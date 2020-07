La fiesta del pueblo

> La mejor muestra del agradecimiento de los oaxaqueños por los dones y bienes que reciben de su esfuerzo y de la tierra; de su trabajo y sus esfuerzos. No solo bailan y cantan, también reparten los bienes de la tierra con traguitos de mezcal

PUES SIEMPRE SÍ, COMO CADA AÑO, PERO SIN ESTAR EN EL CERRO DEL FORTÍN, VIÉNDOLA POR MEDIO DE LAS TRANSMISIONES EN LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE LLEGA A TODO EL ESTADO, PODREMOS GOZAR DE LA GUELAGUETZA 2020 Y ESTO SERÁ EL SEGUNDO Y TERCER VIERNES Y SÁBADO DE JULIO, ASÍ QUE TODOS A BUSCAR LAS LIGAS PARA ESTAR GOZANDO DE ESTA FIESTA TAN COLORIDA Y MÁGICA DE LAS REGIONES DE OAXACA, UN AGRADECIMIENTO A LAS COSECHAS DE LA TIERRA PORQUE LO QUE SEMBRAMOS RECOGEMOS Y PODEMOS BRINDARLO A LOS DEMÁS, ESA ES LA MISIÓN DE LA VIDA.

No hay la menor duda de que en Oaxaca existe ese estado permanente de la solidaridad. Los días pasan en cada pueblo con los buenos días y que Dios les bendiga a lo largo de su jornada, todos saben lo que cuesta el pan nuestro de cada día, todos entienden que hay viudas y ancianos que nos merecen todo el respeto y los apoyos en cada pueblo. Por ello nadie quiere dejarlo a pesar de que por las miseria y marginación los que trabajamos duro para sostener a las familias sabemos que muchos tienen que salir a otros lugares y viajan sin saber ni conocer a nadie, no es una aventura, es una acción que nos alienta a superar todos los retos, porque es para sostener a los que amamos, por eso, hace algunos años, gobernaba Heladio Ramírez López y me invitó a recorrer un municipio donde quería realizar algunas obras, era un día entre semana, llegamos a ese pueblo y lo que viví era impactante, calles enlodadas, corrían drenajes de aguas sucias por las calles a cielo abierto entre marranos y perros flacos buscando algo que comer, niños panzones de lombrices y descalzos con ojos abiertos, bellos ojos negros y pelo del color del carbón, flacos y desnutridos, viejos que salían a curiosear y cuando vieron al gobernador se acercaron con afecto para abrasarlo con cariño y decirle que “él si era cumplidor” porque les prometió llegar para ayudar, no para hacer discursos o estar arropado por autoridades comiendo lo que bondadosamente, siempre, en los pueblos dan a los visitantes, aun cuando les deje sin comer a ellos y por esa razón para no hacerlos gastar, Heladio, venido de esos pueblos de la Mixteca, donde su familia luchó para que saliera adelante, jamás dejó de estar ligado a ellos con profundo amor y solidaridad.

Después fueron llegando las señoras y los niños, muchos de ellos llenos de sorpresa al ver por vez primera a un gobernador, y entonces le pregunté a Heladio en dónde estaban los hombres, y un viejo que me escuchó nos dijo, pues fuera mijo, no hay para comer y ellos dejan todo para ir en busca de la papa, la tortilla, se joden y sufren en las fronteras del norte o en los Estados Unidos y se van por años, solamente van enviando dinerito para que la familia se sostenga y por eso ve que hay casitas de material y cambiamos las de carrizo y de paja por las de lámina o de cemento porque siempre, en estos pueblos, lo que las mujeres y los viejos queremos es una casa fuerte para proteger a los críos, y eso hacemos…

Ahí Heladio se comprometió a enviarles material para que hicieran el drenaje y pusieran el agua en las casas y cemento en las calles, eran tiempos difíciles, estábamos en una crisis severa porque los tiempos eran malos para el país con las devaluaciones y las miserias que llegaban de todos lados y así a los pocos meses me invitó a regresar a ese pueblo y todo era diferente, los niños bien arregladitos y limpios, los viejos con ropitas mejoradas para recibir, como se merece, al Gobernador que les cumplía, y las mujeres contentas abriendo las llaves para dejar a un lado las cubetas y abandonar las duras faenas para traer el agua diariamente desde el manantial, y todos con una enorme sonrisa en los labios y queriendo, las viejitas, tocar al gobernador, darle las gracias y algunas lloraban porque no creían que se fueran a hacer realidad sus ruegos y esperanzas.

Solamente cuando uno conoce o ha vivido en condiciones de pobreza y marginación, cuando agradece el poder salir de esas condiciones gracias al enorme esfuerzo de los padres y de uno mismo comprende lo que hablamos, hace poco, alguna gente me decía que eso, a lo mejor. era el populismo, tienen una idea equivocada de lo que es hacer cumplir la palabra empeñada y proporcionar ayuda a cambio de saber que cumples, y otra es engañar a las gentes haciéndoles creer que les apoyas a cambio de votos y sometimientos.

Muchos clasemedieros y riquillos nos dicen que eso es populismo, que lo mejor sería brindarles empleo y que ellos generaran la riqueza, y no se dan cuenta que por siglos han sido saqueados, engañados, marginados y que al paso del tiempo les negaron todas las oportunidades de estudio o de mejoramientos y tuvieron que salir y dejar familias y cariños a un lado para buscar el pan nuestro de cada día.

Claro que a lo mejor jamás se pensó, en aquellos tiempos de brindarles pensiones, a lo mejor no solucionan de golpe la miseria, pero alivian el dolor del abandono, muchos viejos lo dicen, lo agradecen, porque en esos pueblos son en verdad agradecidos y es así que dan la confianza, no le compran los votos, brindan la confianza y el respeto porque todos son “gentes de palabra,” la respetan y saben que los esfuerzos son muchos para ayudar a los que siempre estuvieron olvidados, los miserables, los abandonados, y ahora tienen respeto y atención, y esto, para ellos, es lo más importante por eso cuando llego a esos pueblos dolidos por las ausencias de los hombres y mujeres que andan buscando el pan para sus hijos y abuelos nos damos cuenta del enorme valor que tienen los hombres, mujeres, viejos y niños de todos esos pueblos, y cuando hay fiesta como la Guelaguetza se sabe que es la mejor muestra del agradecimiento de ellos por los dones y bienes que reciben de su esfuerzo y de la tierra, de su trabajo y sus esfuerzos, y son tan bondadosos que lo dan con afecto y cariño, no solamente bailan y cantan también reparten los bienes de la tierra con traguitos de mezcal.

Por eso es tan importante la fiesta del pueblo oaxaqueño, porque brinda su amor, su magia, alegría y color para con los demás como grandes anfitriones y esto es lo que une a todos en el mismo ideal: la Guelaguetza, la fiesta del pueblo para todos y de todos… aunque no sean oaxaqueños siempre son bien recibidos con afecto, bondad y con buenos anfitriones.