Entre tanto revoltijo, Mancera no enfoca mal

Desde el PRD, partido al que no ha pertenecido nunca, pero por el que llegó al cargo, recibe desde elogios hasta hostigamiento

Ha sido atacado sistemáticamente, pero ha gobernado sistemáticamente.

Por encima de todo, sin embargo, nunca ha negado pretender competir por la Presidencia de la República en el 2018. Nunca ha negado la cruz de su parroquia, pero ha puesto en evidencia la de otros.

Es Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien entre empujones de los demás, sobre todo del PAN, PRD y Morena (el PRI ni siquiera ha palomeado a alguno), se abre camino como don Arturo: “Paso a paso, despacito”.

El estatus del Jefe de Gobierno puede medirse de muchas formas, pero por mucho por la opinión de la gente. Sus límites, por ahora, son los mismos que los de los aspirantes priístas que tienen un cargo público y que deben ser responsables de no transgredir las fronteras del servicio a la ciudadanía.

Se le puede comparar con quienes buscan la Presidencia desde un partido o quienes la buscan desde la posibilidad de ser independientes.

A diferencia, por ejemplo, de los aspirantes priístas, quienes cabalgan en caballo de hacienda, pues el equipo que los rodea se soporta en una estructura muy fuerte de poder, Mancera ha caminado prácticamente solo. Su equipo es bueno y, en algunos casos, para las labores encomendadas, no para blindarlo.

Más aun, Andrés Manuel López le hace una especie continua de “bullying” resquebrajando su equipo, bajándoles el cielo y las estrellas a quienes, hipnotizados, ven al propietario de Morena como su colocador de empleos.

A diferencia de algunos, Mancera no es un improvisado, por más que se diga que llegó a la Jefatura de Gobierno de la mano de los errores de otros.

Si bien sustituye en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a Rodolfo Félix Cárdenas después de que éste enfrentara el caso “New’s Divine” en el 2008 (en el que murieron 12 personas por una “avalancha” humana), su carrera ya venía en ascenso.

Experto en Derecho Penal, antes de ocupar la titularidad de la Procuraduría se desempeñó como Subprocurador de procesos.

Anterior a eso, la propia materia lo llamó. Estar cerca de las leyes era su fuerte.

Se desempeñó como asesor de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Director de Investigaciones y Procedimientos; Director de Seguimiento de Policías Complementarias; asesor del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México y Consejero de la Judicatura del Distrito Federal.

Digamos, por ejemplo, que hoy, respecto a cargos públicos, está igualado o, quizá, mejor posicionado que Andrés Manuel López Obrador, pero mayormente que los panistas Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle.

Dos más del PRD le hacen sombra, aunque él nunca ha sido miembro del sol azteca; a saber, dos gobernadores, Silvano Aureoles de Michoacán, y Graco Ramírez, de Morelos.

Mancera tiene en su haber el estar relacionado también internacionalmente si no olvidamos que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, siempre ha sido vista como una Vicepresidencia mexicana. O el gobierno debajo de la Presidencia de la República. Gobernar la Capital mexicana tiene su peso.

Mancera, moderado, tiene discurso. Nunca un discurso con aspavientos, como el que suelen utilizar hoy quienes requieren de reflectores.

Ha librado batallas con Marcelo Ebrard y con López Obrador, sus antecesores. Hoy libra una con el Gobierno federal por la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México.

Ha librado otras con Eruviel Ávila por cuestiones de vecindad; ha perdido algunas, pero ha ganado otras.

Hasta ahora no ha hecho el ruido suficiente para abrir de capa su candidatura presidencial, aunque sí lo suficiente; el cargo se lo impide. Sin embargo, no ha dejado pasar oportunidades, por ejemplo, para vender aquí y allá su programa “Médico en tu casa”, aceptado en varios estados y hasta en el extranjero. Lo presumió en París y lo adoptó Panamá, entre otros.

En las últimas semanas ha enfrentado el golpeteo desde Morena, pero se ha conducido con sobriedad.

Dos de sus funcionarios cercanos emigraron a Morena. El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, y la Subsecretaria de Enlace Gubernamental, Leticia Quezada. Ambos bateando para los dos lados, pero en un lado cobraban y en otro hacían proselitismo.

En medio de esto, Miguel Barbosa, como coordinador del PRD en el Senado, echaba porras a Andrés Manuel López Obrador anunciando su apoyo y pidiendo a los perredistas que hicieran lo mismo, es decir, mandar por un tubo cualquier apoyo a las aspiraciones del Jefe de Gobierno.

Mancera, sin embargo, trae doble baraja. Si no va por el PRD podría seguir los pasos del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, aunque para la Presidencia de la República. Se montaría en el potro de los independientes, como ya lo han anunciado varios.

Para alcanzar la candidatura a la Jefatura de Gobierno, en el 2012 venció a sus compañeros de partido Alejandra Barrales, Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres Guadarrama y Joel Ortega.

Ya en la competencia por la Jefatura hizo pomada a sus contrincantes del PRI y del PAN. Obtuvo casi el 65 por ciento de los votos. La priísta Beatriz Paredes obtuvo el 20 por ciento de los votos e Isabel Miranda de Wallace, candidata panista, el 14 por ciento.

Un radical en varias de sus posturas de gobierno, ha enfrentado severas críticas ciudadanas, pero se ha mantenido firme en asuntos como alzas al transporte, leyes de seguridad y, temerariamente, con su nuevo Reglamento de Tránsito.[]

En tiempos de firmeza política, Mancera no enfoca mal como un personaje con habilidad, incluso para confrontar un gobierno acosador, como el de Donald Trump.

Sus cartas están mucho mejor posicionadas que las posibilidades de Zavala o Anaya en el manejo de crisis. En ese sentido, Moreno Valle aventaja por su cargo de Gobernador, pero incluso con mayor congruencia que las de López Obrador. Como Cuauhtémoc Cárdenas, que ahora propone exigir una indemnización a Estados Unidos por el arrebato de territorio, tras la guerra de 1846-47, Andrés Manuel nos metería en un lío de proporciones inimaginables, sustito armado de por medio.

Lidiar con Trump es trabajo de titanes, y hasta ahora, digan lo que digan, el Presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo, Miguel Osorio y el General Salvador Cienfuegos, lo han hecho bien.

Sin caer en provocaciones, han llevado a Trump (que muchas veces él mismo se pone la soga en el cuello) a moderar su discurso. Han trabajado las relaciones bilaterales con pinzas y superado con experiencia política momentos de tensión.

A pesar de todo, altas y bajas, presiones, “bullying”, grilla, no se raja, pero las posiciones de cada quien se verán a finales de este año, cuando inicie la verdadera batalla.

Por lo pronto, ¿sacarlo de la jugada?

“Nunca nos rajamos; no tengo por qué rajarme; todo dependerá de la gente. Entonces, si la gente decide que no vayamos, pues eso ya será una decisión de la gente. Mientras no sea eso, ahí vamos, vamos pa’ delante”, advirtió la semana pasada.

De Mancera hay mucho de dónde cortar.

rcruz@impacto.com.mx

sextopatio@gmail.com

Twitter: @RobertoCZga

www.sextopatio.com.mx