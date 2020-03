‘Feminicidio contra Yeidckol; el Trife la “cesa” en Morena´

Tarde o temprano, el laberinto en que se metió Morena para elegir a su primer presidente nacional iba a causar víctimas.

Los primeros fueron los propios militantes que han visto cómo su partido, el que arrolló en la elección del 1 de julio de 2018, ganando todo, incluyendo el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, por vez primera de un partido de Izquierda, naufragaba internamente ante el proceso electoral que se avecina en el 2021.

El siguiente afectado fue su propio creador, López Obrador, pues aunque la confianza es mucha, su imagen, muy a distancia de lo que él mismo hace a diario, ya provocaba comentarios en el sentido de falta de autoridad para poner orden en la agrupación que si alguien la puso a la disposición de muchos fue él.

Después de los intentos por poner en marcha el proceso interno, que implican asambleas distritales o estatales, orden en el padrón y la organización de un congreso para lanzar las convocatorias, y de los aplazamientos por parte de la autoridad electoral ante el desorden, finalmente el 26 de enero, a convocatoria de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional del partido, logró llevarse a cabo el Sexto Congreso Nacional Extraordinario.

Del evento, la principal resolución que emanó fue la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar, ex líder nacional de El Barzón, como presidente nacional interino.

Fue la más fuerte llamada de atención para Yeidckol Polevnsky, secretaria general con facultades de dirigente nacional.

Este miércoles se confirmó que ella fue la tercera víctima.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el congreso del 26 de enero con seis votos a favor y uno en contra.

Eso implicaba que el evento al que convocó Luján era válido y que se había realizado de acuerdo a los estatutos del partido.

La lectura final y, por ende, la más importante, fue que se confirmaba que el presidente nacional de Morena, aunque interinamente, a espera de la elección, es Ramírez Cuéllar, es decir, que Polevnsky debía hacerse a un lado.

Mala noticia para Yeidckol porque en medio de su aferrada lucha por mantener el poder total en el partido de López Obrador (aún está apuntada para disputar la dirigencia junto con Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz-Durán) queda, en apariencia golpeada políticamente.

Casi, diríamos, ante el montón que le echaron durante medio año, incluyendo el cambio de visión del INE y el Trife, Polevnsky es víctima de un “feminicidio”.

Claro, la norma estatutaria o la votación del Trife no la sacan de la jugada, manteniéndola como secretaria general (ya sin facultades para dirigir), pero también permitiendo que busque la presidencia nacional, cuando la plantilla interina convoque a elecciones internas.

Es un hecho que la súbita aparición de Ramírez Cuéllar el pasado 26 de enero, durante el Sexto Congreso Extraordinario, no fue no cosa del destino, ni ocurrencia de Luján.

Alguna “mano de Dios”, al estilo Maradona, debió inducir su llegada, su auscultación, su aprobación (con perfil y trayectoria incluida).

Pero, definitivamente, no creemos que fuera una “mano negra”, más bien una “mano morena”.

El caso es que de una forma u otra había que avanzar en el tiempo, quitar obstáculos del camino, definir “pilares” para elaborar una agenda que conduzca al proceso interno. El manotazo, entonces, debió venir desde muy arriba.

La decisión del Trife aplacará los ánimos en Morena, aunque el choque de trenes continuará al interior (Polevnsky-Luján). Basta, sin embargo, con que todos se alineen.

¿A quién beneficia la votación del tribunal electoral? En apariencia a Luján, la más allegada a López Obrador, la más poderosa.

Otro buen gallo, incluso para romper el hielo, es Mario Delgado. Con todo y su característica pose de “yo, el supremo” podría superar con facilidad a Alejandro Rojas.

Poco antes de que se consumara el palomeo del Trife a Ramírez Cuéllar, Yeidckol acusó que los magistrados del tribunal electoral fueron amenazados y “empinados”.

Como hace dos semanas, señaló la “mano negra” del senador Ricardo Monreal. Sin ir más allá, la misma Polevnsky sabe que quizá Monreal movió el brazo y la mano, pero la fuerza o el movimiento que lo empujó, en realidad, vino de más arriba.

“¿Que si hay ‘mano negra’? Pues sí, seguramente, hay una ‘mano negra’ que ha estado amenazando a los magistrados de reducirles el periodo y que tenga interés en seguir manipulando para tener postrados a los magistrados a sus pies”, expresó la ya solo secretaria general del partido.

“El evento (del 26 de enero) es ilegal, vieron todo el desaseo que hubo en ese evento, absolutamente obvio; no sé cómo hayan amenazado a los magistrados, porque sé que Ricardo Monreal los ha amenazado, no sé quién más, porque también han llegado a decirles que van de parte del Presidente (López Obrador) y hacen todo tipo de ilegalidades”.

Aunque Yeidckol pretende ir más allá, buscando más que reivindicación o venganza, algo de capital político, anunciando acusaciones y denuncias, es un hecho que la principal batalla ya la perdió.

Ahora el futuro de Morena está en manos de Ramírez Cuéllar.

Pero, ¿qué consigna traerá el ex líder nacional de El Barzón?

