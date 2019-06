Entre celos, sentimientos y urgencia política

Es importante observar al Presidente López Obrador mover sus piezas en dos de las varias crisis políticas del primer semestre del sexenio. En un movimiento audaz obliga a Marcelo Ebrard a caminar sobre una cuerda delgada, sin barra para el equilibrio y sin red de protección, en un contexto peligroso que le puede costar la carrera porque tiene que ver con la soberanía y la acumulación de funciones, mientras con un movimiento inteligente intenta rescatar a Claudia Sheinbaum del infierno en que la inseguridad ha sumido a la capital de la República.

En tanto Ebrard, con el celo y sentimiento de muchos de sus compañeros de gabinete, realiza malabares en la cresta de la ola en que lo subió el Presidente López Obrador para manejar la política exterior y, en buena medida, la interior, por lo menos en lo que respecta a cuestiones migratorias, Sheinbaum dio un paso decisivo para su propia causa, y la de los capitalinos, colocando a Omar García Harfuch al frente de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

Marcelo requerirá no sólo de su experiencia política y de su habilidad para el debate, sino de la ayuda del Presidente para vencer los celos y sentimientos que provoca su protagonismo a partir de que Donald Trump amenazó con castigar a México con una avalancha creciente de aranceles.

Los “celos y sentimientos”, a los que se refirió, certeramente, Andrés Manuel, se reflejaron en las durísimas críticas endosadas por Porfirio Muñoz Ledo no sólo al Presidente, sino también al secretario de Relaciones Exteriores, a los que relacionó con traición a la patria, sin decirlo con estas palabras, porque eso, y no otra cosa, se entiende por ceder soberanía.

En debate, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la senadora Dolores Padierna, Muñoz Ledo afirmó: “Para mí, el problema más grave que enfrentamos es la pérdida de soberanía; nos quieren convertir en un país enjaulado; si queda la condición de Tercer País Seguro, los que entren aquí ya no pueden salir; es la parálisis”.

Con las atribuciones ajenas a su encargo de secretario de Relaciones que el Presidente le concedió, Ebrard desplaza, en cuestiones migratorias, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, porque también fue colocado al frente del muro militar de la Guardia Nacional con la misión de impedir que atraviesen el territorio mexicano los migrantes que pretendan llegar a Estados Unidos.

QUE NO LO INFLEN… NO HAY PRIMEROS MINISTROS

En la comparecencia, del viernes, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Muñoz Ledo volvió a la carga y advirtió a Ebrard de las inconveniencias de la acumulación de funciones en su persona:

“No es conveniente, señor Secretario, que asuma todas las acciones; perdemos margen de maniobra y es un abuso; en su caso no, pero se anulan las funciones… que no lo inflen tanto porque lo van a reventar… Aquí no hay primeros ministros ni se reparten las carteras; mejor vámonos por el derecho escrito”.

Los personajes despojados de funciones para dotar a Ebrard de poderes plenipotenciarios son Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, extrañamente en silencio.

Sin embargo, algo debe estar ocurriendo porque, sin mayor explicación, Tonatiuh Guillén López renunció, repentinamente, a la dirección del Instituto Mexicano de Migración, aunque el Presidente asegura que fue él quien le pidió ahuecar el ala para dar ingreso a gente de Ebrard.

Pérdida de soberanía, aquí no hay primeros ministros ni se reparten carteras, y va a reventar si lo siguen inflando, son señalamientos que se entienden si son proferidos por opositores, la prensa neoliberal, conservadora y porfirista, o los escribe un columnista corrupto, pero en boca del presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión adquieren una connotación ominosa.

Marcelo es, sin duda, uno de los políticos más experimentados y prestigioso, de los pocos con que cuenta la Cuarta Transformación; no es aficionado ni llegó a la cúspide de la administración federal porque viene del sureste, es amigo viejo del Presidente o de sus hijos; tampoco es advenedizo en la izquierda. Eso sí, desde que abandonó su refugio en Francia, exiliado por Miguel Mancera, y descansó un poco después de fracasar en su aventura de auxiliar a Hillary Clinton en su lucha electoral contra Trump, fue etiquetado como uno de los pocos que pueden llegar con posibilidades al 2024; ya no hay duda, pues hasta genera celos y sentimientos, y la sugerencia de no permitir que “lo inflen” tanto porque “lo van a reventar”.

Sin embargo, al dotarlo de facultades extraordinarias, y defenderlo con la vehemencia que lo hizo, el Presidente lo colocó en situación vulnerable no sólo ante opositores y críticos, sino dentro de Morena, en donde abundan sus malquerientes.

Por ejemplo, el silencio del secretario de Seguridad Pública tal vez se deba a que no olvida 1993, cuando Luis Donaldo Colosio, de quien era secretario particular, ganó la candidatura presidencial del PRI a Manuel Camacho, de quien Marcelo era el principal operador.

Por ejemplo, en coordinación con López Obrador, Marcelo invadía y limpiaba de manifestantes la Ciudad de México para convencer a Carlos Salinas de las dotes negociadoras del jefe del Departamento del DF.

El documental de Netflix sobre 1994 es prueba de que, a pesar de militar con Ebrard en Morena, Durazo no desecha su sospecha sobre la presunta campaña paralela para despojar a Colosio de la candidatura a favor de Camacho. El magistral operador mediático fue Marcelo.

CELEBRIDAD DEL MOMENTO

De Olga Sánchez Cordero ni hablar; está visto que lo suyo sólo es incitar a Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a investigar a los familiares de los desafectos del régimen en busca de puntos vulnerables.

Quizás lo único sorprendente es que Ebrard aceptara una misión con ciertos tintes represores después de que en 1994 acompañó a Manuel a Chiapas para evitar que la guerra declarada por el Subcomandante Marcos al gobierno y Ejército mexicanos terminara en masacre. Lo consiguieron.

A pesar de la molestia original, y contra lo que se pensara, ya como ex secretario de la Defensa Nacional, el general Antonio Riviello Bazán estaba agradecido. Comiendo en IMPACTO me confesó su agradecimiento de que se impusiera la recomendación de Camacho de no aniquilar al Ejército Zapatista porque el Presidente Carlos Salinas y él, probablemente, habrían sido sometidos a juicio por genocidio.

Marcelo, que no es novato en esto, seguramente ha analizado las últimas palabras que ha escuchado por ser la celebridad del momento, por encima del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de a UIF, Santiago Nieto.

Los celos y sentimientos de que habla el Presidente, y la advertencia de Muñoz Ledo, significa, solamente, que ya está en la mira de quienes lo quieren fuera de la jugada.

Tiene la experiencia de 1994 y él mismo es el único que ha disputado una candidatura presidencial a López Obrador. Perdió por una encuesta de 5 preguntas que nadie vio, pero que, conforme me confió en su momento una de las figuras más relevantes del servicio exterior en la Cuarta Transformación, el ganador se impuso en 3 de los 5 cuestionamientos.

Con estos antecedentes no tendrá derecho a alegar no haber entendido lo que López Obrador le quiso decir sobre despertar celos y sentimientos, y la advertencia de Porfirio, que nunca pudo ser Presidente, pero que casi llevó a Los Pinos a Cuauhtémoc Cárdenas, con la fractura que tiene hoy a Morena en Palacio Nacional y al PRI camino al panteón, en el sentido de que lo están inflando tanto que “lo van a reventar” por el abuso de asumir tantas funciones.

CLAUDIA SÍ HA ESTADO SOLA

Mientras el caso de Marcelo da la impresión de ser un envío al sacrificio, dada la opinión generalizada de que la negociación con Trump fue entreguista y que, contra el discurso de la Cuarta Transformación, seremos represores de migrantes, el de Claudia Sheinbaum es un rescate.

La jefa de Gobierno está padeciendo la designación o imposición de colaboradores poco aptos y hasta deshumanizados, al menos en cuanto a la obligación mínima del gobernante de garantizar seguridad a los gobernados.

La Ciudad de México está convertida en tierra de nadie; las últimas semanas han sido de pesadilla.

A las estadísticas probatorias del incremento incontenible de secuestros, asesinatos, robos de vehículos y a casa-habitación, así como proliferación de narcomenudeo y cobro impune de derecho de piso, le dan marco aterrador los acontecimientos recientes del secuestro y asesinato de un estudiante de la Universidad del Pedregal y la ejecución de otro que pretendía entregarse al servicio religioso.

Esto, sin contar con la deleznable simulación de captura, en un restaurante en Tlalpan, de la propietaria del colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, cuando la realidad es que pactó su entrega en alguna oficina de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno ha sufrido una embestida política y mediática de proporciones sin antecedentes que obligaron al Presidente López Obrador a cubrirla con su manto protector: “¡No estás sola!”, le repitió, reiteradamente, mientras sostenía su mano en alto y ella sonreía satisfecha.

La realidad es que Sheinbaum sí ha estado sola en materia policiaca y de procuración de justicia en los primeros seis meses de su gobierno.

Es bien sabido que Claudia es, con toda probabilidad, el proyecto de López Obrador para terminar de cuajar la Cuarta Transformación a partir de 2024, pero también lo es que su gobierno está haciendo agua en materia de seguridad, irónicamente en los delitos que, cuando decidió dar por finalizada la guerra contra el crimen organizado, el Presidente prometió combatir, los que lastiman directamente a la población.

Los golpes que se han dado a la delincuencia, en la Ciudad de México, a la Unión Tepito, la Contra Unión y otros grupos delictivos relacionados con secuestros, venta de drogas y extorsiones, no son de las corporaciones capitalinas, sino de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, cuando su titular era Omar García Harfuch.

Quizás por eso la jefa de Gobierno decidió destituir al jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y confiar a García Harfuch la tarea titánica de convencer a los capitalinos de que es posible vivir con cierta tranquilidad.

Quien ya debe estar resintiendo la ausencia de García Harfuch es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, urgido de verdaderos investigadores para dar resultados en los frentes que ha abierto, en los que si las acusaciones no son acompañadas de pruebas irrefutables, los jueces, que no se manejan a partir de presunciones o de pálpitos, pero que, además, resienten las campañas orquestadas para ofrecerlos como un grupo corrupto que se entrega al mejor postor, no tienen empacho en dar palo al Ministerio Público.

Sólo Gertz Manero sabe por qué dejó ir a quien tiene en su haber la búsqueda, localización y captura de personajes emblemáticos como Javier Duarte y Roberto Borge, pero, ni tarda ni perezosa, Claudia aprovechó la ocasión para hacerse de los servicios del mejor policía investigador del país.

Es posible que cuando el Presidente le dijo que no estaba sola ya tenía en mente que García Harfuch llegaría a tapar el cráter que la jefa de Gobierno tiene en materia de investigación criminal.

Con esta y otras incorporaciones, Claudia recuperará su condición original de primera en el proyecto de consolidación de la 4T, a condición que apoye a su nuevo jefe de Investigación Criminal porque la tarea será, como dije, titánica. No es milagrería; el apoyo es fundamental.

He aquí dos movimientos de López Obrador obligados por la urgencia política que tienen que ver, necesariamente, con 2024.