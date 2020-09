Impotencia y fracasos

Marcas de partido no serán el camino seguro para el éxito electoral

Esta campaña electoral ha iniciado bajo el signo de las incapacidades, que revelan impotencia en algunos partidos políticos, y fracasos totales en otros. Ninguno de los que ya estaban se escapa a este síndrome, y el nuevo nace, precisamente, por lo mismo.

Hace años, la democracia nacional presumía de un sistema “vigoroso” de partidos políticos, de los que nadie podría dudar de su representatividad popular, menos de su operatividad colaboracionista con el gobierno. Sin embargo, les interesó más congraciarse con quien manda, y servir para legitimar las decisiones electorales, y olvidaron sus fundamentos de representación. Se alejaron de sus militancias, a las que creyeron permanentes y fieles; se acercaron a los bienes del poder, avaricia y usura políticos.

Por eso dejaron de ser fuertes individualmente, y ahora que han cambiado radicalmente las reglas no les quedó otra que abrazar, como tabla de salvación, nuevos esquemas de “coalición” o alianzas electorales para revivir luego de que sus servicios ya no fueron esenciales para quien manda en el país. Sus primeros experimentos fueron sorprendentemente rentables, y de ahí caminaron hasta las megacoaliciones, que muchos no quisieran recordar quién las inventó, pero que todos quieren lograr para cursar sin tantos riesgos y costos en esta elección.

Morena, el partido dominante, no ha podido, siquiera, elegir nuevos directivos, en todos los niveles, en todo el país. No ha querido reinventarse para pasar de tribus a estructuras formales. Es difícil abandonar las tradiciones de tantos años y dejar de caminar sobre arenas movedizas, donde, cuando fueron oposición, siempre caminaron.

La segunda fuera electoral, el PAN, atraviesa por problemas de identidad y representación porque sólo los líderes saben a qué segmento de electores representan y a cuáles quieren servir, si es que lo pueden hacer todavía. No han tenido ni el tono de denuncia ni la firmeza en su voz parlamentaria y, por lo mismo, no han podido atajar decisiones legislativas o acuerdos parlamentarios. No han podido ser una “nueva oposición” en una nueva circunstancia, a la que hay que reconocer como totalmente diferente a todas las de por sí siempre inéditas condiciones electorales.

El PRI sabe bien que después de la primera fuerza, todas las que le siguen valen lo mismo para quienes toman decisiones. Amontonado con los demás, aguarda, comodínamente, milagros de concertar, acordar, pactar, aunque no sea en lo oscurito.

El PRD cursa sintomatología relativamente parecida, aunque con mayor gravedad, porque nunca pudo ser mayoría definitoria y no podrá hacer volver el tiempo.

Movimiento Ciudadano cometería el más grave de los errores si piensa que la energía de un gobierno estatal, por grande e importante que sea, pudiera sostener un esfuerzo nacional.

A quienes las cosas se les acomodan son a los que siempre, con sabiduría pragmática, viatican con las ventajas de estar siempre con el campeón. El Verde y PT aprovechan la sombra siempre reconfortante de Morena, al menos hasta que les hagan realidad lo desechable de su verdadero valor político.

Y el resucitado PES tendrá que aguardar ocho meses más para poder sobrevivir y volver a ocupar el lugar que siempre le fue reservado en la coalición ganadora del partido que gobierna.

Difícilmente podríamos asegurar que existen partidos fuertes, organizados y con margen de maniobra adecuado para poder demostrarlo. Sus debilidades les llevarán a una inteligente cercanía que ganarán siendo proveedores de votos al partido ahora dominante.

El proceso les llevará a tres diferentes modelos de coalición: La general, que podría auspiciar la lucha por las curules federales. Las estatales, que orientarán sus caminos a los gobiernos y congresos estatales, y las municipales, que serán una combinación híbrida que permitirá diferentes mezclas partidistas con la condición de que todas provean votos a la coalición que gobierna para volver a dominar, el Congreso federal y algunas gubernaturas.

Al final, con el fracaso evidente de los partidos, se repetirá la lección política más frecuente en nuestro país: El dedo mayor, que tendrá, una vez más, espacio suficiente para operar y repetir lo que un viejo líder nacional sostenía: Que el Senado y las gubernaturas eran derecho exclusivo del Presidente de la República, que en las diputaciones federales podría escuchar sugerencias de algunos líderes de grupos amplios y leales, pero las diputaciones locales son de los gobernadores, y las municipales del pueblo.

Las marcas de partido no serán el camino seguro para el éxito electoral y, por lo mismo, la responsabilidad recaería en los candidatos, pero en este país de presidencialismo fuerte nada se mueve si de alguna manera no se sugiere, al menos, desde Palacio Nacional.