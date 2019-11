La estremecedora estrategia contra el crimen

De la intención, y certeza, de que sólo con el desarrollo del país, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los jóvenes, y otros mexicanos, dejarán de engrosar las filas de la delincuencia organizada, nadie duda.

Y de que ello podría resultar en una metamorfosis que, por fin, venza la violencia y la inseguridad que México vive, intensamente, desde hace más de una década, tampoco.

La preocupación ante hechos tan graves, como variados, en Culiacán, Sinaloa; Bavispe, Sonora, o Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo por poner ejemplos recientes o inéditos, es que de cuántas vidas sacrificadas más estamos hablando y de qué plazo; ¿años; lustros?

Eso sin mencionar que Tabasco, tierra natal del Presidente -como Bavispe del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo-, ya se estrenó como zona de eventos de cárteles. A principios de la semana pasada, dos sucesos inéditos ocurrieron en la entidad: El hallazgo de cinco ejecutados, maniatados, cuatro hombres y una mujer, en el municipio de Centla, y el enfrentamiento entre elementos federales y un grupo civil armado, con saldo de tres muertos y nueve heridos, en el de Huimanguillo.

Ante el atroz crimen de tres mujeres y seis niños, entre ellos dos bebés de seis meses, gemelos, y otros de cortísima edad, de la comunidad mormona de Sonora y Chihuahua, el pasado lunes, valdría la pena preguntarse si, aun cuando no se modifique el deseo de avanzar en el desarrollo del país, no son necesarias medidas extras para evitar agresiones tan lesivas como terroríficas.

El ataque a la familia LeBarón, que viajaba en tres camionetas, con sólo mujeres y niños, no ha conmovido al Gobierno Federal de López Obrador, como sí lo ha hecho con muchos mexicanos, incluyendo a muchos de los que votaron por él.

A la actual administración federal sólo lo estremece, mostrando así una falta de sensibilidad a los grupos afectados en casi un año de gobierno, su plan a futuro, que, afirma, en el mediano plazo, si bien nos va, la violencia desaparecerá del país.

Pero ¿cuántos muertos más? ¿Los que sean necesarios?

Quizá el Presidente López podría pensar en dos estrategias paralelas y evitar una segunda o tercera, o sabrá Dios cuántas más, masacres inútiles de bebés y mujeres.

Digamos que hablar de un “armisticio” unilateral (“ya no hay guerra contra el crimen organizado”) es sólo abrirle el campo, de par en par, a los cárteles de la droga, como se ha visto, últimamente, en casos en los que su actividad (trasiego, enfrentamientos) la realizan con toda la impunidad del mundo.

Y mientras tanto, el Gobierno sólo aparece expectante. La apariencia, como quedó manifestada, en Culiacán, con la libertad de Ovidio Guzmán después de tenerlo detenido, es más de miedo para sus propias causas (una derrota vergonzosa de las fuerzas de seguridad) que de protección y salvaguarda de la sociedad.

Una fuente fidedigna, de familias sinaloenses, aseguró a IMPACTO que el día de los enfrentamientos comenzaron a llegar, por redes sociales, mensajes a ciudadanos de Culiacán, sobre todo a jóvenes, principalmente Facebook, con alertas de que se mantuvieran en sus casas porque de Chihuahua, Durango y otros estados, grupos afines al Cártel de Sinaloa, preparaban una avanzada en apoyo a las fuerzas de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio e Iván Archivaldo.

Pero otra pregunta vale también hacerse. Si los mexicanos ya contamos con una nueva corporación de seguridad del nivel de las Guardias Nacionales o Gendarmerías del mundo, ¿en dónde estaban, al menos unos cuantos elementos, cuando bandas como “La Línea” o “Los Salazar” merodeaban, no sabemos desde cuándo, la peligrosa zona donde habita la comunidad mormona a la que pertenece la familia de los LeBarón, acosada desde hace una década?

La estrategia de López Obrador, por donde se le vea, es estremecedora. Porque no da paso a otra opción que no sea la de largo plazo para que el desarrollo y los programas sociales venzan sin violencia, pero con “abrazos”, a los delincuentes, y porque deja a la intemperie sectores débiles, como mujeres y niños, porque dice que ya no hay guerra, mientras el crimen sí la hace.

CULPAR AL PASADO YA NO CONVENCE

Casi para cumplir un año como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sigue viendo el asunto de la inseguridad, la violencia y la existencia de cárteles de la droga como un asunto que debe resolver el pasado.

La sensibilidad ante muertes inútiles se mantiene en cero. No hay dolor que haga reaccionar al Gobierno Federal “porque no es culpa de él” que los grupos civiles armados masacren a niños y mujeres. Es, afirma, “culpa de Felipe Calderón” o de Enrique Peña Nieto. En ese sentido ¿por qué meter las manos si todo se arreglará cuando el desarrollo del país alcance los niveles de los Países Bajos? Claro, dentro de 10 o 20 años.

El jueves de la semana pasada, López Obrador presumió que el “rating” de la conferencia “mañanera” se había elevado con temas como Culiacán y el ataque a la familia LeBarón.

En principio resulta vil que el Presidente, creo que otro no lo haría, presuma, satisfecho en su ego, de que mucha gente lo vea porque ocurrió la muerte violenta de seis niños y tres mujeres.

Lo peor, sin embargo, es que López Obrador hace una equivocada lectura del aumento de “escuchas” (así dijo) de la “mañanera”. No es por él; no es para verlo a él; no es para escucharlo a él. En el caso de la violencia en el país, pero sobre todo en el caso de la masacre en Bavispe, Sonora, la gente comienza a preguntarse por qué el Gobierno Federal no reacciona. Lo que sus “escuchas” quieren son respuestas concretas y claras de por qué no se hace responsable de sus muertos.

En realidad no fue la espera de verlo a él; no fue su sonrisa, ni su presencia, lo que disparó la audiencia de la “mañanera”, sino la abominable matanza de niños y mujeres.

¿Le caerá el veinte?

Para todo existe un método científico, incluso para la verdad, para el razonamiento. En ello caben la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley.

¿Qué pasos de estos se brinca López Obrador para admitir que lo que ocurre en su sexenio es su responsabilidad? ¿O se los brinca todos?

¿Por qué, insisto, no intentar evitar los 40 mil o 50 mil muertos por año desde ahora y hasta que su estrategia se cumpla?

También a media semana, el activista social y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, criticó al Presidente de la República y cuestionó si no era ya momento de que los ciudadanos salieran a las calles para “poner un alto, un hasta aquí”, a la violencia.

“Porque su estrategia no está funcionando y tenemos que volver a pensar, como lo habíamos acordado, en la justicia transicional”, dijo.

“No se trata de balazos o abrazos; se trata de cuánto Estado necesitamos para detener esto.

“Aquí no se trata ni de ‘chairos’ ni de ‘fifís’”.

López Obrador le respondió que respeta sus ideas, pero que no piensa como él, y que su gobierno no quiere la guerra; quiere la paz.

Pero, además, el Presidente recordó la ocasión, en el 2012, en la que el también escritor intentó besarlo.

“No me dejé que me diera un beso en una ocasión. Tenemos diferencias; él es libre de manifestarse”, dijo Andrés Manuel.

Con esas paladas de frivolidad (esperar a que gane su estrategia, “rating” de la “mañanera, besos, abrazos) son con las que el Gobierno Federal busca que la violencia baje en el país.

Por lo pronto, cuando no es Sinaloa es Sonora, o Tabasco, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guerrero.

Cuando no son hombres son mujeres. Cuando no son adultos mayores son niños, bebés.

Sí, todo es estremecedor, desde la visión del problema, de su alcance, hasta la estrategia y la misma situación de emergencia, que ya ha brincado a ser otro punto más de prioridad para Estados Unidos.

Pero con ese manto de trivialidad y banalidad se cobija su Gabinete de Seguridad. Sus colaboradores, por ejemplo, el General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa, o Alfonso Durazo, de Seguridad, u Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, aparecen y desaparecen.

En fin, si la fila sigue, ¿después de Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chihuahua, qué más?

De lo que puede estar seguro el Presidente López Obrador es de que los “escuchas”, sin lugar a dudas, seguirán creciendo en las “mañaneras”.

Tanto que, de seguir las cosas como hasta ahora, un día se le podrán aparecer enfrente de cualquier puerta de acceso a Palacio Nacional.

