La accidentada travesía hacendaria de Arturo Herrera

Ojalá que su contagio de coronavirus no sea un mal augurio

El secretario de Hacienda, el hidalguense Arturo Herrera, nunca pensó que sería secretario tan pronto en la administración de López Obrador, y tampoco pensó que lo sería en una etapa tan accidentada, con tantos infortunios personales, institucionales y de contexto. Cuando fue invitado a formar parte del equipo económico del candidato López Obrador sabía que tendría un lugar prominente en las estructuras economías del país y que jugarían un papel relevante en la configuración de una nueva heterodoxia financiera.

Carlos Urzúa, su mentor político, al ser nombrado secretario de Hacienda, invita a Herrera a ser un subsecretario de Hacienda poderoso, segundo en el orden jerárquico de la institución, pero asumiendo las funciones de una subsecretaría que desaparecería la encargada de los ingresos y que se le sumaría a la del ramo, como tradicionalmente se le conoce. Desde un principio, ambos, tanto Urzúa como el propio Herrera, sabían que no sería fácil llevar la riendas de la economía con un presidente de estilo tradicional, de la vieja escuela priísta de los años 70, cuya ortodoxia central radica en la centralización del poder y el manejo de la finanzas nacionales desde la oficina presidencial. El objetivo sería homologar una visión tradicional del ejercicio del poder presidencial con una nueva heterodoxia económica y financiera que, consideraban, refrescaría el manejo de las finanzas nacionales.

Sn embargo, los desencuentros entre Urzúa y el presidente se fueron haciendo visibles desde el proceso de transición para la toma de posesión; el origen fue el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; herencia supina de la administración peñista en todos los sentidos, para López Obrador representaba un símbolo que habría que destruir a cualquier costo; no importaba el argumento; para Urzúa representaba un alto costo financiero su cancelación y un mensaje terrible para la inversión privada en el país. Urzúa se disciplinó y encargó la solución financiera y presupuestal de la cancelación del nuevo aeropuerto al subsecretario Herrera, y lo hizo de manera pulcra y ordenada, pero no pararon los desencuentros; los más importantes vendrían en la distribución de los espacios de la administración pública hacendaria; Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, ganaría la partida y con ello importantes espacios de poder dentro de la secretaría, como el SAT, la Banca de Desarrollo y otros, que se constituirían en un afrenta que nunca superó el secretario Urzúa.

No tardaría en mostrarse el verdadero rostro de la Secretaría de Hacienda en modo 4T, en detrimento de la visión reformadora que traían los nuevos funcionarios; sus márgenes de decisión fueron acotados y su presencia institucional empezó a ser eminentemente testimonial. La frustración de Urzúa aumentaba y su decepción se notaba, pero también el subsecretario Herrera compartiría esos sentimientos, y también los desencuentros; al tratar de privilegiar las prioridades presupuestales a la construcción de la refinería de Dos Bocas, la reconvención pública no tardaría en aparecer. Ambos funcionarios sintieron, en carne propia, los nuevos modos del poder en la 4T y pensaron seriamente en sus consecuencias para el manejo de las finanzas públicas.

Después de la acumulación de más tropiezos institucionales y de visualizar una mayor complejidad en la instrumentación de políticas públicas decide renunciar el secretario Urzúa; de inmediato, el presidente decide dejar el encargo a Herrera, que vería cumplir su sueño inicial. Asume los riesgos y piensa que haciendo las cosas de manera distinta a su mentor, y no contraviniendo, al menos públicamente, al presidente, las cosas podrían ser diferentes.

La primera prueba de fuego sería la presentación de los criterios generales de política económica a mediados del 2019; ahí reconocía, por primera vez, una inercia decreciente de los principales indicadores de la actividad económica del país y visualizaba un proceso recesivo, a lo cual vendría la primera reconvención presidencial: “Eso es lo que ve la burocracia hacendaria, que ya sabemos como piensa, pero yo tengo otros datos, y tengo la plena seguridad de que creceremos, al final de este año, al 2 por ciento del PIB”, diría el presidente López Obrador; apechugaría el secretario Herrera.

Después vendría la presentación del paquete económico para el año 2020; ahí establecería la necesidad de activar el crecimiento a través de una mayor y más agresiva política pública para fomentar la inversión privada; reconocía, nuevamente, el proceso de menor crecimiento de la economía y la necesidad de abrir espacios a la inversión privada en el sector energético, y el desarrollo de infraestructura. El presidente no lo autorizó; negó la necesidad de que la iniciativa privada participara en el sector energético aduciendo que con un ejercicio austero del presupuesto, con mayores recortes a la administración pública en su conjunto, sería suficiente para contar con recursos en aras de generar crecimiento y desarrollo social; que la mera dispersión de los recursos públicos a través de los programas sociales asistenciales activarían el mercado interno.

El presidente solamente aceptó la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero que estaría a cargo de Alfonso Romo; que sería él quien se encargaría de implementar dicho programa, y de la relación con la clase empresarial del país. Al secretario Herrera solamente le dispuso encargarse del seguimiento y desarrollo de la economía popular, y la oficina presidencial de encargaría de todo los demás, sobre todo el manejo político de la política presupuestal.

A partir de ese momento, la otrora poderosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería disminuida a su mínima expresión; esos eran los riesgos al tomar protesta de este encargo, y el secretario Herrera decidió asumirlos; no podía siquiera pensar que había sido engañado; conocía al presidente de muchos años y sabía de sus modos de administrar el poder. Activó el modo automático para dirigir la secretaría; se ausentó de casi todo acto público, salvo lo indispensable o que lo convocara el Presidente para algo; fuera de ello decidió retraerse y esperar mejores tiempos.

Una sola cosa podía cambiar su papel testimonial, y sería la ocurrencia de algún suceso extraordinario que lo empujara a tener un papel más activo, con mayores espacios en la toma de decisiones. Y eso, precisamente, sucedió; en realidad fueron dos cosas vinculadas que exigieron de su presencia: La agudización de la recesión económica, que venía desde el año anterior, y la presencia indómita y avasalladora de la pandemia del coronavirus. La llegada del importado virus del oriente vendría a complicar la ya de por sí difícil situación de la economía nacional, aunado al rompimiento público entre el presidente López Obrador y la clase empresarial del país.

A principios del 2020, al presentar los precriterios de política económica para el 2021 y hacer un primer balance para el año 2020, reconocía, en primer lugar, la grave atonía de la economía nacional y su tendencia recesiva, aunado al reconocimiento de un decrecimiento, para este 2020, de entre –0.1 a -3.3 por ciento del PIB y un peligroso proceso de agudización recesiva, en gran medida, por el efecto de la pandemia. Evidentemente, del líder de la 4T no fue de su agrado; contravino sus pronósticos señalando que él contaba con otros datos más optimistas para el 2020, y mucho mejores para el 2021.

Después de casi 6 meses, y de casi tres de encierro en todas sus vertientes, sociales y productivas, e innumerables pronósticos que muestran el impacto del decrecimiento de la economía, el secretario Herrera, al parecer, verá recompensada su paciencia a los estragos del gobierno de la 4T y sus decisiones. No será en momentos halagüeños; al contrario, podrán ser los momentos económicos más difíciles para el país en los últimos 80 años; los efectos de una mal manejada pandemia se juntarán con una mal manejada política económica contracíclica y una mal manejada política de seguridad pública, lo que provoca un caldo de cultivo social altamente explosivo. El momento esperado por Herrera llegó en el peor momento y en la peor circunstancia externa.

No hay un solo indicador económico, en este momento, que pueda dar un respiro de confianza y certeza en el futuro; la economía nacional puede caer hasta un 10.5% del PIB este año y eso puede ser terriblemente perjudicial para la recuperación de la economía, sumado a la igualmente profunda crisis recesiva que vive nuestro principal socio comercial, todo esto agravado por una mal manejada atención a la peor pandemia de los últimos años. No habrá recuperación económica hasta que no esté controlado el nivel de contagios o, en su caso, exista una vacuna contra el virus.

Seguramente el secretario Herrera, en el corto plazo, tendrá un mayor margen de maniobra, más por obligación que por decisión el que le concede el Presidente López Obrador en un contexto acotado de decisiones por una realidad muy deteriorada; en sus manos está el futuro de la 4T y su papel en la historia de esa poderosa institución que encabeza; ojalá que su contagio del coronavirus no sea un mal augurio de su accidentada presencia en la Secretaría de Hacienda, de la que siempre quiso estar al frente, pero nunca pensó hacerlo en situaciones tan adversas.