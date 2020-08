Joe Biden: a México le interesa

> Temas de gran interés para ambos países que incluyen los derechos humanos, la seguridad fronteriza y el narcotráfico han quedado actualmente relegados de la agenda de los presidentes estadounidense y López Obrador

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de los EUA, se disputará el próximo 3 de noviembre con el presidente Donald Trump la presidencia. Será una lucha política como pocas, dadas las peculiaridades y artimañas que han roto el paradigma tradicional político del país, gracias a Trump.

Con un mensaje rotundo, Biden ha dejado claro su objetivo: “Aquí y ahora les doy mi palabra: si me confían la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad”. Claramente hace referencia a Trump y su poca habilidad para manejar la política de los EUA.

Del presidente Trump no hay mucho que podamos decir que no se haya dicho en los últimos años, todas sus expresiones y discursos confirman lo que ya sabemos; es un personaje político que frente a otros actores -recordemos la visita del presidente López Obrador- se muestra amistoso, confiado e incluso halagador. Una vez cerrando ese telón y regresando a su base electoral y sus verdaderos ideales, nos muestra un presidente que destruye relaciones diplomáticas y realiza discursos incendiarios que polarizan temas tan sensibles para ambos lados de la frontera como la migración o el comercio bilateral.

Ni mencionar la poca habilidad para manejar la pandemia causada por el Covid-19, que lejos de utilizar los recursos del gobierno para limitar su propagación, utiliza la pandemia para fines políticos, es decir, a su conveniencia.

Otro punto interesante, el de la elección de Biden de la actual senadora de California, Kamala Harris, como su candidata a la vicepresidencia. El simple hecho nos da a entender la fórmula de Biden, por un lado acepta el compromiso de tener a una mujer de color como su compañera en la carrera presidencial, así como la nominación a la primera mujer afroamericana para aspirar a la vicepresidencia y la primera hija de inmigrantes de la India y de Jamaica.

Esto es relevante porque al ser hija de inmigrantes conserva sus raíces familiares, conoce las dificultades de primera mano de lo que significa emigrar a otro país, lo que la ha llevado en California a tener acercamiento con grupos de inmigrantes latinos y mexicanos. Esto último de gran interés para nuestro país, ya que la relación bilateral en materia de migración se ha visto muy deteriorada gracias a las políticas actuales del presidente Trump.

Temas de gran interés para ambos países que incluyen los derechos humanos, la seguridad fronteriza y el narcotráfico han quedado actualmente relegados de la agenda de los presidentes Trump y López Obrador. El tema no es menor, ignorarlo no lo resuelve, sino que se incrusta y asienta, y repercute en los gobiernos locales de ambos países, los cuales quedan aislados para la toma de decisiones in situ, y no pueden quedar aislados, se requiere de un gobierno federal responsable que apoye en estos temas.

Estos temas y otros seguramente cambiarán de entrar los demócratas a la Casa Blanca.

Jeffrey Davidow, ex embajador de EUA en nuestro país (1998-2000), comentó al respecto: “Yo creo que las relaciones entre México y Estados Unidos con la llegada de Joe Biden, si gana, yo creo que sería una etapa más positiva en las relaciones.

“Primero, Biden es un hombre que entiende el mundo, que entiende el papel de Estados Unidos en el mundo, que va a regresar a Estados Unidos a un rol o papel de importancia en el mundo que hemos abandonado. En todos los temas, en el clima, en las relaciones con otros países. Vamos a ver una política más activa desde el punto de vista internacional si llega Biden”.

Desde un punto reflexivo, el posible triunfo de Biden significaría una nueva moralización de los ideales y política exterior de los EUA, el retorno de la confianza en los mercados y la estabilización económica estadounidense, crearía un ambiente “normalizado” y por supuesto, esto impacta directamente en los interés de nuestro país.

También, de ganar la presidencia el demócrata, temas como el medio ambiente, trata de mujeres y la relación bilateral con nuestro país, se retomarán y en esta coyuntura política actual, seguramente tendrán un encontronazo con las actuales políticas del gobierno de la 4T.

Pero habrá que pagar algunos costos adicionales en nuestro país, derivado de la visita del presidente López Obrador a los EUA y donde mostró una franca simpatía con las políticas del presidente Trump. No se olvidará fácil.

Lo más acertado para nuestro gobierno en este momento es mostrarse neutral y abierto a fortalecer la relación bilateral con cualquiera de los dos candidatos que se discuten la presidencia de los EUA.