo para mi querida y amada Revista IMPACTO o en IMPACTO, El Diario y en otros medios que me hacen el favor de reproducirme los comentarios y artículos que escribo cada día.

Hace apenas unos días hemos sido invadidos de varios videos donde vemos a las turbas manipuladas por los jefes del huachicol o por los delincuentes de las mafias agredir con impunidad a los soldados, estos se mantienen firmes, respetando las instrucciones de no responder ante las agresiones y eso generó que muchos sintieran que eran superiores a los soldados de nuestra nación y así, ahora, en uno de los pueblos de Puebla, agredidos por una turba manipulada de más de 150 gentes del pueblo lastimaban a los soldados y éstos al ver que subían de tono las agresiones y quería rescatar las cosas robadas y guardadas en una bodega que ya estaba asegurada, pues no tuvieron más que responder con tiros al aire y vimos como gritando y huyendo salían los agresores volados a esconderse.

Efectivamente, Puebla es y ha sido el lugar donde por medio de la delincuencia organizada generada por las policías y los políticos del estado, primeramente, generaron un gasto impresionante colocando oficinas en las entradas y salidas de las carreteras federales unos mamotretos en forma de gavilanes, (gavilán que suelta no es gavilán) y ahí, pues estaban solamente atracando o vigilando el robo de vehículos y el saqueo de combustibles y de esos muchos recursos salieron fondos impresionantes que canalizados por los grupos políticos, ligados al gobernador en turno y a su partido PAN, coordinados por el secretario de gobierno, un ex gobernador salido de las filas de PRI, ex secretario de Gobernación en los tiempos de Zedillo y en fin un operador ligado a un grupo de pillos que saquearon a Oaxaca y otras entidades, canalizaban los recursos para impulsar a su gobernador para que fuera este o su señora esposa el posible candidato a la Presidencia de la República, por eso los saqueos de trenes, los robos de vehículos cargados o particulares, el robo del huachicol y la operación de muchos grupos de la delincuencia protegidos por políticos y policías en toda la región, así es que ahora, cuando ya se les frena el saqueo y los robos pues ellos avanzan con las movilizaciones “populares” que en realidad son los empleados que ellos usan para generar los robos y pues de pronto podremos esperar, Dios no lo quiera, una agresión de tal nivel que genere muertos y heridos pretendiendo pasar, los mismos agresores, como los agredidos para frenar las acciones de control y seguridad que se implementan en el país y en forma especial en ese estado.

Hoy hay un cambio de partido y de gobierno en Puebla, no sé en verdad si es mejor o peor que los anteriores que operaron con muchos recursos financieros logrados por el robo, el saqueo y la corrupción, pero se tendrá que mejorar la seguridad y eliminar a esos grupos operados aún por la complicidad de políticos, empresarios y policías que siguen incrustados en todas las corporaciones.

Claro que también se tendrá que hacer una profunda auditoría a la administración anterior y a sus funcionarios que siguen operando en la región, así que no sabemos qué saldrá de esto, pero cuando menos estamos convencidos de que ahora sí no se ha frenado la inseguridad, cuando menos, los ciudadanos, conocemos las zonas donde operan con total impunidad y esto obliga a tomar muchas precauciones cuando uno transita por esa región, claro que se tendría que investigar a los miembros de la Policía Federal que supuestamente cuidan los caminos porque solamente vemos patrullas mordiendo a los automovilistas o a los camioneros pero no persiguiendo a los huachicoleros y asaltantes que andan por esos caminos como si nada, en fin, AMLO, debe conocer lo que en realidad sucede en esa zona, debe saber que de ahí salieron los jefes de jefes del saqueo del huachicol y del huachigas, de los asaltos camioneros y de los robos a los vehículos con secuestros y chantajes, de ahí se aliaron muchos malhechores con políticos y esos son los que aún operan en muchas regiones y hacen mucho daño a la política de seguridad y, cuando existe inseguridad que afecta a la región pues la desconfianza en el gobierno y en el sistema avanza y lastima en la clave del poder y así los inmensos recursos saqueados y robados pues siguen operando en contra del mismo grupo del presidente y del nuevo gobernador, así lograron, en otros tiempos, sacar a muchos gobernantes y alentar la inseguridad generada con los movimientos estudiantiles operados desde la UAP y los políticos ligados al clero y a los grupos de la derecha y se sostuvieron por muchos años en Puebla de los Ángeles, donde ocultos en los faldones de la derecha siguen operando en contra de los intereses, no de AMLO, sino de los mexicanos, y hay que frenarles o cuando menos parar sus ambiciones de poder y de saqueo… algo es algo cuando uno se enfrenta a los diablos de la noche… recuerden que existen muchos que todo el día tragan santos para defecar diablos por las noches.