Fertinal, la ventaja de volver a México

> Valdría la pena saber a qué acuerdos llegaron los familiares del ex director de Pemex en las reuniones privadas que, a espaldas de sus abogados, sostuvieron con Gertz Manero para convencerlo de no pelear en España el no ser extraditado

> Está claro que las autoridades esperan de Lozoya revelaciones sensacionalistas que inmiscuyan en las presuntas operaciones irregulares que se le atribuyen, al ex Presidente Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray

Conforme lo dicten las necesidades mediáticas del Presidente López Obrador para distraer a la población, Emilio Lozoya estará de regreso en México sin mayor protección que su inocencia, la capacidad de sus nuevos abogados para asimilar en poco tiempo lo contenido en cinco volúmenes de actuaciones y la disposición del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a cumplir o no los acuerdos que niega haber hecho, pero cuya existencia reconoció el Presidente para “lograr (el ex director de Pemex), algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena, aportando información, dando a conocer lo que sucedió”.

El gobierno mexicano solicitó al español la extradición del ex director de Pemex por supuestamente haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y participar en la compraventa irregular de Agronitrogenados de México para agradecer financiamiento a la campaña electoral de 2018, pero al allanarse a la extradición Lozoya podrá ser enjuiciado en México por cualquier delito que quiera imputarle el Ministerio Público de la Federación.

Por eso valdría la pena saber a qué acuerdos llegaron los familiares del ex director de Pemex en las reuniones privadas que, a espaldas de sus abogados, sostuvieron con Gertz Manero para convencerlo de no pelear en España el no ser extraditado a México.

Es de suponer que la negociación, autorizada o no por el ex director de Pemex, incluye que el Ministerio Público de la Federación recule en la inculpación a su madre, hermana y esposa, pero deberemos esperar la ventilación de los casos en tribunales para saber si le cumplirán lo pactado o fue convencido con engaños de regresar sin pelear.

Está claro que la Fiscalía y el Gobierno Federal esperan de Lozoya revelaciones sensacionalistas que inmiscuyan en las presuntas operaciones irregulares que se le atribuyen, al ex Presidente Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por lo menos. Con eso les bastará, más allá de lo que al final decidan los jueces.

Ignoro si hay algo más que revelar que lo publicado en la prensa nacional, muy en especial en IMPACTO que ha seguido con puntualidad el caso como se comprueba en lo compilado aquí, y si Emilio está dispuesto a platicar lo que supuestamente sabe o quieren que diga antes que le cumplan lo también presuntamente prometido, o siguen usando a las mujeres de su vida (madre, hermana y esposa) como armas en su contra, como hasta hoy.

Sin embargo, Lozoya aún tiene un arma que podría utilizar para conseguir un trato justo o al menos el cumplimiento de lo comprometido.

De cualquier manera, está en su derecho de sentirse y saberse traicionado y abandonado por quienes le ordenaron o aprobaron las acciones que le imputan, muy en especial el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien por esa condición fue miembro del Consejo de Administración de Pemex y que, por la de ser quien más influía en el ex Presidente Peña Nieto desde la campaña electoral de 2018 hasta el final del sexenio, fue partícipe en los episodios que se adjudican a Lozoya como único responsable.

¿POR QUÉ HASTA AHORA?

Lo que se diga o se deje de decir en tribunales sobre Odebrecht y Agronitrogenados de México desplazará cualquier tema político, incluido el coronavirus y el consecuente agravamiento de la economía nacional que ya estaba enferma antes de la epidemia, pero no olvidemos que con toda anticipación, el 11 de junio de 2018, mediante carta a la opinión pública, Lozoya advirtió “que en el momento que la Fiscalía General de la Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.

Por alguna razón en 2019 no le tomaron la palabra; quizás ahora si ocurra, dependiendo de a dónde quiera llegar el Ministerio Público de la Federación.

Por lo pronto, en el tema electoral de Odebrecht, es decir, el supuesto financiamiento de campañas de Enrique Peña Nieto no será tratado porque está prescrito desde abril de 2017.

Tuvieron que pasar 24 meses y tres titulares en la FEPADE y un encargado de la PGR para que el fiscal Valdemar González Ramírez firmara la prescripción.

Inclusive, el ex subsecretario Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, relató en su libro “Sin filias ni fobias: memorias de un fiscal incómodo” (Grijalbo) que cuando le fue encargada la Fiscalía el caso ya estaba prescrito, sin embargo, no lo liberó.

Se sabe que el 28 de noviembre de 2018 el fiscal a cargo del caso se negó a firmar la prescripción y que, en cambio, precisamente en esa fecha, el subprocurador de la SEIDO, Alonso Israel Lira Sala, firmó la exoneración del ex candidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, a quien se investigaba por lavado de dinero.

La coincidencia de no firmar la prescripción, a lo que tenía derecho, y la de exonerar a quien en campaña amenazó con encarcelar al ex Presidente, todo en la misma fecha, es uno de los tantos elementos que pesan en el ánimo del ex director de Pemex.

¿Por qué al enemigo sí y al amigo no?

Ahora bien, el caso Odebrecht tiene otras aristas escandalosas relacionadas con la Reforma Energética que podrían implicar a figuras de todas las fuerzas políticas. Imposible saber hasta dónde se quiere llegar en este tema. Es cuestión de esperar porque lo que se desprenda de las declaraciones de Lozoya podría servir al Presidente López Obrador para quitar lo rijoso a algunos gobernadores de oposición y para que salgan de su escondrijo varios priistas otrora poderosos que hace tiempo no dan señales de vida.

EL PRECIO PAGADO POR AGRONITROGENADOS

En cuanto a la compra de Agronitrogenados de México, es conocida la relación de Lozoya con Alonso Ancira y Altos Hornos de México.

Data de años atrás. Entre 2008 y 2012 fue consultor de AHMSA en proyectos como el del tren suburbano en el Estado de México y en uno minero en Oaxaca.

Ya en 2012 colaboró en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y en el de transición como encargado de Asuntos Internacionales, por ello se especuló que sería Secretario de Relaciones Exteriores.

En esa época reanudó relaciones con la empresa brasileña Odebrecht, con la que inició relaciones en sus actividades anteriores a ingresar en política.

Ya en el gobierno, el 6 de febrero recibió instrucciones del Presidente Peña Nieto de impulsar la producción de fertilizantes nitrogrenados para cumplir con el Pacto por México. Es ahí en donde aparece AHMSA que tenía una planta que no estaba en operación. La propuesta fue armar una sociedad con Pemex a partes iguales, sin embargo, Lozoya opinó sobre la inconveniencia del trato, pues la empresa productiva del Estado tendría que suministrar amoniaco y eso habría subvalorado su participación porque, mientras Pemex aportaba el complejo petroquímico de Cosoloacaque, AHMSA lo haría con Agronitrogenados, incluyendo un predio de 80 hectáreas frente al mar en la Laguna de Pajaritos y un muelle que funciona como puerto de operación.

En mayo de 2013, Lozoya tuvo acuerdo con el Presidente Peña Nieto y Videgaray preguntó cómo avanzaban las negociaciones; no le gustó mucho que la operación pudiera ser finiquitada hasta finales del año.

Para valuar los activos de la sociedad, Pemex se hizo asesorar por Nafin e Indaabin; el secretario de Hacienda se desesperó por la tardanza, pues tenía urgencia por cerrar la operación, de tal suerte que instruyó la elaboración de los avalúos y ordenó acelerar el proceso de la compra de la planta de Agronitrogenados.

No obstante, Lozoya consiguió del Consejo de Administración de PMI la contratación de Booz&Co cuyo informe fue en el sentido de que el valor de lo que Pemex compraría a Ancira era de unos 170 millones de dólares.

Conforme a la firma consultora tenía sentido hacer la operación, considerando, sin embargo, que para hacerla rentable faltaba el acceso del gas necesario para operar la planta; entretanto, constituía un riesgo.

A finales de 2013, Lozoya insistió en la falta de recursos para adquirir Nitrogenados de México, pero Videgaray contestó que no se preocupara y se concretara a convencer al Consejo de PMI de la conveniencia de la adquisición. La instrucción fue en el sentido de que la operación fuera cerrada en 275 millones de dólares, un precio evidentemente superior al calculado por Booz&Co.

El por qué aceptar la diferencia entre lo considerado por Booz&Co y el finiquito a Ancira sólo lo puede explicar Videgaray.

FERTINAL, ARMA DE LOZOYA

La única ventaja de aceptar su regreso “voluntario” a México y no ser extraditado está en que, para que le cumplan lo prometido, Emilio exija llevar ante el juez la compra de Fertinal por parte de Pemex, un asunto que por alguna razón tanto el gobierno federal como la FGR han eludido sistemáticamente.

Dependiendo del uso que el ex director de Pemex dé a este tema depende en mucho su muy natural deseo de ver a su madre, hermana y esposa sin los problemas legales que les fueron armados para presionarlo a entregarse.

En realidad, Agronitrogenados de México no estaba en la mira del gobierno sino hasta que la abogada general de Pemex, Edith Rodríguez Acosta, presentó denuncia el 5 de marzo de 2019 sobre la adquisición de Fertinal.

Por cierto, la operación sobre la empresa de Alonso Ancira sólo mereció cinco líneas en la denuncia de Fertinal, no obstante ser la única que ha interesado al gobierno y a la Fiscalía.

La abogada petrolera registró en su denuncia que el Pacto Por México “estableció particularmente que PEMEX se convertiría en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales, reforzando su papel en la producción nacional de fertilizantes (compromiso 59).

“Estos compromisos permitieron a servidores públicos tomar decisiones para comprometer recursos, a través de organismos subsidiarios de Petróleos Mexicano, en la adquisición de una planta de Fertilizantes ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz (propiedad del Consorcio AHMSA).

“Los recursos obtenidos en esa inversión fueron, a su vez, obtenidos a través de financiamientos”.

No hay una palabra más en la denuncia sobre AHMSA; ni siquiera aparece el nombre de Alonso Ancira. Todo se centra en Fertinal.

El tema es tan espinoso que hasta provocó un desencuentro del Presidente con la revista Proceso. En una mañanera, el reportero Arturo Rodríguez tomó por sorpresa a López Obrador preguntándole sobre el tema que el semanario llevó en su portada el domingo anterior y que había sido tocado por IMPACTO con anterioridad.

El mandatario negó que hubiese investigación sobre Fertinal: “No hay, no existe. Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso… Ya es conocido que la Fiscalía General está actuando en el caso de la planta de Coatzacoalcos de fertilizantes … que compró el gobierno al señor Ancira, no hay otra denuncia sobre esto. Eso es lo que le puedo informar…”.

El Presidente no sabía de lo que hablaba. Como asenté líneas arriba, en el sexenio pasado no hubo denuncia sobre la empresa de Ancira, en cambio fue apenas mencionada en la del 5 de marzo de 2019.

Los lectores de IMPACTO están familiarizados con el caso Fertinal.

LA EXTRAÑA COMPRAVENTA DE FERTINAL

Un día se presentó en Pemex la empresa Encore, de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda en tiempos de Carlos Salinas, y en la que había participado Luis Videgaray antes de incorporarse al equipo de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México.

Encore tenía una oferta irresistible para Pemex: comprar Fertinal de Massimo Covarrubias en mil millones de dólares. Lozoya bateó la oferta.

Después de Encore se presentó Martín Werner, de Goldman Sacks, pidiendo 100 millones de dólares menos. También fue bateado.

Pero he aquí que de pronto se hace presente con el director de Pemex el ex subsecretario de Hacienda con Videgaray, Fernando Aportela Rodríguez, presionando a Lozoya para adquirir Fertinal.

El director de Pemex acudió con el Presidente Peña Nieto a informarle que Aportela lo presionaba a él y a su gente para hacer la operación, pero reveló que Pemex carecía de dinero para hacer la operación.

A continuación, el Presidente reunió a Videgaray y Lozoya, pero éste siguió insistiendo en la falta de dinero para adquirir Fertinal. El secretario de Hacienda le dijo que no se preocupara por el dinero, que él resolvería el problema. Y así fue.

Es curioso, pero al parecer en esta reunión terminó por romperse la magnífica relación que Lozoya y Videgaray habían tenido y que se fue deteriorando paulatinamente por el dominio férreo que el secretario de Hacienda ejercía sobre Pemex.

Para fortuna de Lozoya, pidió la integración de una comisión interdisciplinaria con la misión de garantizar que la operación de compraventa quedara jurídicamente perfecta.

Aun así, seguía oponiéndose a la operación. Cuando se emitió el boletín para informar al país de la operación, otro de los subsecretarios de Videgaray, Miguel Messmacher, pidió corregirlo, de tal suerte que se cruzaron correos electrónicos a fin de que la noticia saliera en los términos que quiso Videgaray.

Existen las actas en las que los consejeros de Pemex aportaron sus puntos de vista, pero más aún se decidió la contratación de dos empresas que asesoraran y vigilaran la operación, una en cuestiones jurídicas y la otra para vigilar los números.

Una de ellas, PriceWaterhouse, descubrió que Fertinal había sobrevaluado contablemente sus activos en 500 por ciento a fin de que llegaran a 1047 millones de dólares, una cifra aproximada a la oferta que Evencore propuso a Pemex.

Por alguna razón, PriceWaterhouse cometió el error de entregar dos documentos en un mismo día. En uno señalaba la sobrevaluación de los activos y en el otro no habla de valores.

Pero el problema no son los activos, sino los créditos para la operación.

Como ya se ha publicado aquí, Fertinal debía a Banco Azteca y a Arrendadora Azteca 415 millones de dólares.

Para que se pudiera otorgar el crédito total (más de 600 millones de dólares) se necesitaba la autorización de Nafinsa y de Bancomext. No hubo problemas para obtenerla porque Luis Videgaray era presidente del Consejo de Administración en ambas entidades.

Con este dinero le pagaron a Azteca, pero además esta institución hizo un préstamo adicional de 50 millones de dólares que ingresaron a un fideicomiso en Invex. Al día de hoy nadie sabe qué pasó con ese dinero.

En septiembre de 2015, Fertinal realizó una asamblea en la que se acordó, no obstante no tener dinero, dejar una reserva de 300 millones de pesos y repartir dividendos por 871 millones.

¿Cómo fue posible acordarlo en septiembre si la operación se realizó hasta diciembre? ¿De dónde les venía la seguridad de que Pemex compraría la empresa?

Más aún, los pagarés que Banco Azteca tiene de las empresas suecas que fueron accionistas, nunca aparecieron. Sus representantes acudieron ante un juez con la versión de que los perdieron y el juzgador los validó. Esas empresas suecas (West Side Capital Markets, LLP, NPK Holding Ab y Base Rock BVBA) poseían el 43 por ciento de Fertinal.

Al final, la compra de Fertinal no la pagó Lozoya, sino José Antonio González Anaya que lo sucedió el 16 de febrero de 2015.

Como se puede advertir, elementos sobran para que la Fiscalía General de la República vaya más allá de Lozoya, que se opuso a la adquisición de Fertinal.

Quizás especial atención debe poner al destino de los 50 millones de dólares del fideicomiso perdido.

Ya en tribunales, es probable que Lozoya solicite citar a los miembros del grupo interdisciplinario que opinaron sobre la operación, a los miembros del Consejo de Administración de Pemex y a los representantes del PriceWaterhouse que descubrieron la sobrevaluación de activos.

La denuncia de la abogada de Pemex no solo señala el posible sobreprecio con que Pemex compró Fertinal, sino el delito en el que habrían incurrido las instituciones que concedieron el crédito, Nacional Financiera y Bancomext, ambos presididos por Luis Videgaray, a sabiendas que el valor de venta estaba inflado.

En el mismo delito también habría incurrido Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Conforme a la denuncia, la apoderada de Pemex sostiene que se compró Fertinal en un precio superior en 193 millones de dólares, aproximadamente, al que pudo haberse pagado, de tomar en cuenta la diferencia entre el valor de los activos de la empresa de 597 millones de dólares, frente a su pasivo de 582 millones de dólares.

Según Rodríguez Acosta, en la operación hubo uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de servicio público y el delito especial que amerita dictar de dos a 10 años de prisión a los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan crédito.

Esto último porque “el hecho que la ley señala como delito fue cometido por aquellos que el 16 de diciembre de 2015, a sabiendas que Grupo Fertinal, S. A. de C. V. se encontraba en condiciones financieras técnicamente equiparables a la quiebra, otorgaron créditos como si fuera solvente”.

Narra la apoderada de Pemex que “El monto total del crédito ascendió a 635 millones de dólares americanos. El contrato se suscribió bajo la declaración de que Fertinal era solvente”.

Conforme a la denuncia, el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aprobó “el Proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal, por un monto de hasta 635 millones de dólares americanos”.

La denuncia del 5 de marzo menciona como vendedores a Banco Azteca, Inmobiliaria Las Cañadas, Westside Capital Markets, LLP. NPK Holding, AB, BASEROCK BBVA, Fabio Massimo Covarrubias Piffer, Carlos Guillermo Ibarra Covarrubias, Giancarlo Fustini Ventilari, Pablo Ignacio Duhart, Angel Ricardo Carmona Garduño, Ignacio Sierra Noriega y Anna Chiara Piffer, todos ellos fideicomisarios vendedores. Así como NPK Holding y Grupo Fertinal.

Después de esta narrativa, salta a la vista que si lo que se necesita es un grandioso espectáculo político y mediático, la Fiscalía General de la República y el gobierno federal deben usar Agronitrogenados y Odebrecht, pero si la intención es perseguir la corrupción deben poner el mismo entusiasmo en aclarar lo que hay en el seno de Fertinal, a menos que los protagonistas de este caso no sean del interés de la Cuarta Transformación, lo cual, de ser así, merece una explicación pública.

Si, Lozoya tiene un arma letal que, usarla o no, dependerá de él. El gobierno no quiere y, al parecer, la FGR tampoco.