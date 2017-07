Hecatombe ecológica en la península

Apenas la semana pasada un incendio forestal había arrasado miles de hectáreas en Pedrogao Grande Portugal, con un saldo de 64 muertos y 204 heridos. El pasado 24 de junio ahora, en España, se inició otro infernal siniestro en la localidad de Moguer al suroeste de Andalucía muy cercano al espacio natural protegido por la legislación nacional y andaluza, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y reserva de la biosfera… El fenomenal incendio se desplazaba arrasando más de 2 kilómetros de bosque cada hora con vientos de más de 90 kilómetros por hora. La zona limítrofe con el área natural de Doñana declarada Parque Nacional que cuenta con 108,086 hectáreas, alcanzó a arrasar alrededor de 10,000 hectáreas de pinares que resguardaban una variedad inmensa de flora y fauna, ahora desaparecida.

Entre las especies en peligro de extinción que resguardaba el Parque Nacional se encuentra el Lince Ibérico que, en un operativo heroico de emergencia, fueron rescatados unos 30, estando extraviados otros tantos que ya pudieron haber sido pasto de las llamas. Esta zona privilegiada de Huelva es un reducto de humedales que anualmente recibe más de 150 especies de aves, entre las que se encuentran el águila imperial. La tragedia obligó a evacuar a más de 2 mil personas que disfrutaban del fin de semana en los campings y playas próximas, aunque afortunadamente no hay víctimas humanas. La naturaleza sí sufrió la muerte total de una inmensa superficie del planeta que tal vez ya nunca resurgirá.

Las causas u origen del incendio todavía no han sido determinadas. Lo más grave fue que brotó simultáneamente en más de tres sitios por lo que, al atizarse el fuego por el viento, se hizo incontrolable hasta cuatro días después de que subió la temperatura y se calmó el ventarrón. La causa de intervención humana en el origen es irrebatible, lo que no se sabe todavía es, si fue intencional o imprudencial pero, los daños son irreversibles en lo ecológico y en lo económico porque el área, si bien es básicamente forestal y turística, tenía un gran número de instalaciones en invernaderos de producción de frutos rojos como la fresa, zarzamora, etcétera. Tampoco se descarta la voracidad de quienes acaban con áreas verdes, con la perversa pretensión de reclasificar el uso del suelo para provechos inmobiliarios. Las dudas en todas las hipótesis son válidas.

En España un pirómano puede alcanzar hasta 20 años de cárcel. En 2015 una reforma penal agrandó la sanción para esta clase de conductas diabólicas, considerando agravante el que el fuego altere significativamente las condiciones de vida animal, vegetal o afecte algún espacio natural protegido que, en el caso lo es Doñana y, también, que alcance núcleos de población como ocurrió con Mazagon y Matalascañas que tuvieron que ser evacuados. Con todo, de haber sido un atentado culpable, ni la prisión perpetua podría reparar el daño causado a la humanidad. Las víctimas son las inmediatas, pero el mismo planeta sufrirá las consecuencias que pagarán las nuevas generaciones.

Las altas temperaturas y las sequías, si bien no lo originan, sí propician y precipitan los incendios. Es irracional no considerar ésta época como de altísimo riesgo. Tan es así que tiene a Europa al borde de una crisis y al mundo entero en vísperas de una escasez de alimentos con las lluvias reducidas y atípicas por los inesperados temporales. El consenso mundial, salvo el primate de Donald Trump, descansa en una convicción científica que se comprueba rigurosamente. El consumo de energéticos no puede seguir siendo un permiso ilimitado. El desarrollo humano no puede seguir sustentado en el autoengaño de la inocuidad de la combustión de miles de millones de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y hasta espaciales. Nadie puede sostener el absurdo contra la misma inteligencia.

Los cambios climáticos son una realidad irrefutable. Es cierto que en los ciclos de la larga vida del planeta los ha habido pero, sería negar la luz del sol que ninguno de ellos tuvo como causa visible y medible la emanación exponencial de gases producidos por la extracción de volúmenes inconmensurables de petróleo en el subsuelo de la esfera terráquea. La conclusión es incontrovertible para afirmar que es contraindicado para el futuro inmediato confiar en una resiliencia del planeta cuando los efectos cada día niegan esa capacidad. El desastre de la Península Ibérica, los derrames en la producción y transportación del petróleo, la malformación y deficiencias mentales en la población infantil del ejército de la pobreza, son más que voces de alarma de un futuro negro como las cenizas residuales al paso del fuego.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO se ha comprometido desde 1952 a crear conciencia del sentido de la responsabilidad para la salvaguarda del espacio o casa común que es Nuestra Tierra. Las culturas autóctonas de todas las latitudes coincidieron en llamar Madre Tierra a nuestro hábitat siempre compartido con el de las demás especies que comparten con el hombre el mismo espacio. La distinción de recibir la calificación de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad a determinadas ciudades y territorios que preservan las naciones como signos de su identidad, tiene como propósito el que nos hagamos cargo de la preservación de los mismos. España y Portugal han resultado culpables del desacato de ese honor a nivel internacional.