La 4T hundida en sus contradicciones

Actual gobierno sin la autoridad moral y política para emprender una defensa mundial de la libertad de expresión y el combate a la no discriminación

México acaba de ser votado para integrar el polémico y complejo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; en este espacio se debatirán, y definirán, posiciones internacionales en problemas de geopolítica y seguridad internacional de gran trascendencia. Sin duda es un espacio importante para perfilar posiciones y definir mediaciones para solucionar conflictos y para establecer una narrativa de principios generales; es una posición que seguramente se trabajó para conseguirla, y el trabajo se hizo muy bien, de gran mérito, sin embargo, llama la atención la enorme brecha de contradicciones entre las posiciones que enarboló el gobierno de México como posiciones de inicio y las acciones que como gobierno, a nivel interno, lleva a cabo.

Solamente escogeré dos posicionamientos que el propio Presidente López Obrador determinó como principios generales: La defensa de la libertad de expresión como parte fundamental de la vida democrática de todos los países y el establecimiento de la política de no discriminación como política de Estado para fomentar la tolerancia en la convivencia ciudadana en la diferencia, tema de gran trascendencia coyuntural.

En ambos temas, que son ya de observancia general en nuestro país desde ya mucho tiempo, el gobierno de la 4T no ha sido, en los hechos, un promotor indiscutible, y la evidencia es cuantiosa.

Para empezar, no existe, al menos en lo que va del presente siglo, un Presidente de la República que tenga un nivel de enfrentamiento con la prensa y los medios de comunicación como los tiene este gobierno. Bajo el pretexto del combate a la corrupción, este gobierno ha hecho de su confrontación con los medios su modus vivendi: Los ha vilipendiado, insultado, amedrentado, amenazado, estigmatizado, como ningún de sus antecesores en la historia moderna de este país. Este gobierno no es, y no ha sido, un ejemplo de respeto a la libertad de expresión, aunado a que somos uno de los países más peligrosos, a nivel mundial, para llevar a cabo labores de periodismo de investigación.

Seguramente, en esta materia, la posición de México será de pura retórica gubernamental; no hay nada de ejemplaridad para el mundo en esta materia.

Tenemos un Presidente que todos los días fustiga a los medios y, en los hechos, también una estrategia de redes enfocada a amedrentar las posiciones contrarias a la postura oficial; existe una enorme evidencia al respecto.

En materia de combate a la discriminación tampoco somos un ejemplo a seguir; desde la Presidencia de la República se ha desplegado una campaña por estigmatizar a la sociedad alimentando una supuesta lucha de clases que solamente habita en las mentas obtusas de quienes en el conflicto ven una oportunidad para medrar. En días pasados, el propio Presidente, en un desplante de burla, desacreditaba el trabajo institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señalando que era una institución neoliberal que solamente servía para gastar dinero público. Ni siquiera tuvo el tino para determinar directrices que fundamentaran su argumentación.

En el rubro sensible de la violencia contra las mujeres, este gobierno ha sido poco empático; no ha construido una sola política pública para administrar y paliar su grave incidencia; ha menospreciado las demandas sobre la violencia de género y, no solamente eso, también estigmatizó sus batallas sociales señalando que eran instrumento de los conservadores para debilitar al gobierno.

Era común escuchar la frase del candidato López Obrador de que la mejor política exterior era la política interior; si así fuera el caso, este gobierno no tendría la autoridad moral ni política para emprender la defensa mundial de la Libertad de Expresión y el Combate a la No Discriminación.

Al menos hasta este momento, no existe la evidencia concreta y puntual que nos diga lo contrario. Hacía fuera podrán decir otra cosa que, al menos, no corresponderá, en los hechos, a nivel local.