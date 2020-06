Entre tormentas, banderazos y bandazos

> Se suponía que a estas alturas, pues ya llevamos una semana con semáforo y con algunas reactivaciones, los casos confirmados de Covid-19, los fallecimientos y las hospitalizaciones deberían estar a la baja. Pero la situación ha empeorado

> Podríamos decir que casi está a punto de llevarnos el tren, y no el Maya que todavía no existe, pero mantenemos la fe. ¿Qué gira de trabajo sigue?

Los mismos días que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su gira por el sureste mexicano dando “banderazos” por estado para la construcción ferroviaria del Tren Maya, y afirmando, a diario, que la epidemia de Covid-19 está “domada”, son los que Hugo López-Gatell lleva dando “bandazos” con las cifras de casos y de muertos, en ascenso.

Lo más visible y palpable para la gente, en el contexto de emergencia sanitaria que vive el país es que muy a pesar (“pesar de los pesares”, dice el Presidente) de que se dio por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se anunció la reapertura de algunos sectores (minería, construcción y autopartes), que el Presidente se encaprichó con una gira -que hasta con otra calamidad fue a toparse allá, pues es zona de riesgo por las tormentas tropicales-, es que el plan y la estrategia no condujeron a donde tanto insistieron.

Vaya, se suponía que a estas alturas, pues ya llevamos una semana con semáforo y con algunas reactivaciones, los casos confirmados de Covid-19, los fallecimientos y las hospitalizaciones deberían estar a la baja. Pero la situación ha empeorado.

Hasta este viernes, México registraba 110 mil 026 casos confirmados de la enfermedad y 13 mil 170 muertes.

Los ciudadanos, que a pesar de imitar, por necesidad, la acción de López Obrador de salir a las calles a buscar sustento, reconocen que la epidemia está en su momento más peligroso.

Y quizá no lo pensarían, pero el propio López-Gatell se ha encargado, precisamente en esta semana, al de la gira de su jefe, de atascarnos de miedo.

Casi a punto de súplica, el subsecretario de Salud no se ha cansado, día tras día, de advertir a los mexicanos que no salgan de sus casas, que la epidemia no ha acabado, que estamos en el punto más crítico -sin saber a ciencia cierta (ni con la intermediación de científicos y matemáticos) cuándo disminuirá- y de riesgo más alto.

En el colmo, a López-Gatell le fallaron los cálculos y de haber pronosticado un tope de 8 mil muertos, se ha visto en la necesidad de dar reversa.

Desde inicios de semana, en su estilo, nos fue introduciendo a su nueva predicción: México puede alcanzar los 35 mil muertos.

Y modificó su relatoría. “Desde febrero”, expresó durante la conferencia de prensa vespertina el jueves, “se han previsto varios escenarios de estimación sobre los muertos”.

Se previeron desde 6 mil, 8 mil, 12 mil 500 y hasta 28 mil fallecimientos que, dijo, se redondea con 30 mil o 35 mil… ¡que ahora estima!

Sin embargo, añadió que existe otra estimación, “muy catastrófica”, que sería de 60 mil.

Este viernes, casi al concluir su conferencia, López-Gatell dijo que él entendía que en estos momentos mucho estuvieran inconformes porque en lugar de tener cifras bajas, tenemos cifras altas.

“Pero así son las pandemias”, expresó. “Una cosa es lo que uno quiere y otra lo que ocurre”.

Agregó que todos queremos que no haya enfermedad, pandemia, muertos.

Contrario a las cifras que el subsecretario revela a diario y que han ido causando preocupación, en la Ciudad de México, foco del mayor número de contagios, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo esta semana que el semáforo rojo se mantiene en la Capital hasta el 15 de junio.

El trabajo de la Jefa de Gobierno ante la emergencia es calificado por los capitalinos como excelente.

LÓPEZ-LÓPEZ, LA CONTRADICCIÓN

El jueves, Hugo López-Gatell parecía desesperado. Por segunda vez consecutiva debió explicar con sus gráficos el enredo de los muertos que no lo son, al menos en el día en que los dan a conocer.

El primer día de mayor polémica fue el 26 de mayo cuando se reportaron 501 muertos. Pero, además, esa fecha se rebasó el número de fallecimientos previstos el doctor López-Gatell, al llegar a 8 mil 134.

Todo se resuelve, añade, con la fecha de ocurrencia. Lo cierto es que al final, los muertos serán solo una cifra abultada que ellos podrán repartir como les pegue la gana. Los muertos ahí estarán. Se lamentan igual y se les llora igual.

Entre otros avisos que si no fuera porque hay que conservar la calma, llamaríamos aterradores, está que el jueves, decíamos, estaba como desesperado. Pidió a la población no salir de su casa ya que la epidemia se podría perpetuar y volverse más grave.

“En este momento, todo el país está en semáforo rojo; no salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales; no hay una justificación de ello y se puede poner en peligro de que la epidemia se perpetúe, se haga más grave”, advirtió.

“La cantidad de contagios de mañana depende del número de casos contagiantes de hoy”, dijo.

El contraste fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador que toda la semana que pasó en el sureste, a salto de charco, reiteró una y otra vez que su gobierno ha “domado” la epidemia.

Vaya, el responsable de México, porque es el Presidente de la República, se dio tiempo en su conferencia matutina -primero celebrada en Quintana Roo, luego en Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco- de ensayar hasta una oda a la guacamaya, o de presumir su guayabera chiapaneca, y mencionar que traía una en Yucatán que de tan larga, parecía el “comandante Borolas” (así llama la 4T a Felipe Calderón), cuando en el centro del país, el encargado de dar los números de la epidemia -no, el Secretario Jorge Alcocer, no-, López-Gatell daba marcha atrás a sus predicciones y nos atiborraba de muertos, porque los cálculos le fallaron.

Pero el Presidente ni se inmutó. La primera vez que le preguntaron, allá en el sureste, por el montón de muertos que ahora se dan a conocer, dijo que todo se debe a un “ajuste”.

A su manera explicó lo que López-Gatell resolvió con su “fecha de ocurrencia”.

Y hasta utilizó la pregunta y el tema para no fallar en su acusación a los medios de comunicación, no a todos, de su labor amarillista.

Pero el viernes, de plano, sí defendió al siempre halagado doctor López-Gatell.

Como si de contar cuentos de guacamayas se tratara, y no de un suceso hasta cierto punto inédito, pues es más grave que la epidemia de Influenza A(H1N1) del 2009, afirmó que si López-Gatell sostiene que habrá 35 mil muertos por la epidemia, él lo apoya.

Pero, aseguró (golpeando varias vedes el atril), “toco madera… no deseo que haya tantas muertes”.

Nombró al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien, por cierto, no se le vio en los días que el Presidente realizó su gira. Ni acompañó a López Obrador, ni acompañó a Lópéz-Gatell.

“Ellos (López-Gatell y Alcocer) son los que están a cargo y respetamos lo que ellos están haciendo”, expresó el Presidente.

Este 5 de junio se cumplieron 100 días del primer contagio de Covid-19 en México.

LA INCERTIDUMBRE

El jueves pasado, el periódico El País (que no está en la gracia de López Obrador), publicó un análisis “de la base de datos oficiales” dados a conocer por las autoridades mexicanas sobre la pandemia.

El reportaje se tituló “Casi ocho de cada diez muertos por coronavirus en México no llegaron a terapia intensiva ni fueron intubados”.

El diario señaló que el rezago marca el conteo de víctimas que presentan diariamente las autoridades sanitarias mexicanas.

“México no sabe qué va a pasar con la pandemia en el futuro porque no sabe con claridad qué ha sucedido en el pasado”, indicó.

Y expresa que el análisis hecho por ellos “hace un retrato poco alentador” de la situación que padecen los mexcianos.

“El país norteamericano (México), que ha rebasado los 100 mil contagios y 11 mil muertes, no conocerá la cifra real de víctimas del SARS-CoV-2 sino hasta dentro de varios meses”, agrega.

Este análisis lo retomamos porque agrega conceptos que o no lo dicen las autoridades mexicanas o no lo hacen muy seguido.

“La información recogida por los Estados también revela que casi ocho de cada 10 pacientes, el 76 por ciento, derrotados por la enfermedad no ingresaron a terapias intensivas ni fueron entubados”.

“Para la mitad de los fallecidos no hubo un diagnóstico público por coronavirus antes de la muerte. Este llegó el mismo día del desenlace o después”.

Después el periódico explica lo mismo que explicó López-Gatell sobre el número de muertos diarios.

La incertidumbre, cuando se supone que ya no debíamos tenerla tanto los mexicanos, ha subido.

Las cifras podrán ser más alentadoras en los próximos días, pero no sabemos cuándo.

La palabra la sigue teniendo el doctor Hugo López-Gatell.

Esta semana también se dijo que la pandemia de Covid-19 está disminuyendo en algunos de los países a los que el virus llegó en los primeros tres meses de año, pero los casos nuevos están creciendo más rápido que nunca en todo el mundo, con más de 100 mil contagios cada día.

