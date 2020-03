‘ESTUDIO EN HOLANDA, ME RESGUARDO EN ALEMANIA… Y ESPERO IR A MÉXICO’

ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTÍNEZ *

DÜSSELDORF, Alemania.- Como muchos mexicanos que cumplen un objetivo, o un sueño, de prepararse profesionalmente en algún país extranjero, la ola de preocupación, y la urgencia de tomar una decisión ante la pandemia de “Coronavirus”, me alcanzó en Enschede, Holanda, donde realizo mis estudios de posgrado en la Universidad de Twente.

En mi opinión, Europa es Europa, la cultura social y el nivel de gobernabilidad son ciertamente diferentes a otras regiones del mundo. Sin embargo, las diferencias son muy finas, no tan colosales o dramáticas como a veces se las pinta.

Hace semanas, por ejemplo, mi novia se quejaba de que la gente había vaciado los supermercados, sobre todo barriendo con el papel higiénico y gel antibacterial.

Los síntomas del miedo y la histeria colectiva son iguales en todos lados. Incluso hace días, a pesar de las restricciones y medidas públicas anunciadas por el gobierno alemán, la gente parecía aferrarse a su rutina diaria.

Filas compactas para comprar helado, grupos de niños jugando en el parque, incluso hasta parecía que la gente fue, como nunca, motivada a salir a ejercitarse en grupo.

En Holanda, las historias de mis colegas son similares: desacatos a las reglas, incertidumbre, desconfianza en las decisiones del gobierno u otras instituciones.

Si así es acá, me pregunto, cuando llegue el momento, ¿cómo será en México? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cuáles serán las verdaderas consecuencias de todo esto?

MANOS A LA OBRA Y PIES EN RETIRADA

Cuando la amenaza del “Coronavirus” se mostró lo suficientemente real en mi contexto, hice rápido mis maletas y busqué refugio en el lugar más seguro.

En mi caso, esto significó viajar a otro país, pero no a México, la gran distancia un punto a tomar en cuenta. En su lugar, tomé la misma ruta que he transitado cada fin de semana durante los últimos meses.

Desde Enschede, Holanda, tomé un tren hacia Düsseldorf, una de las grandes ciudades en Alemania localizadas relativamente cerca de la frontera, donde vive y trabaja mi novia.

La decisión la tomé tras un rápido análisis sobre las ventajas y desventajas de mis opciones para afrontar un potencial “encierro”, ya sea por enfermedad o por decisión de gobierno.

En primer lugar, la ventaja de estar en Alemania con mi pareja es que podemos compartir un espacio cómodo para dos personas, y cuidarnos el uno al otro. Caso contrario, Holanda implicaba para mí compartir una vivienda con otros ocho o nueve estudiantes de diversas nacionalidades.

El tema de hábitos de higiene es de por sí un tema recurrente en este tipo de estancias. Por ello, con la amenaza de un virus altamente contagioso, la balanza se inclinaba fuertemente a salir de allí.

Recuerdo que ya cuando me encontraba en el tren rumbo a Alemania, llegó un mensaje al grupo de WhatsApp: “Tenemos que tomar en serio esto, limpiar las zonas comunes, y dejar de invitar a amigos o extraños por las siguientes semanas”.

El mensaje lo escribió otro estudiante de posgrado, dirigiéndose a universitarios más jóvenes que son la mayoría en la residencia, de entre 18 y 23 años. Me salí a tiempo y la decisión fue correcta, fue lo primero que pensé.

PLAN ‘A’ Y PLAN ‘B’

Alemania representa para mí el Plan “A”, pero también la ventaja de tener, ahí mismo, un Plan “B”.

El Plan “A” es que aquí, como ya he mencionado, mi novia y yo fácilmente nos podemos aislar, sobrevivir por semanas. No es un plan infalible, porque técnicamente he entrado a la región de Alemania con el mayor número de contagios del “Coronavirus”. A pesar de ello, me siento más seguro aquí.

Como Plan “B”, nos hemos planteado la posibilidad de viajar hacia el sur del país y reunirnos con su familia. Sus padres viven en un pueblo cercano a Stuttgart, alejado de grandes ciudades. Además, cuentan con suficientes reservas para sobrevivir por meses.

Era claro que México no era opción para buscar refugio en este momento. Principalmente porque eso significaría transitar por aeropuertos y exponerme a riesgos innecesarios o por lo menos, inciertos.

Igualmente, incluso en fechas tempranas de alarma, ya parecía inevitable que el virus llegaría tarde o temprano a América Latina. Viajar a México para reunirme con mi familia no solo habría significado seguir la ruta del virus, sino potencialmente convertirme en importador del mismo.

En fin, por ser un lugar donde tengo relaciones cercanas, por tener una potencial “ruta de escape”, y por suponer relativamente menor riesgo de contagio, hoy me encuentro en Alemania. Posiblemente aquí siga por un buen tiempo.

Mi novia y yo tenemos vuelo reservado a México para inicios de mayo. Es nuestro plan para vacaciones de primavera. Obviamente, la esperanza de que estas sucedan es ahora casi nula.

He estado trabajando desde casa, pero también me he mantenido informado de los reportes sobre la pandemia, tanto en México como en otros países.

Tengo la confianza de que el gobierno mexicano actúe a tiempo y con efectividad, pero más que eso espero que los ciudadanos seamos responsables, como no siempre logramos serlo. Yo me siento a salvo, pero nada me garantiza que he tomado la decisión correcta.

*ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTÍNEZ

estudia un Doctorado en Psicología

en la Universidad de Twente,

en Enschede, Holanda.