En política el que excluye… fracasa

Nos estamos sumiendo en la trama de la polarización electoral de parte de los candidatos presidenciales, el sector empresarial, los diferentes actores promovientes del ámbito aeronáutico y turístico, los diferentes medios de comunicación, las autoridades gubernamentales participantes o involucradas, y la sociedad pendiente de las actuaciones de los aspirantes, por motivo del cuestionamiento de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su viabilidad y posible destino de conclusión que discute el candidato puntero de las encuestas Andrés Manuel López Obrador, con su esencia característica de imponer la agenda política en esta época previa a la sucesión del Ejecutivo Federal.

Una magna obra sobre diagnosticada, aprobada desde hace mucho tiempo; puesta en marcha con una enorme inversión que no compromete en garantía los recursos financieros del erario, y que no puede ser secuestrada como posicionamiento electoral.

Un megaproyecto, el más grande del Estado Mexicano en más de 30 años, que está generando más de 70 mil fuentes de trabajo y una confianza tangible en el inversionista extranjero, derivando que la obra se encuentre financiada en un 74 por ciento, traduciéndose en un significado enorme para el desarrollo del país y su estatus de gobernabilidad que proyecta hacia el exterior; al que quizá una mejor supervisión podría optimizar el gasto y sus tiempos de construcción, y no su cancelación y reorientación por cuestiones partidistas y personales que descompone el escenario político en periodo electoral.

Son los tiempos de campañas que definirá esta elección, donde proliferaran una serie de propuestas de índole ideológico, económicas, sociales y hasta personales, que buscan de un plumazo convertir a la nación más igualitaria, avanzada y feliz del mundo.

No dudando que los opositores al gobierno en turno, enfocaran sin duda sus obuses a las 13 reformas estructurales que se promovieron en este sexenio.

Transformaciones constitucionales que se destrabaron y ejecutaron después de sexenios de parálisis legislativas y escaso compromiso de los partidos políticos, y que hoy, se cuestionan, demeritan y hasta se busca su derogación, por una visión parcial de sus efectos para ciertos segmentos de la población, olvidándose que es un andamiaje perfectible en el tiempo, pero cuya estructura funcional obedece a una visión de Estado, donde confluyen todos los actores que conforman nuestra sociedad.

Donde el aspirante que encabeza las preferencias (aunque las encuestas en las últimas elecciones no ha sido en referente confiable), capitaliza el “enojo social” acumulado por una sociedad que a través de varias generaciones ha padecido, ha naufragado, ha sido sacrificada y la han victimizada por omisiones, negligencia y la temible corrupción e impunidad de la que no se puede sacudir todo nuestro entorno político, social y económico; detonando ese “hartazgo” que ha trascendido extractos sociales contra el sistema y sus representantes como principales promotores y ejecutores de estos perjuicios.

Factores de descomposición que manipula y explota en favor de un proselitismo caduco y obsoleto, que ya se había dejado atrás, manejándolo como oferta política de campaña, atrayendo al elector emotivo presa de tantas vicisitudes adversas.

Receptor de un electorado escéptico, desencantado y sacrificado, no por sus conocimientos académicos, destrezas técnicas y visión de Estado para recomponer al país de sus múltiples vulnerabilidades, sino captando la desilusión y ofrendado la promesa de un cambio radical que generara equidad, justicia, paz y la desaparición de tajo de todos los males que empaña el desarrollo del país y la buena convivencia de los mexicanos.

CAPITALIZA SUS HABILIDADES

Detonando sus habilidades políticas que le han dejado como enseñanza más de tres lustros de campaña continua, tiempos de actuación que muchos cuestiona su forma de sustento, donde en abono de este personaje se ha mantenido en la austeridad y honradez que lo reviste y que enarbola como presea de representación, donde ha visitado todos los municipios de la República como ningún candidato o presidente alguno, cruzada que le ha redituado ser el más visto y conocido de los aspirantes presidenciales.

Recorridos donde critica y enjuicia al sistema y sus gobernantes, porque su partido de reciente creación casi no gobierna nada y no puede ser referente de valor; prometiendo la panacea que resuelve los problemas ancestrales del vasto territorio rural, urbano medio del país, y una clase media desilusionada, tejiendo un liderazgo que compromete, pero de difícil consecución en la práctica, en una nación de una diversidad social que no sólo se compone de estos sectores de población.

DIVIDE

Cómo entender a un candidato que aspira a gobernar a un país, cuando abandera las necesidades y la cobertura de los satisfactores del segmento de población al que denomina “pueblo”, sus electores cautivos; igual de importantes como los otros sectores que conforman la economía y el factor social de la nación, pero a los que está excluyendo para fortalecer y consolidar su obsesión que lo domina desde el 2006; buscando acceder al poder por la vía de la legalidad, mas no por la legitimidad por sus predilecciones sectoriales.

Cómo entender a un aspirante que divide, confronta y polariza a una sociedad, cuando todavía ni se inicia la campaña oficial por esa contienda cívica, y ya actúa como presidente de la República.

Cómo entender su proceder de cuestionar y defenestrar tan sólo por inferencias que le comunica el “pueblo”, en algo que se traduciría si gana las elecciones a futuro: en un regreso al autoritarismo presidencial.

Señalaba con sabiduría Fernando Gutiérrez Barrios: “En política, el que excluye, fracasa”, y el país para ser gobernado con equidad y justicia como anuncia, no puede estar dividido, porque ya es inadmisible que con todo lo que hemos vivido y padecido, se ejerza una gobernanza experimental, que voltea insistentemente a los procedimientos del pasado.

RESCATAR DEL PASADO

Y en eso de añorar el pasado, es rescatable las palabras que difundió en su toma de posesión José López Portillo, una disertación orientada a unificar y no dividir: “Hagamos una tregua inteligente para recuperar la serenidad y no perder el rumbo. Tregua que no sea renuncia o claudicación, sino oportunidad de reencuentro y reconciliación. Jamás olvidemos que aquí existieron nuestros padres, estamos nosotros y vivirán nuestros hijos. Que no nos podemos ir, si acaso unos cuantos ricos exportadores de capital, y unos cuantos pobres exportadores de trabajo. Los demás nos quedamos y podemos hacer de nuestra patria o un infierno o un país donde la vida sea buena: en nuestras manos está”.

Cuánta diferencia en pensamiento y obra se denota entre un estadista y un aspirante que se ha obsesionado con ostentar la Presidencia de la Republica, donde expone la unidad del país.

Otro pasaje de enseñanza histórica de lo que debe ser un gobierno integral, nos fue obsequiada por Porfirio Muñoz Ledo al contestar como oposición el tercer informe de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien señaló: “Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es, ciertamente, mandar obedeciendo, lo que en última instancia significa el cambio democrático es la mutación del súbdito en ciudadano”.

LA DIFERENCIA

Qué lejos se encuentra López Obrador de estas premisas, desconociendo que la política es el arte de organizar el espacio público en el que todos convivimos, donde el primer mandatario es el concertador principal y no el representante de los “pobres”.

Qué lejos se encuentra aquel que divide y fragmenta a una población en puros e impuros, en honestos y corruptos, en pobres y ricos a los que llama “mafia en el poder”.

Que utiliza el agravio contra instituciones o cualquier personaje como un mecanismo de defensa a sus limitantes y un detonador de culpa para sus adversarios o a quienes no comulgan con su pensamiento.

Ofensas que festinan sus seguidores como un cobro a los agravios recibidos, de aquel que se pretende emular entre otros próceres a un Benito Juárez que defendió a ultranza el respeto al derecho ajeno, algo que carece de valor para él, con sus denigrantes ofensas que son clásicas en sus interlocuciones.

UNA DECISIÓN RAZONADA

México se ha hundido en una espiral descendente que ha traído consigo no sólo violencia, inseguridad, miedo, corrupción, impunidad, crisis institucional, desencanto con sus gobernantes, entre otras adversidades, sino que ha desatado un efecto contrario a la convivencia al crecer las polarizaciones y fragmentaciones en la propia sociedad.

El ciudadano que razona su voto debe estar consciente y diferenciar a los personajes que no apelan a la racionalidad del votante, sino a sus sentimientos.

De aquel que alimentan sus prejuicios y antipatías para consolidar una base de electores cautivos, alérgicos al debate.

Del que polariza y divide a la sociedad para obstaculizar el intercambio de ideas para llegar a un consenso, que es una condición indispensable para que florezca la democracia.

Los que gobiernen a México no deben ser de conocidos, sino personajes de conocimientos, en una concertación donde no se excluya al talento y al compromiso social con el país.