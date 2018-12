Esteban Moctezuma ante el reto del IPN

Es urgente que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, concentre buena parte de su tiempo y energía en rescatar al Instituto Politécnico Nacional antes de que el problema se salga a la calle.

En octubre de 2014 estalló el movimiento estudiantil más importante en México desde 1968.

El próximo enero de 2019 se cumplirán 83 años de que el general Lázaro Cárdenas creara una de las más importantes instituciones educativas del país -la segunda después de la UNAM desde su fundación hasta los 80s cuando empezó a cambiar el panorama educativo nacional con la creación de las universidades privadas y muchas públicas estatales-.

Resulta de interés saber cómo marcha la Institución pública de educación tecnológica con más tradición del país.

El Instituto Politécnico Nacional se encuentra en la mayor encrucijada de su historia: o rescata su tradición y prestigio académico en esta coyuntura decisiva de la Cuarta Transformación o se mete en un círculo riesgoso que lo pueden convertir en una Institución más de educación superior con orientación partidista.

Hasta ahora el Instituto ha preservado su nivel académico gracias a su planta de profesores, la mayoría con más de veinticinco años de servicio docente.

Miles de egresados politécnicos han sido factor determinante en la construcción del México actual.

En los últimos 55 años el IPN ha hecho importantes aportaciones de capital humano en diferentes ramas de la vida económica nacional; en la construcción de la red nacional de telecomunicaciones, en el desarrollo de la industria petrolera nacional, en aeronáutica, en la industria automotriz, en la industria química y textil, en la red carretera nacional e infraestructura habitacional con arquitectos e ingenieros civiles, en el sector salud con sus médicos rurales, homeópatas y destacados investigadores en ciencias biológicas, en la administración de empresas públicas y privadas con sus prestigiados contadores públicos, así como la aportación de mano de obra calificada a la industria con sus técnicos medios.

Del Politécnico han surgido personajes con una destacada trayectoria en el sector público o privado: Ernesto Zedillo, ex presidente; Jesús Kumate, quien como secretario de Salud hizo valiosas aportaciones a la Ssa; Héctor Mayagoitia, gobernador de Durango y director general del Conacyt; Jorge Díaz Serrano, quien transformó a Pemex en empresa mundial, y el Ing. Eugenio Méndez Docurro, quien encabezó la modernización en telecomunicaciones del país.

Del ámbito empresarial sobresalen Alejo Peralta (IUSA) , Carlos Lobo (Chrysler) y Victor Manuel Barrera (Ford), entre otros, así como el ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez.

Es oportuno saber si las preocupaciones expresadas por el estudiantado se están atendiendo y también es conveniente analizar la perspectiva de un Congreso Politécnico que, eventualmente, puede cambiar sus ordenamientos jurídicos y con ello sus reglas de operación académica y administrativa, así como la designación de sus directivos, incluida la de su director general.

Estamos ante una coyuntura muy delicada que requiere de la mayor atención y cuidado por parte del secretario Esteban Moctezuma Barragán, pues a pesar de que cuenta con el apoyo competente de un excelente equipo, no debe olvidar que un estallido de inconformidad en el IPN pondría en entredicho su desempeño. Cuidado con el Politécnico.

Cabe preguntarse en qué medida las protestas de los jóvenes politécnicos han reflejado la ausencia de respuestas institucionales satisfactorias ante los formidables retos de un futuro que se presenta cargado de incertidumbre.

Apuntaré aquí algunos elementos que permiten comenzar a vislumbrar los rasgos esenciales del mundo venidero.

No por afán especulativo o porque me crea profeta, sino porque me gana el hábito de pensar el mundo en términos de “escenarios” y el afán de concebir estrategias para buscar salidas exitosas a las catástrofes previsibles y evitables.

Menciono algunos:

1.- La aceleración de la destrucción creativa.

2.- La cada vez más rápida desaparición del trabajo asalariado y su remplazo por nuevas modalidades de colaboración descentralizada y no subordinada.

3.- La erosión y gradual desaparición de los activos monetarios tradicionales y su reemplazo por registros digitales.

4.- El debilitamiento creciente de los Estados Nacionales y el fortalecimiento de redes globales de intercambio y poder que no reconocen fronteras.

5.- La sustitución creciente del consumo de bienes manufacturados y estandarizados por el disfrute de “experiencias” y la desaparición de la privacidad. Habrá que analizarlos en detalle para ver cuáles son las mejores respuestas que México puede adoptar ante ellos.

El país está urgido de nuevas instituciones que reconozcan el valor económico y la contribución social de las nuevas modalidades de ocupación y recuperen la contribución creativa y productiva de todos, en especial de los jóvenes.

Ante esta angustiante incertidumbre no debe sorprender que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se movilicen para hacerse escuchar y defender sus derechos, en el contexto de un proceso político que corre el riesgo de acabar sesgado hacia lo inmediato y dominado más por limitados intereses de grupo que por la atención al interés superior de la Nación.

¿Si nuestros nietos y bisnietos pudieran hablar y votar hoy aprobarían el uso que hacemos de una riqueza que también les pertenece? Y no sólo me refiero a la riqueza petrolera, que es tan sólo el ejemplo más dramático: ¿Estarían de acuerdo nuestros descendientes en que despilfarremos su patrimonio en efímeros dispendios, en vez de invertirlo sabiamente en sentar bases firmes para el bienestar futuro de los mexicanos?

¿Aprobarían la salvaje depredación que hoy hacemos del ambiente natural y cultural en que van a vivir? ¿O acaso sólo a sobrevivir? ¿Quién vela hoy por las próximas generaciones?

Quizá ha llegado la hora de que nos tomemos unos minutos para levantar la mirada y nos atrevamos a pensar en el futuro.

Y me atrevo a pensar que el IPN dispone quizá de las condiciones y las inteligencias idóneas para poner en marcha esta trascendente tarea, con el concurso, indispensable, de todas las instituciones de educación superior e investigación, así como de las empresas más significativas del país.

Esteban Moctezuma, sin duda alguna pues su capacidad profesional está a prueba de todo, está en la mejor posición para encabezar ese esfuerzo.

