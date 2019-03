Intelectuales: Del poder al joder

Desde hace muchos años los intelectuales o ideólogos han sido vitales para la promoción de los gobiernos o de los sistemas políticos y económicos, por tal motivo, el control de las publicaciones tenía tanta importancia hace algunos años, los medios de comunicación no aceptaban analistas, comentaristas o editorialistas que no estuvieran ligados al poder y probados por el mismo, de ahí el enorme control que se ejerció por medio de PIPSA en el manejo del papel para las empresas editoras y las grandes editoriales, si algún medio se salía del control, pues fácil, le quitaban o cobraban el papel y a joderse, así que los encargados de los medios tenían un especial cuidado de no molestar a los hombres del poder y menos al Tlatoani en turno porque este podría, como lo vimos en los tiempos de los años 70, como se podía incluso intervenir en las cooperativas y eliminar a las dirigencias molestas o bien como llegaron a la “compra de a la fuerza” de varios medios entre ellos la cadena García Valseca o incluso como se llevara a la cárcel a Marcué Pardiñas o a Mario Menéndez Rodríguez o bien, como, por medio de algunos “intelectuales y periodistas” se publicaron libros como El Móndrigo o se dieron las facilidades a escritores de “izquierda” para que escribieran libros atacando a otros estudiantes durante los juicios del 68, en vez de publicar y denunciar a los verdaderos autores de la matanza y la represión, así que no entiendo las razones por las que ahora se espantan y cacaraquean tanto como si los intelectuales pagados no existieran, aún, en el mismo gobierno actual… cambiarían de enfoques y de maneras de cobro, pero ahí están, son una razón clara y ya veremos cómo proliferan publicaciones de gente que hasta hace poco eran desconocidos pero no menos brillantes y convencidos de su ideología y acción en favor o en contra de la actual administración.

Los famosos intelectuales orgánicos nacieron y fortalecieron en los tiempos de don Luis Echeverría que, él, sí entendía la verdadera fuerza del pensamiento y de cómo logró incluso manipularle para presentarse como un demócrata, anti represor y liberal y dedicado a las causas populares incluyendo las acciones en el Tercer Mundo, esto lo hizo gracias a muchos “intelectuales y políticos” de la vieja izquierda que entendieron que ya no les tolerarían acciones revolucionarias y que era mejor pastar en esos verdes campos del Tercer Mundismo, así nacieron muchos grupitos, porque los “intelectuales todo se soportan menos que otro tenga algo de clase y de valor porque, les salen las uñas de la envidia y se comienzan a rasguñar” y esto ha sucedido muchas veces y hemos visto verdaderas batallas de grupos de eternos abajofirmantes y de mafias de intelectuales del poder que han sido tan beneficiados que han llegado, incluso, a ser grandes negociantes de la historia y de los documentales y libros que se van escribiendo para denunciar las canalladas de los enemigos políticos o bien para alabar a los que les pagan y bien tratan, esa es la simple verdad, así que no creo que lo mejor para Andrés Manuel López Obrador sea meterse en esos pleitos de comadres donde los intereses y los dineros son superiores a las convicciones, total los pleitos son de verbo y de escritos, nadie llega, incluso, a mentarse la madre o darse de chingadazos, ya sabemos que desde que perdimos la ruta de la Revolución y entramos a la ruta de los finitos de la crítica se cambiaron las pistolas por los celulares, las charolas por las polveras y los sombreros por las diademas y así, todo queda en los escandalitos para llamar la atención y se tiran al piso como si les dieran patadas en los bajos…

Incluso para que no le anden haciendo mucho a la pendeja, tenemos que decirles que un amigo que llegara a estudiar a la Escuela de Economía y ahora es un “gran intelectual” me comentaba que él operaba un grupo de investigación para darle a Carlos Slim, al lado de otros especialistas, las nuevas tendencias políticas e ideológicas así como las nuevas posibilidades de usar las investigaciones científicas pagadas por el mismo gobierno para que se utilizaran comercialmente y que, para ello, se reunían constantemente para darle una “Lluvia de ideas” y ese grupo recibe, por supuesto, buenos sueldos y simplemente hay que comprobarlo con el mismo Slim, y así andan también otros grupos empresariales que son los que tienen los dineros y pagan por esos “servicios”, al final de cuentas hay una justificación: el gobierno no paga bien a los intelectuales y ellos también tienen que vivir y les gustan los buenos vinos con platillos gourmet y viajar para ver las nuevas tendencias y comprar libros y no hacer otra cosa más que leer y pensar, porque muchos de ellos son tan buenos pero tan buenos que solamente piensan y dan sus sabios consejos a los hombres del poder económico o político y eso tiene un precio y un costo, así que para qué le hacen al cuento, si quieren que se les voltee a ver o lo hacen por vender más libros o cotizarse mejor, pues ya lo hicieron y lo mejor sería callar, porque si no se van a enredar con sus propias lenguas… y, a salivazos, no se ganan las batallas…

Nadie pondría en duda que necesitamos filósofos y analistas políticos valientes y críticos, esto también tiene un precio, en muchos casos estarían marginados de los grupos de poder y marginados de sus propias especialidades, pero se requieren y es por ello que el pensar es tan importante, pero el pensar libremente, no estando pagados por los que mandan y ordenan y manipulan porque en la política la gran tragedia es la manipulación y las verdades a medias, así que intelectuales como los Flores Magón o como Vasconcelos cuando pretendieron llevar sus ideas a la acción pues ahí quedaron derrotados, encarcelados, denostados y jodidos de por vida a pesar de que la historia ni siquiera les ha dado su verdadero nivel, porque los intelectuales orgánicos no se atreven a reconocerles porque entonces faltarían a los intereses de los que les pagan y, en este sistema, el que PAGA PUES MANDA, Y ASI, ESTÁN JODIDOS , dicen lo que les gusta escuchar a sus patrones o se van tan lejos como aquel rancho a donde irá AMLO al término de su mandato… y recordemos: los poetas dicen cosas bellas pero no todas son ciertas….