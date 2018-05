Jenifer Rojas, un cuerpo de infarto

Jenifer Rojas es una modelo sudamericana que está deslumbrando en el apasionante mundo del modelaje.

La bella bogotana desde pequeña supo que su pasión sería posar para la lente.

Su fama trasciende fronteras y hoy en día es una chica hermosa que deslumbra en las pasarelas internacionales.

Exclusiva de la agencia de modelos InModelsGroup, habla para IMPACTO y agradece la entrevista que se la hace.

—¿Fecha de nacimiento?

“Nací el 23 de julio”.

—¿En dónde?

“En Bogotá, Colombia”.

—¿A qué edad sabías que querías ser modelo?

“Cuando era niña jugaba mucho con mis hermanas a los reinados y fue entonces que desde ese momento ya me llamó mucho la atención del modelaje”.

—¿A qué edad iniciaste como modelo?

“A mis quince años de edad inicié mi carrera como modelo; me parecía algo interesante y de paso algo con lo que podría demostrar mis aptitudes; inicié en una agencia de modelos con ayuda de mi madre, quien me apoyó desde el primer momento, pero poco a poco me fui metiendo más en esta carrera haciendo fotografías, lanzamientos de marca, videos musicales.

“Siempre estuve dispuesta a darme a conocer como modelo nacional y también internacional”.

—¿Qué significa para ti el modelaje?

“Cuando me incorporé en esto me di cuenta que no era un trabajo más; para mí modelar es la profesión que me recarga el alma y la que me permite demostrarle a la gente que soy una mujer que lucha por lo que quiere y siempre ha tenido claro hacia dónde voy”.

—¿Qué otra actividad te gusta hacer?

“También me encanta el deporte, es algo que no me puede faltar, voy al gimnasio todos los días.

—¿Comida favorita?

“Los mariscos”.

—¿Una cualidad?

“Soy una mujer muy activa, todo el tiempo quiero estar haciendo algo”.

—¿El amor de tu vida?

“A mis 20 años llegó una gran bendición a mi vida, mi hijo Juan Andrés, quien ha sido el motor de mi vida desde entonces; se pausó mi carrera por un tiempo, pues me quise dedicar a él por completo para disfrutar cada momento de su crecimiento”.

—¿Aparte del modelaje, qué haces?

“Hace tres años aproximadamente empecé como empresaria, tengo mi propia marca de ropa deportiva en donde yo misma he sido imagen, ya retomando nuevamente mi carrera como modelo y dando lo mejor de mí para ustedes”.

Instagram: @jeniferojas.

Facebook: jenifer rojas.