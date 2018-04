¡Je-rri-cura de mujer!

Jerri Castillo es una bella integrante del Cuaima Team Paraguay.

El físico que luce es gracias a que es una atleta fitness.

Es tan deportista que también es cinturón negro en tae kwon do.

Los fans de su hermosura están de plácemes, pues está de vuelta en nuestro país a partir del 16 de abril para realizar una gira y anunciar hoy en día es la imagen internacional de la marca de suplementos alimenticios Betancourt Nutrition.

Castillos aprovechará el tour por suelo mexicano para lanzar sus cápsulas fitness.

Es, aparte de bella, inteligente y empresaria.

Pero mejor vayamos directos a la entrevista que ofreció Jerri para IMPACTO.

¿Cuál es tu nombre completo?

“Jessica Fabiola Castillo Fernández.

¿A qué te dedicas?

“Soy modelo publicitaria, atleta, barwoman y bailarina”.

¿Alguna otra actividad?

“Pues realizo actividades publicitarias”.

¿De dónde eres?

“Nací en Asunción, Paraguay.

¿Tus pasatiempos favoritos?

“Salir con amigos de compras, dar un paseo, entrenar y llevar una vida sana”.

¿Tu meta?

“Ser reconocida y famosa internacionalmente”.

¿Por qué eres una atleta fitness?

“Porque quería obtener la experiencia de competir, me preparé por 6 meses y fui a la competencia, fue mi primera competencia y obtuve segundo lugar en mi categoría, quedé muy contenta y de tanta preparación me acostumbré a llevar una vida saludable y practicar el fitness”.

¿La razón para unirte al Cuaima Team?

“La respuesta es simple: Porque representa a las mejores atletas a nivel internacional”.

¿Un libro que aconsejes leer?

“Mata Hari”.

¿La frase diaria que dices?

”No tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo”.

¿Un país que quieras visitar?

“Filipinas”.

¿Qué te gusta de tu país?

“Nuestra tradición y la tranquilidad con que se vive en mi país”.

¿Tu peso en competencia?

“52 kilogramos”.

¿Y fuera de competencia?

“55 kilogramos”.

¿Qué parte de tu cuerpo trabajas más en el gimnasio?

“Los cuadrice y mis glúteos”.

¿Tu rutina de ejercicios favorita?

“Hacer sentadillas, 4 series de 15, y el peso muerto, 4 series de 15”.

¿Cómo te gustaría ayudar a tu país?

“Construyendo un refugio para animalitos y una fundación para ayudar a ancianos sin familia”.

Si te concedieran un deseo, ¿qué pedirías?

“Que mi familia fuera eterna”.

¿Qué travesura recuerdas?

“Hacer el amor en un baño público”.

¿Alguna picardía?

“Correr desnuda en una isla en Indonesia”.

¿Qué darías sin esperar nada a cambio?

“Daría mi amor, daría mi solidaridad sin nada a cambio”.

¿Cómo te defines?

“Una persona superinteligente”.

¿Te consideras una mujer apasionada?

“Más bien una mujer sensual”.

¿Tus medidas?

“87-60-96”.

¿Cuántas veces comes al día?

“Hago 6 comidas al día”.

¿De agua diaria?

“3 litros de agua”.

La pregunta que a todos los hombres nos inquieta: ¿se puede practicar el fitness y no dejar de ser femenina?

“Totalmente, yo lo practico y sigo siendo femenina; me considero más sexy con mi cuerpo captando muchas miradas”.

¿Qué consejos le das a las chicas deportistas?

“No nada más a ellas, a todas las chicas del mundo, que se animen, es un estilo de vida muy saludable, vives sano, feliz, con un cuerpo de verano, que se animen a probar una vez y después ya les gustará.

“Lo bueno de todo esto es que es saludable, un estilo de vida súper y se disfruta mucho tanto en el proceso como en los resultados, se los recomiendo”.

¿Algún mensaje para tus seguidores mexicanos?

“Que me recuerden, no me olviden y muy pronto estaré con ustedes”.