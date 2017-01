El senador Enrique Burgos, como siempre, ha demostrado profesionalismo y compromiso con los retos que se le presentan. Ahora, como diputado constituyente, el ex gobernador de Querétaro ha hecho un gran papel y siempre se le ve muy participativo durante las sesiones que lleva a cabo la asamblea de legisladores y ciudadanos que será la encargada de crear la Constitución de la CDMX. Al hablar durante la discusión del artículo 76, el cual señala que la Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza, además de que mantiene su vigencia aún si se interrumpe el orden institucional, mientras sólo puede ser modificada por la vía democrática, Burgos indicó que: “El Estado sin derecho no es sino un fenómeno de fuerza; el derecho sin el Estado es una idealidad carente de efectividad. La suma conceptual es Estado más derecho, que es el dique, justamente, para impedir y para evitar actitudes arbitrarias o actitudes marginales a la propia Constitución o a la propia ley”.

INADMISIBLE USO DE ARMAS DE JUGUETE PARA DELINQUIR

El legislador poblano Javier Lozano se preocupa, pero sobre todo se ocupa, en garantizar el bienestar de los ciudadanos. Por ello, recientemente presentó una iniciativa para reformar el artículo 160 del Código Penal Federal en aras de incrementar las penas a quien utilice armas de juguete o instrumentos que simulen algún tipo de arma para cometer delitos. La propuesta establece que: “A quien use algún instrumento para la comisión de un delito, juguete u objeto que simule o se confunda con cualquier tipo de arma, o funcione como tal, se le aplique desde un tercio hasta la mitad de la pena que se imponga por el delito cometido”.

EL PRI, A TIEMPO PARA COSECHAR TRIUNFOS

Para Carolina Monroy del Mazo, secretaria general del PRI, aún hay tiempo, por lo que vaticina que su partido saldrá con buenos resultados en los comicios del 2017 y del 18 al asegurar que: “Hay tiempo para ‘limpiar la casa’, cambiar inercias y ser ejemplares en el respeto a la legalidad”.

MOMENTOS ÍNTIMOS

La diputada Ivonne Ortega mostró, una vez más, su lado humano y su sensibilidad. Y es que la ex secretaria general del PRI compartió en sus redes sociales uno de los momentos más íntimos de su vida al lado de su pequeño Álvaro Humberto, quien, como todo niño, dispuso todo para recibir a Santa y a sus renos. Ya en la mañana de Navidad, Ortega mostró otro video donde Álvaro Humberto mostraba el regalo que le dejó Santa orgulloso y feliz: Un tren. En otros temas, Ortega puntualizó que si la política económica de México no está funcionando al igual que la social se deben reconocer e implementar las que sí aporten al cambio, pero sobre todo a la mejora de la calidad de vida de los más de 56 millones de mexicanos que viven en la pobreza.

PRI, LA MEJOR OPCIÓN PARA MÉXICO

El secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, José María Tapia Franco, consideró que el triunfo del partido se sustentará en su fuerza interna y la apertura a la participación ciudadana. “El reto es obtener el respaldo ciudadano en las elecciones que se celebrarán el 4 de junio, cuando se renovarán 328 cargos de elección popular. Nuestro partido entiende que los malos gobiernos y actos de corrupción han propiciado que la ciudadanía no confíe en los propios partidos políticos”.

DIPUTADA ROSA ELENA MILLÁN A GABINETE DE QUIRINO ORDAZ

Dicen los que saben que la salida de la diputada federal Rosa Elena Millán Bueno de la diligencia del PRI en Sinaloa se debe a que en los próximos días será nombrada, por el gobernador electo Quirino Ordaz, como nueva secretaria de Desarrollo Social de la entidad. Es claro que Ordaz Coppel pretende rodearse de los mejores elementos que hay en el estado, por el bien de sus habitantes, pues sólo basta recordar que bajo el mando de Millán Bueno, el PRI recuperó la gubernatura y obtuvo mayoría en los distritos. Enhorabuena.

NECESARIO DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA TV ABIERTA

El secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta consideró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe realizar una campaña en la que informe de los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta y de la de paga ante el desconocimiento de la población sobre los nuevos canales y contenidos, así como de la calidad de la imagen.

