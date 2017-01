No hay marcha atrás; al menos es la postura, hasta hoy, del gobierno federal, en voz del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, el hombre del gabinete de Enrique Peña Nieto que anunció el trago amargo del gasolinazo.

Desde ese momento brotó el disgusto, que en pocas horas fue moldeando la protesta en redes sociales, hasta reventar en las calles con bloqueos a estaciones de almacenamiento y distribución de Pemex, gasolineras y violentos saqueos a todo tipo de comercios, estos últimos, bajo sospecha de apuntar a la siembra de miedo.

Partidos opositores, sectores empresariales y sociales se unieron al reclamo popular, pero en esta oleada contra un aumento del 20%, promedio, en el precio de los combustibles destaca la posición beligerante de la Iglesia católica mexicana, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, una organización bajo la tutela de la Santa Sede y su representación diplomática en México por el nuncio apostólico Franco Coppola.

La organización de obispos que presiden el cardenal Francisco Robles Ortega y Alfonso Miranda Guardiola, en la secretaría general, promete acompañar a los ciudadanos en la expresión de inconformidad, esto es, marchas y protestas pacíficas.

La CEM estuvo presente en las protestas del Frente Nacional por la Familia aun cuando la Arquidiócesis de Norberto Rivera tomó cierta distancia una vez que las bancadas del PRI en el Senado, de Emilio Gamboa Patrón, y en diputados, encabezada por César Camacho Quiroz, congelaron la iniciativa de matrimonios igualitarios enviada al Congreso por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Por la oficina del nuncio Coppola pasó el comunicado donde reclama al gobierno federal reconsiderar el aumento a los combustibles “porque le pega a los más pobres”. Bajo esta jurisdicción, el ente normador de la actividad religiosa y de los ministros de culto, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación, bajo la titularidad de Humberto Roque Villanueva, no se ha pronunciado al respecto, a pesar de algunas voces de reclamo por la intervención de la Iglesia en la vida política nacional.

La iglesia dijo estar en desacuerdo con la violencia, robos y saqueos, en palabras de Miranda: “La Conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamado a todos los actores de la sociedad (gobierno, empresas, sociedad civil, partidos políticos, iglesias e instituciones académicas, entre otros) a recorrer el camino de la paz, la justicia y la solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan. La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad. Ante la disposición del aumento al precio de los combustibles exhortamos a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente -dado el contexto nacional y las variables internacionales- esta medida, que afecta a todo nuestro país, especialmente a los más pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo, y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”.

La CEM hizo un exhorto a los ciudadanos para que su descontento manifiesto, y su malestar, comprensible, se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley. “Nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación, serán el camino. Es urgente construir lazos solidarios verdaderos que promuevan el diálogo, la confianza y la certidumbre entre nosotros. Evitemos la confrontación estéril y la anarquía, pues estas conductas no resuelven los grandes problemas del país, sino que dividen aún más a la nación”.

“La violencia genera violencia, destrucción. No expongamos ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni la paz social. Seamos sensibles con quienes están siendo doblemente afectados: Los que no pueden llegar a sus trabajos, hospitales, escuelas, o no pueden abrir sus comercios, o están siendo saqueados. Llamamos a todos los miembros de la Iglesia católica a solidarizarnos, especialmente, con los más afectados”.

Termina el comunicado de Francisco Robles con las siguientes palabras: “Nuestros desafíos actuales debemos verlos como una oportunidad, una ocasión, para asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en los espacios sociales que habitamos y compartimos, dejando atrás la indiferencia, el egoísmo y la insensibilidad de unos con otros, causa del lastre de la corrupción, la impunidad, el abuso y la avaricia. La gran historia de nuestro pueblo nos demuestra que en los momentos duros y difíciles hemos sido capaces de trazar caminos de virtud y solidaridad. El desarrollo humano integral, para todos, es el desafío de gobernantes y gobernados”.

