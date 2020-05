La 4T y sus batallas por domesticar la realidad

Si los hechos no coinciden con la retórica oficial, entonces algo muy raro sucede en la realidad para que no se empalme con los dichos oficiales, y dado que no se puede cuestionar la narrativa oficial, porque es la auténtica representación del pueblo, será la realidad la que, necesariamente, sea objeto de las más oscuras desviaciones con el objetivo de debilitar los postulados centrales del gobierno de López Obrador. Este es el axioma central del pensamiento gobiernista: Si no bajan las cifras de la violencia indómita en nuestro país, entonces alguien manipula la exacerbación de la violencia; si la economía no crece es que son los empresarios que no invierten, dado que ya no hacen negocios jugosos como antes; si el crecimiento del PIB ya no es favorable, entonces aboquémonos al bienestar, y así sucesivamente.

Ahora, el turno es para la redes sociales, el espacio público más democrático y radical de comunicación y participación social que existe en la actualidad; es un espacio de opinión cuya naturaleza elemental es la espontaneidad; es, por decirlo de una manera, la emancipación de la opinión pública para mostrar su verdad; no tiene dueño ni lealtades permanentes, ni querencias absolutas; es lo que es y no lo que quisiéramos que sea. Tal vez ahí radica su trascendencia e importancia, pues da voz y relevancia a quienes carecían de ello.

Muchos las han usado para hacer política y han sido beneficiados, pero después nada es garantía. Es un espacio escurridizo con información veraz, pero también plagada de mentiras, incluso algunas veces con mayor relevancia que la propia verdad; algunos, incluso, a esto lo han llamado como la tiranía de la posverdad. Y esto no espanta; hemos visto cómo gobiernos y sistemas hicieron de la mentira el instrumento para propiciar la docilidad social y cuyo único antídoto posterior sería, precisamente, la democracia.

Para los ambiciosos de poder es un instrumento útil e indispensable en estos tiempos, pero para quienes detentan el poder es un dolor de cabeza, y así sucede en todo el mundo, y a todos los gobiernos. El germen de la primavera árabe fueron las redes sociales; el Brexit fue consumado gracias a las mentiras sistemáticas promovidas en este espacio y la llegada de Donald Trump no hubiera sido posible sin la estrategia política de operación en redes, entre muchas realidades mundiales que han sido trastocadas por la llegada del Internet.

Ahora, pretender domesticar desde el poder a las redes sociales es la más absurda de las batallas políticas; el propósito, en sí mismo, manifiesta una profunda ignorancia de la realidad mundial o la más nítida pulsión autoritaria. Solamente países como China, Venezuela o Corea del Norte ejercen este tipo de intencionalidad controladora.

El gobierno de López Obrador esta abrumado por una realidad que lo contradice, por una realidad alejada de su fantasiosa narrativa de que todo está bien, y eso se expresa en las redes sociales; no son más que una expresión de una realidad que discrepa y también una extensión de una realidad polarizada, incendiada e insatisfecha; violenta, pero también solidaria.

Ahí también se libra una batalla y el gobierno de la 4T la siente perdida aún a pesar de su connivencia de antaño; creía que era un espacio a su absoluta disposición sin darse cuenta de que es, solamente, uno más de todos aquellos que ha ido perdiendo por sus propias incapacidades institucionales por construir confianza, certeza y armonía social.

No prosperará ninguna intencionalidad moral para atajar la mentira en las redes sociales cuando ellos mismos fueron portavoces de la mentira encubierta de una falsa moralidad para ser gobierno; hoy sufren las consecuencias de aquello que en su momento promovieron y que hoy escapan a su propia discrecionalidad. Benditas redes sociales.