Joder, jolines, bailemos, pues

CUANDO PERDEMOS LOS RUMBOS Y LAS RUTAS, NOS VAMOS AL CARAJO… y cuando los gobernantes no se comportan serios entendemos la razón de la lucha libre que es en serio y los milagritos de la Virgencita que son tan necesarios y la esperanza en la lotería o la espera de la tanda, de la tanda, no de la tunda, porque en el país suceden cosas que a todos nos enredan y, cuando nos enredamos como el quesillo de Oaxaca podemos entender las angustias que pasan los oaxaqueños cada vez que se habla o discute la Reforma Educativa, porque entonces, todo lo enredan, y es tan fácil enredar que cualquiera lo hace, pero lo difícil es desenredar y hacer la bola en serio y eso no se logra ni en el estadio de los Rojos o de los Cachorros o de la fregada, solamente le interesa, en la realidad, el beisbol al ya saben quién, a los demás, nos tiene sin cuidado…

Ahora es tal la confusión que se solicita a un rey que no lo es en la realidad sino que fuera impuesto por la obra y gracia de don Francisco Franco que sí se ganó el título de dictador a fuerza de jodas y represiones o de intrigas y concesiones que todos estamos confundidos y algunos ya no creen ni en la lucha libre y eso es malo, pésimo para la tranquilidad del país. “Su majestad” no hay duda que hasta en la izquierda son cursis y sencillitos. Hace algunos días recordaba la recomendación que diera a Franco o a Marcelino Oreja, no recuerdo bien, Ignacio de la Mota y Oreja, de que la mejor forma de domesticar a los viejos comunistas que se incorporaban al poder por medio de los proceso electorales era darles un título nobiliario como marqués o conde o la fregada y así lo hicieron y vimos con sorpresa que los más radicales comunistas llegaron ante el “rey” vestidos de frac o de lujo y se inclinaban y arrodillaban para recibir el famoso título y así, nos imaginamos, ahora, cuando vemos a muchos radicalizados ser los más domesticados en las cámaras o en las oficinas del poder, codeándose con los mayores ricos y hablándoles de tú, porque cuando comienza el tuteo comienza el jodeo y eso solamente divierte y no hace daño a los demás… hasta que empiezan con las transas y los negocios….

Y joder jolines dirían los gachupas ofendidos por semejante afrenta de que les exijan que den disculpas por algo que ni siquiera hicieron sus familiares, porque a todos se les olvida que este famoso “Rey” ha sido nombrado por obra y gracia de don Francisco Franco no de la línea familiar, así que si fuera un poco menos gacho, dirían los majaderos mexicanitos, daría la respuesta y tan tan, todos como si nada, al final, nadie pierde, porque dar disculpas no tiene valor ni se paga y esto no daría el pretexto para que algunos abusados tuvieran la intención de buscarles las relaciones y negocios con los empresarios y banqueros y financieros españoles que son o han sido beneficiarios del régimen, así que por su propio interés deberían dar respuesta a la petición del nuevo Tlatoani, quien requiere de ella para afianzar su poder…. joder, nada les cuesta. Total como dirían cualquier albañil en la calle: “pos uno pide y si le dan bueno y si no, la lucha se hizo”.

Y es así que se van torciendo los caminos del hombre, por el hambre de poder y la ambición de reflectores, nuestra historia está muy descalabrada, cada loco con su tema y cada político con su rollo, así que hay héroes que no lo son y hay traidores que no tienen culpa y cada uno hace su evaluación olvidando los tiempos y las circunstancias en las que se dan los hechos históricos y, como sean sus preferencias emocionales, económicas, ideológicas o espirituales, porque al final de cuentas hablamos, por ejemplo, de Madero y no hablamos de sus ideas espiritistas y de ese influjo que seguramente tuvo en las masas que en todo creen cuando se trata de magia o de milagros. Hay limpias que son buenas porque las hacen con buenas intenciones como las que ha tenido el presidente por medio de un grupo de mexicaneros ligados a las tradiciones y, algunos, no pueden entender que para el pueblo, el infeliciaje, eso existe y es bueno, protegerse del mal de ojo y las envidias, de los malos ratos, evitar que la mala onda ingrese en el corazón del mandatario, que la luz triunfe sobre las sombras es vital dentro de ese mundo mágico lleno de sabores, olores, de poder de plantas y de rezos y oraciones, es parte de las creencias de muchos mexicanos y, algunos, se pueden reír de ellas pero en la realidad ahí están arraigadas en la conciencia nacional. Nadie duda de los milagros y del poder de las plantas y de los rezos y oraciones y de las ceremonias de acuerdo a las tradiciones. Por ejemplo, ahora que vivo y gozo Oaxaca esto es parte del mundo mágico y de colores en el que estamos a diario, es parte de las limpias con mezcal y el barrido con hojas de pirú macho y de flores de colores de acuerdo al día y el malestar o el tipo de protección y los humitos de los hongos o los hongos masticados para que salga el chamuco y los malos espíritus o los olores del copal y los cantos y ruegos y el amanecer o antes de la medianoche o cuando sale la luna nueva o se encuentra la llena o hay lugares de poder y, en Oaxaca, cada centro ceremonial indígena tiene su zona de poder y cuando uno va la siente y así, el reclamo de lo que destruyeron en la conquista como que brinca y sale y se acuerda uno de las fregaderas de la Santa Inquisición o de las tiznaderas de los españoles y conquistadores al destruir y robar los bienes de los mexicanos y, han pasado 500 años y ahí están los odios y rencores, y si esos se van con las disculpas pues no harían daño, nos vendría bien a todos para calmar los egos y los llantos…Y, a lo mejor, el “rey”, sería perdonado e incorporado a los asesores del poder… joder, jolines. Bailemos pues…