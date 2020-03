Hacer Conciencia

En México nos es muy familiar el paisaje de las manifestaciones que aglomeran las calles de la ciudad de México y en todas las Entidades Federativas.

No cabe duda que nuestra sociedad cuando requiere de un cambio de conciencia se mueve, busca, expresa y en ocasiones destruye; con la finalidad de crear, un cambio entre los mexicanos.

Nuestra historia, que bien recomendaría que se leyera de vez en cuando para refrescar la memoria y recordar las lecciones que deja, se encuentra marcada por grandes personajes que sin sus acciones el despertar de nuestra conciencia como mexicanos sería plenamente patriarcal y por ende, misógina y arcaica en su pensar.

Personajes como Malintzin -o Malinche en términos coloquiales- fue la primera mujer en sobresalir, en crear el puente entre los conquistadores españoles y los pueblos originarios de México.

Otro caso muy relevante es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que se rebeló a la opresión de su sociedad, llegando a ser una de las mejores escritoras de su época e imposible olvidar su poema satírico-filosófico “Hombres necios que acusáis a las mujeres”.

Como dije, sólo por mencionar algunas figuras de nuestra historia pero no quiero dejar pasar a Doña Josefa Ortíz de Domínguez o aprovechando el logo oficial de la 4T en este año; también a Leona Camila Vicario, quien junto con la anterior apoyaron al movimiento independentista de la cual surgió nuestra nación.

Sin embargo, en México, desde la historia y hasta hoy parece que las olvidamos, las aislamos, las dejamos en el hogar o en alguna cocina; a pesar de la lucha independentista, la guerra de Reforma y la Revolución mexicana, las excluimos, ni siquiera se mencionan sus derechos en la Constitución de 1917.

Derechos básicos como el voto para elegir a sus representantes, no fueron incluidos hasta el 7 de octubre de 1953. En esa fecha, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó en el Diario Oficial, el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional, las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres y pueden postularse en puestos de elección en el ámbito federal.

LA REALIDAD NOS ALCANZÓ

En épocas recientes y gracias a las redes sociales, la conciencia en la equidad de género debe tomar más fuerza que nunca, nadie puede negar la fuerza laboral, intelectual, económica y social que representan las mujeres en nuestra sociedad.

Hashtags como #GeneraciónIgualdad, #AvancemosXLaIgualdad, #DíaDeLaMujer, #Niunamas #Notequedescallada, son sólo por mencionar algunos que buscan generar conciencia y atender la problemática de la violencia de género, uno de los problemas que más proliferan en nuestro país y del cual poco o nada se alcanzan a resolver.

Recordemos que el problema se ha vuelto más crónico, más complejo y más violento, las mujeres ya no se sienten seguras en sus trabajos, en lugares de recreación y en ocasiones ni en sus hogares.

De pronto la realidad nos alcanzó… recordemos que el pasado 16 de agosto de 2019, las mujeres salieron a las calles en la Ciudad de México, expresaron su derecho a manifestarse, la “marcha feminista” que comenzó en la Glorieta de Insurgentes y en la cual el resultado fue el vandalismo de instalaciones como el Metrobús o el grafiti que dejó al Monumento a la Independencia dañada son parte del saldo que dejó aquella manifestación.

Más allá de la manifestación, quedó en la memoria la pregunta de si ¿fue correcto o no el vandalizar los monumentos nacionales y otros puntos importantes de la ciudad?, como siempre se pierde el objetivo y por lo tanto se vuelve otra manifestación más de esta ciudad, sin generar la conciencia que se necesita.

El lunes próximo, las mujeres nuevamente se manifiestan, pero no en las calles ni en las avenidas; será un paro nacional, #undíasinnosotras dice el hashtag y bajo el lema “el nueve ninguna se mueve”.

Quizá valdría comenzar a hacer conciencia desde nuestros hogares, desde la educación, ese día se espera que un gran porcentaje de las mujeres se ausenten -desaparezcan- de sus trabajos, de las redes sociales, incluso de sus familias si es necesario, aprender a valorar lo que son y lo que contribuyen para México.

La sociedad lo reclama, cada día es más peligroso ser mujer en nuestro país, en México al menos 320 mujeres fueron asesinadas en enero del 2020. De acuerdo con estas cifras los 10 estados que registró un mayor número de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres son Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Michoacán.

Figuras públicas como la cantautora Julieta Venegas lo han expresado “Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer” o Ximena Sariñana, actriz y cantante que recientemente fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la ONU Mujeres, dijo: “Dando fuerza en estas causas que tienen que ver con nosotras. Y qué mejor que con un gran aliado como es ONU Mujeres”.

Las acciones están visibles en todos los sectores de la sociedad mexicana, hagamos conciencia, aplaudamos los movimientos que promueven la equidad de género, la igualdad laboral, los mismos derechos, es por nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestras amigas; y en general por todas las mujeres de nuestro país.

No queda más que esperar que este movimiento genere una verdadera conciencia y no regresemos a la sociedad apática y egoísta que nos caracteriza, al tiempo…