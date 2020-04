La 4T vs políticas contracíclicas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se niega a adoptar políticas contraticíclicas. La postura radical en el tema deja dudas sobre la efectividad de la 4T en esta crisis.

El plan para contener los efectos económicos derivados por la contingencia sanitaria, presentado el domingo pasado, no contempla aumentar el gasto público ni apoyos fiscales o extensión de plazos a las empresas mexicanas. Por el contrario, el plan es continuar con la Cuarta Transformación, lo que aumenta los riesgos de recesión profunda en la economía nacional.

La economía mexicana, antes de la parálisis por el Covid-19, presentaba claros rasgos de desaceleración en la producción. La parálisis de actividades por las medidas para contener la propagación del Covid-19 agudizan la situación, al provocar el cierre de empresas y pérdida de empleos.

Organismos internacionales y analistas sugieren a los gobiernos adoptar medidas que reduzcan el impacto económico. La propuesta es adoptar políticas contracíclicas, que en épocas de crisis aumentan el gasto público, bajan impuestos y tasas de interés. La finalidad es controlar o evitar una recesión. Los gobiernos que acataron la sugerencia anunciaron financiamiento a empresas para el pago de salarios, condonación de pago de impuestos y reducción de sus tasas de interés.

En el caso de México se ha optado por continuar con los proyectos de interés del presidente, las transferencias directas, endurecer la austeridad republicana (disminuir el gasto público), ofrecer créditos a micros y pequeñas empresas (generando deuda), utilizar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y redireccionar fideicomisos. Estas medidas, utilizando el adjetivo del presidente, son transitorias y nada sostenibles a mediano y largo plazo.

Las medidas transitorias parecen procíclicas. Este tipo de políticas en época de crisis reducen el gasto público y mantienen el pago de impuestos, lo que provoca una recesión más profunda.

Los proyectos del presidente generarán empleos, pero son temporales y requieren especialización. Las transferencias directas no fortalecen la demanda, pues son recursos susceptibles a ser ahorrados. Los créditos prolongan el colapso de micro y Pymes por las deudas adquiridas. El uso de fondos y fideicomisos amplían el impacto de la crisis a otros sectores.

El sector privado y gran parte de la sociedad quedó inconforme con el plan para contener los efectos económicos derivados por el Covid-19. El presidente, como representante del Poder Ejecutivo y del gobierno federal, se reúsa a considerar el grave impacto provocado por el paro de actividades no esenciales. El sueño de la 4T parece cada vez más un proyecto insostenible por la falta de flexibilidad ante la emergencia sanitaria y una coyuntura económica adversa. La falta de políticas contracíclicas afectará a miles de empresas y millones de trabajadores.