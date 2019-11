En la lela y seguimos

Pues parece que los tiempos son tales que provocan olvidos o no se quiere pensar en los hechos que nos marca la realidad, estamos enfrascados en las discusiones donde el centro es un hombre, un caudillo, AMLO, en el caso de México, y es importante observar los cambios hasta de humor que puede generar, pero la verdad es que, la sociedad, no puede estar dependiendo de un hombre por muy honesto y leal que sea para el país, y como vemos las cosas, solamente él y sólo él, es el que está en el centro de la política, los demás, aliados y seguidores o incondicionales son figurones de palo que no hablan, no piensan y no actúan, solamente esperan lo que se diga en el alto mando, y esto, sin duda, es muy peligroso.

Hace uno días, en el programa de ASTILLERO, se entrevistaba al abogado de los policías federales que protestan y exigen sus derechos y los recursos que deben darles para terminar con su actividad; publican en El Sol de México que el licenciado Enrique Carpizo, defensor del grupo protestatario, recibía en su casa, por la madrugada, a un grupo profundamente indignado que le dijeron: “En el momento cúspide de la entrevista, Carpizo detalló que un grupo de policías federales quejosos llegó a su casa durante la madrugada con un fuerte explosivo amenazando que estallaría el Palacio Nacional por la controversia de la Guardia Nacional… Llegaron en la madrugada a mi casa algunas personas… con una maleta con más de tres kilos de un mentado C4 (explosivo) y que con un poquito destruyes casi un edificio. Llegaron y me decían ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente, vamos a ir a detonar Palacio Nacional con el explosivo”, esta entrevista aparece en el Diario El Sol de México el día 15 de noviembre, y ahí detalla, que le explicó lo acontecido a una secretaria que no explica quién y comenta que, después de eso, fueron y lo asaltaron en un restaurante y lo han amenazado, también dice que no ha puesto ninguna denuncia sobre el tema. Esto no es cosa menor, sin duda hay fuerzas y niveles a los que se tiene que temer, porque al final de cuentas, dentro de sus intereses, se encuentra una política de descontrol y desestabilización que puede usar a los grupos violentos o inconformes, para este tipo de atentados, por ello, hemos explicado que si bien los grupos organizados, militar y políticamente, del narcotráfico, son ahora un peligro real para las instituciones, también existen grupos inconformes que pueden estallar problemas graves para el país, y por ello, también, hemos señalado que la seguridad del presidente es vital y que no puede, solamente, confiar en la protección desarmada y desorganizada del pueblo sabio, porque ellos no están capacitados para brindarle la protección que requiere en un momento dado.

Ahora, enfrentamos una nueva embestida de los grupos comerciales y financieros internacionales que buscan controlar los recursos y materias primas de América Latina, por ello, desde hace muchos años se ha visto implementada una política de penetración para buscar los caminos de ese control que no signifiquen críticas directas en contra de Estados Unidos, y por esa razón, así como en el pasado se invocaba al catolicismo con el aliado principal para expulsar a los “comunistas” del poder y justificar los golpes de Estado, ahora, los grupos de protestantes afiliados y protegidos por los norteamericanos, como en Bolivia, invocan la lucha en favor de la minoría blanca y sobre todo, su acción para expulsar a la Pacha Mama de toda Bolivia y el retorno de “Dios y la Biblia al poder”, y así como hemos señalado, ahora, abiertamente, estamos en los inicios de la “GUERRA ÉTNICO-RELIGIOSA” en América Latina, sobre todo, donde deben expulsar y limitar la participación y la fuerza de los grupos indígenas que son los que tienen, por sus raíces y costumbres, una mayor conciencia nacionalista y patriota como forma de defensa de sus recursos y sus comunidades, porque ahí, en esas zonas, se encuentran los grandes yacimientos de agua, bosques, minerales, energéticos, y los grupos financieros internacionales creen que esos son para su saqueo, no para el beneficio de las comunidades empobrecidas de América Latina, y por ello, impulsan los golpes de Estado con aparentes acciones que tienen como blindaje a los grupos y comunidades ligadas a las iglesias protestantes, que luchan, en las zonas indígenas, en contra de los grupos tradicionales del catolicismo, sobre todo, aquellos grupos que tienen una conciencia de liberación y patriotismo.

No hay peor ciego que el que no quiere ver o el que se ciega en sus dogmas y creencias, por esa razón, debemos entender que la avanzada, ahora, para el rescate de América, con el lema de “AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS”, está centrada en organismos que han logrado romper, en muchos sitios, la unidad de los grupos y comunidades que no logran ingresar en ellas por medio de otros elementos, hoy en día, esa lucha, por ejemplo, la hemos visto en muchas comunidades mexicanas, en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y en otros sitios, donde los grupos dogmáticos de uno y otro lado han llegado, incluso, al asesinato o quemar casa en lugares para expulsar a los grupos contrarios, pero no hemos querido ver lo que hay atrás de esas acciones y solamente se dice que son por problemas religiosos, y no la avanzada de acciones de mayor calado, como ahora lo vemos, con claridad, en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras e incluso, en los grupos de migrantes en los Estados Unidos, por ello, esa política de odio y confrontación entre afroamericanos con los grupos latinos, y ese odio que ahora es más radical con las acciones racistas que se muestran en muchos sitios dentro de los EU. Pero, acá, le andamos haciendo al pendejo y no atendemos lo real, sino que, andamos buscando: las “chichis a las culebras”… Recuerden que los políticos gringos argumentan que pueden ingresar, militarmente, a cualquier país, bajo el pretexto de la protección de sus “ciudadanos”…