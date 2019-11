Evo Morales y Rosario Piedra, dos pifias de López Obrador

Par de personajes no es merecedor ni de reconocimiento ni de respeto

El pasado 10 de noviembre, Evo Morales renunció como presidente de Bolivia. Concluía así un mandato de 12 años, prolongado, artificialmente, con severos y graves atentados a la Constitución boliviana. Como representante de los indígenas cocaleros fundó el Movimiento al Socialismo (MAS) para convertirse en Presidente en el 2006. En ese entonces, la Constitución de Bolivia prevenía que el Presidente podía reelegirse sólo por una vez.

Con diversos artilugios, y atracos constitucionales, Evo Morales logró postularse por tercera ocasión como candidato presidencial. Y de nuevo ganó. Las protestas callejeras por el escandaloso fraude electoral exhibieron a un Evo Morales aferrado al poder y dispuesto a sostenerse con el poder de las armas y en contra del voto ciudadano.

El exceso llegó cuando pretendió asaltar por cuarta vez la Presidencia del país andino. Para postularse pasó, otra vez, por encima de la Constitución y, de nuevo, recurrió al fraude electoral. La legislación electoral boliviana establece que para evitar una segunda vuelta, el candidato presidencial deberá obtener más del 40 por ciento de la votación nacional o, bien, una diferencia de 10 puntos entre el primero y segundo lugares.

Evo Morales no logró superar, en esa proporción, a su principal opositor, Carlos Mesa. Apenas llegó a un 9 por ciento de diferencia. Sólo que de repente apareció con un 10.4 por ciento de ventaja, lo que automáticamente invalidaba la posibilidad de una segunda vuelta. Evo, él “líder de izquierda”, consumaba así, por segunda ocasión, el socorrido fraude electoral para perpetuarse en el poder.

La diferencia mayor a 10 puntos era cuestión de sobrevivencia. El indígena cocalero sabía que una segunda vuelta lo tenía contra la pared y destinado a perder la elección irremediablemente. Por eso fraguó el escandaloso fraude electoral que, finalmente, lo llevó a la derrota y al exilio con la formidable resistencia del candidato opositor Carlos Mesa, el repudio popular de la ciudadanía y haber perdido la consulta para una cuarta postulación.

Así, Evo Morales carece de autoridad política y moral para presentarse como víctima de un golpe de Estado y perseguido político. El único responsable de su circunstancia es él mismo por tratar de usurpar, una vez más, la Presidencia cuando, además, ha sido señalado por graves actos de corrupción.

El año pasado, su pareja o amiga preferida, Gabriela Zapata, fue sindicada públicamente al permitirle otorgar contratos directos, sin licitación, por 500 millones de dólares a la empresa china Engineering para la construcción de vías férreas, proyectos mineros y azucareros. Nada habría sido posible sin la anuencia del “socialista” de ocasión y millonario de afición.

Basta con ver quiénes apoyan a Evo Morales para intentar mantenerlo en el poder y evitar que cunda el mal ejemplo. Nicolás Maduro, el ilustre presidente defraudador para continuar con el sometimiento y el avance, sin fin, de la miseria de los venezolanos.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente títere de la diarquía Fidel y Raúl Castro, los célebres asesinos del pueblo cubano para mantener la dictadura más larga del mundo, con 60 años de usurpación en el ejercicio ilegal del poder.

A los apoyos continentales manifestados a Evo Morales se sumó el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, con lo que dio una muestra de lo que será su gobierno y desde ahora anuncia su preferencia por las reelecciones presidenciales.

Lo malo es que en México, por segunda ocasión, Andrés Manuel López Obrador abre las puertas de la dictadura y la antidemocracia. La primera fue cuando el día de su toma de protesta invitó al autócrata Nicolás Maduro. Imposibilitado para presentarse ante el pueblo mexicano llegó en la oscuridad y clandestinamente. Fue un agravio sin nombre al pueblo de México al tener un dictador en suelo azteca.

En ambos casos, Evo y Maduro, se riñe con el principio maderista del Sufragio Efectivo. No Reelección. El apóstol de la democracia luchó y logró vencer la dictadura porfirista de 30 años, hoy enterrada para rendir homenaje a un defraudador electoral en su intento de alcanzar, espuriamente, 16 años como Presidente de Bolivia. Y si lo hubiera logrado, seguro iría por un quinto intento.

Las expresiones de la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, son una afrenta para México y un atentado a la autodeterminación de los pueblos y a su soberanía, pero tiene razón cuando manifiesta su malestar en contra del asilo a Evo Morales: “Espero que México no pase lo mismo que Bolivia pasó con Morales para elegir a un socialista en el poder”. Y para concluir su crítica contra López Obrador remata: “A mí me dan mucha pena los mexicanos porque algo de lo que nosotros queremos salir ellos decidieron entrar”. Habría que recordarle a la presidenta que la decisión de mantener a Evo Morales en México no es el sentir ciudadano, sino una decisión unilateral desde Palacio Nacional.

Grave fue darle a Evo Morales trato de jefe de Estado, recibirlo como héroe y baluarte de la democracia latinoamericana. A Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se le pasó la mano en elogios y reconocimientos que Evo Morales no merece: “Es un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México”. Nadie que atenta contra la voluntad nacional y la democracia merece reconocimiento y respeto.

El otro atentado a la democracia en México lo constituyó la designación de Rosario Piedra Ibarra. El proceso para nombrar a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo manipulado y viciado de origen. Consta que la votación total fue de 116 votos, aunque al final desaparecieron dos en el camino y quedaron solamente 114.

Esa mínima diferencia fue transcendental para que Rosario Piedra pudiera asaltar la institución del ombudsman mexicano. Con 116 votos, necesitaba 78 para obtener las dos terceras partes de la votación de los senadores presentes y sólo tenía 76. Con el moche (lenguaje lopezobradorista) de dos votos, los 76 resultaron suficientes para consumar el fraude que la lleva a ocupar una presidencia desde hoy ilegítima y espuria.

Lo malo para Rosario Piedra es que al llegar de esa forma a la defensa de los Derechos Humanos pierde calidad y fuerza moral para emitir recomendaciones ante el abuso y la impunidad de las autoridades cuando ella es producto del abuso partidario morenista en el Senado de la República.

Además, Piedra Ibarra sepulta 50 años de lucha de Rosario Ibarra de Piedra en favor de perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos desde su Comité Eureka. Rosario Ibarra fue también una persistente crítica del fraude electoral de 1988 para entronizar, ilegalmente, a Carlos Salinas de Gortari.

Por toda esa trayectoria, apenas el 8 de octubre pasado, el Senado de la República otorgó a Ibarra de Piedra la medalla Belisario Domínguez. El argumento: Su incansable lucha en favor de los Derechos Humanos, vulnerados, anticipadamente, por Rosario Piedra Ibarra. Sólo que hasta hoy no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la forma en que su hija, Rosario Piedra Ibarra, llegó a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ampliaremos…

