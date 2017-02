El general John Eisenhower, hijo de Ike, además de militar, fue un historiador acucioso y un intérprete inteligente de los hechos del pasado. Hace años publicó un muy interesante libro sobre la guerra mexicano-norteamericana que, lamentablemente, no ha sido traducido al español.

Dicho estudio se intitula “Tan lejos de Dios” (“So Far From God”) y el propio autor refiere que el título es la primera parte de aquella famosa frase atribuida a Porfirio Díaz y que, completa, se enuncia: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.

Pues, bien, la obra es una reseña muy completa, y muy clara, sobre los aspectos militares de dicha confrontación. Se complementa con una buena colección de mapas y planos que auxilian, eficazmente, a la comprensión del texto y se adorna con interesantes grabados de la época.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante son los comentarios de fondo que hace el propio Eisenhower, y resultan sorprendentes si se considera que son hechos por un norteamericano.

En primer lugar, dice que la Guerra del 47 ha sido, de todas las que han librado, la más importante de las guerras norteamericanas por los grandes beneficios que produjo para Estados Unidos, comenzando por los territoriales. Sin embargo, es, para ellos, su episodio bélico menos conocido, menos estudiado y menos comentado. Sus héroes de esa confrontación han sido casi ocultados y no se les tributan ni monumentos ni nombres de avenidas. No llega, desde luego, al extremo de decir que se avergüenzan de dichos sucesos, pero sí que no se enorgullecen plenamente.

En segundo lugar, dice que la Guerra del 47 y sus resultados produjeron una consecuencia gravísima en la conciencia panamericana. En efecto, a partir de la Independencia de los pueblos americanos, de su liberación respecto a los imperios europeos, de la adopción del republicanismo, de la inauguración de la democracia, del avizoramiento de la igualdad y de muchos otros ensueños e ideales, este continente se sintió llamado a la vanguardia ideológica y a la sublimación política.

Éramos, de alguna manera, la tierra prometida a la que tendrían que aferrarse, para su salvación, los demás continentes en el momento de su inevitable naufragio, así que, a partir de ideales y métodos comunes, todos los americanos pasamos de la conciencia de comunidad al sentimiento de fraternidad. No sólo éramos iguales, sino que, además, nos sentíamos hermanos. El sueño bolivariano lo creíamos realidad. No advertíamos que se acercaba la pesadilla.

Por eso, prosigue Eisenhower, lo hecho con México vino a desengañar al resto de América Latina. Por todo el subcontinente se entronizó la nueva idea de que no éramos tan iguales ni tan hermanos, y que lo sucedido a los mexicanos podía sucederles a todos. Usa, incluso, una expresión parabólica al decir que el Río Bravo es más ancho que el Atlántico, para expresar que los norteamericanos han vivido 170 años más alejados de América Latina que de Europa.

Sin embargo, todos los esfuerzos por un franco y sano reencuentro panamericano han sido muy encomiables, y muy necesarios, sobre todo en estos tiempos, donde la unidad europea y la formación de otros bloques regionales aconsejan que el siglo XXI sea una centuria de esfuerzos y de voluntades panamericanistas.

Desde luego, debemos desechar no sólo por inútil, sino, además, porque a estas alturas sería peligroso, cualquier escenario de simulación o de engaño donde el discurso de la cooperación y del respeto sea un simple medio comisivo de la defraudación política.

Hubo signos alentadores que dan esperanza en este sentido. En primer lugar apareció, cada día con más claridad, una percepción de necesaria reunión entre los dos subcontinentes americanos, y ésta sensación la hubo en Washington, en Ottawa y en las capitales políticas latinas. En segundo lugar, el ingreso, hace apenas 25 años, de Canadá a la comunidad continental fue indicativo de una nación que empieza a reconocerse como americana y que ha empezado a dejar de sentirse europea. En tercer lugar, el discurso presidencial estadounidense fue fortalecido por lo que puede considerarse como la revaloración del papel que puede desempeñar en el futuro una América unida, incluyendo a Cuba.

En cuarto lugar, la interacción del comercio ha sido el magnífico catalizador de una buena relación multinacional, a veces más eficiente o, por lo menos, más rápida que el de la política y el de la cultura. En quinto lugar, parecía existir un espíritu más proclive a la remisión de viejas lastimaduras y de innecesarios agravios e inculpaciones con vistas a una relación futura más armónica y menos ríspida.

Estos son algunos de los signos que se advertían en el sentir de los pueblos americanos y en la óptica de algunos de sus dirigentes, de mirada profunda, amplia y larga.

Sin embargo, ahora, Donald Trump se esfuerza en su esterilización bajo la acción, inconsciente o irresponsable, en la que a veces incurren las estructuras medias de la política y de la burocracia. Con esto último nos referimos a todas aquellas inercias que nos impulsan al conflicto muchas veces irresoluble entre pueblos y naciones: A la política de la recriminación, a la estrategia del engaño, al abuso del poder, a la complacencia del atropello, al uso del despojo y a la práctica de la sin razón. En fin, a los que proclaman el respeto a las soberanías, pero que, calculadamente, se cuidan de no precisar si todos entendemos de la misma manera el respeto y hasta dónde cubre, y si todos entendemos de la misma manera lo que es la soberanía y hasta dónde alcanza.

Se cuenta que, alguna vez, el ilustre presidente López Mateos instruía a su canciller Tello y a su embajador Carrillo Flores con palabras concretas, precisas y certeras de cómo quería que fuera la relación de su gobierno con el de Washington. Y lo resumió en “tan cerca como sea indispensable y tan lejos como sea posible”. No era esta, desde luego, una instrucción de alejamiento, sino, por el contrario, un factor inmediato de concordia presente y, de ser posible, de amistad futura. Esto debe ser vigente en el futuro panamericano si es que este existe, y ojalá exista un futuro panamericano, construido a base de rescatar, con la más amplia decisión, todo lo que nos una, y de remitir, con el más profundo desprecio, todo lo que nos separe.

* Siete veces ex subprocurador en las procuradurías General de la República y del Distrito Federal