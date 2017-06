‘En el PRI no hay fractura’

Para empezar, aclaró Arturo Zamora, “en el PRI no hay disidencia”.

Entrevistado por “Mesa de Redacción” de IMPACTO TV, el líder nacional de la CNOP descartó, con ello, una fractura en su partido rumbo a las elecciones del 2018.

“No creo que se provoque una fractura; no lo tenemos en el panorama actual; todos los priístas son sumamente valiosos.

“Tenemos, incluso, dentro del PRI un patrimonio de experiencia, de conocimiento, incluso de sabiduría, de política; de hombres y mujeres de Estado que nosotros vamos a seguir aprovechando. Nadie, nadie, puede ser excluido. Hoy estamos en las condiciones de inclusión total porque viene el (20)18 y tenemos que estar todos juntos”.

Desde inicios de año, dos grupos de priístas han hecho su aparición para presionar a la cúpula del tricolor, encabezada por Enrique Ochoa Reza, y exigir la regla de moda: “Piso parejo”.

Una de ellas encabezada por Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca; la otra por Ivonne Ortega, ex candidata a la dirigencia nacional del partido.

La intención de ambos grupos es que el partido convoque a las bases (militancia y ciudadanía) en el proceso de elección de candidato a la Presidencia de la República y, por ende, a la sustitución de Enrique Peña Nieto.

Para Zamora, el panorama nacional es una policromía muy importante de personajes.

“Somos un partido político nacional; postulamos candidatos de todo el país. El país está representado atrás de senadores, diputados, y luego en las administraciones públicas locales, pues también ahí tenemos gente”.

El dirigente de la CNOP destacó el ámbito federal, pues ahí, dijo, deben ir las mujeres y hombres mejores preparados de todas las entidades.

Horas antes de platicar con IMPACTO TV, Zamora sostuvo una reunión con integrantes de “Alianza Generacional”, en la que éstos dejaron en claro que no son un grupo disidente del PRI.

De acuerdo al propio equipo de Zamora, el encuentro, en el que participaron el senador Ernesto Gándara, José Ramón Martel, José Encarnación Alfaro y Alberto Aguilar Iñárritu, “se dio en un marco de respeto, unidad e inclusión”.

Se coincidió, señalaron, en que la XXII Asamblea Nacional es el foro para que todas las voces se escuchen.

“Quiero compartir una actitud sumamente positiva de mis compañeros (Aguilar Iñárritu, Martel, Alfaro, Gándara), dijo a IMPACTO TV.

“La verdad es que nosotros (los priístas), dentro del partido, nos distinguimos por evitar conflictos”.

Finalmente, expresó, hemos acordado que se den todas las participaciones dentro de la Asamblea Nacional (del 12 de agosto), con todas las opiniones, toda la libertad, así como (Enrique) Ochoa Reza lo ha pedido, que seamos críticos, autocríticos y propositivos.

ESTATUTOS CONTEMPLAN CONSULTA A LA BASE

Zamora amplió su satisfacción por la postura de uno de los grupos que pide “piso parejo” y consulta a la militancia.

“Los reconozco porque ellos aclaran que no son disidencia, y eso, como partido, nos deja a nosotros muy bien”.

Entre los priístas, añadió, funciona el que cada quien exprese lo que siente y quiere.

Ellos, dijo, pedían que se estableciera el asunto de consulta a la base para la candidatura, “pues eso ya está en el estatuto”.

“Lo sabían… también se vale; son bienvenidas todas estas opiniones. Lo reitero y debo decir que en todos los partidos políticos hay problemas; unos de un tamaño; otros de otro; en el nuestro hemos sabido superar crisis profundas, difíciles”.

Zamora reiteró que el priísmo ha sabido salir adelante.

Mencionó, por ejemplo, “el trágico deceso de un candidato a la Presidencia”, en alusión a Luis Donaldo Colosio.

De cuando perdieron la Presidencia de la República “en una ocasión o hasta en dos”; de cuando fueron minoría.

Agrega que, sin embargo, ahora el PRI viene de ganar elecciones. Se congratula.

“De tres, dos”.

El dirigente de la CNOP expresó a IMPACTO TV que en el priísmo todos tienen derecho a opinar, a hacer crítica y autocrítica.

Sin nada a cambio, agregó, en la Asamblea Nacional todos podrán expresarse.

POR LOS MEJORES CANDIDATOS

“Sí, cedimos, pero no hay necesidad de hacerlo”; la convocatoria establece todas las reglas que los demandantes proponen, dijo.

Señaló que entre los temas que se abordaron en la sede del Sector Popular del PRI está la parte ética de los futuros candidatos del partido.

“La ética de los futuros candidatos, desde el más insignificante cargo público hasta el más importante, todos son importantes, sin duda alguna, pero todo el que vaya por nuestro partido el día de mañana, para postularse como aspirante, candidato o precandidato, pues ‘a ver, échame tu 3de3’.

“Dime de qué se trata; cómo está tú situación ahí para ver si al rato no nos andamos arrepintiendo”.

Zamora dio a IMPACTO TV la primicia.

“Para evitar que nos salgan ese tipo de personajes cuando ya están en el ejercicio del poder, el día de ayer (miércoles de la semana pasada) propuse que la CNOP eleve en nuestra asamblea otro método, el método de supervisión durante el desempeño del cargo de los servidores públicos, esto es, la facultad del presidente del partido y de los presidentes de los comités estatales de llamar a cuentas a los funcionarios.

“Esto es corregir a tiempo”, dijo.

Y aunque ellos, expresó, ven por lo suyo, sus candidatos, sus servidores públicos, invitan a los demás partidos a que también le entren a sus códigos de ética porque es una aspiración importante, una demanda de la sociedad, que es combatir la corrupción.

Y, por si fuera poco, hacia el futuro, el líder del Sector Popular del PRI explicó que si en este momento se habla de “3de3”, ha habido candidatos priístas que se someten a exámenes de control de confianza y que acreditan no tener antecedentes penales.

“Entonces nos planteamos una ‘5de5’”.

Agregó que van a estudiar si el tema de la exigencia del control de confianza no atenta contra los famosos derechos pro-persona.

Respecto a quienes han firmado cartas de exigencia a la cúpula priísta, aseguró que quienes encabezan estos grupos están utilizando indebidamente el nombre de muchos compañeros.

“Muchísimos de ellos no firmaron… Al día siguiente nos llaman y nos dicen ‘oigan, yo ni siquiera conozco a este señor (Ulises Ruiz); yo no he firmado”.

PRIÍSTAS PARA RATO…

El líder de la CNOP señaló que en el PRI todavía no hay una figura definida para que sea “el bueno” en el 2018.

“En realidad, tenemos bastantes figuras; todas son sumamente importantes; todas las figuras que tenemos son, realmente, altamente competitivas”.

Les voy a dar un dato, dijo a IMPACTO TV:

“Estado de México: Cuando nosotros, en enero, íbamos a la contienda teníamos perdida la elección, incluso, traíamos 12 o 14 puntos abajo. Pues ganamos.

“Ganamos la contienda; ganamos con nuestros aliados. Los demás también tuvieron aliados, todos; nadie se puede quejar.

“Pero esa es la virtud que tenemos; ganamos con un 33 por ciento de la población; ganamos con 3 puntos de diferencia, lo cual significa que en el caso del PAN, por cada 100 votantes, en el Estado de México lo reprobaron 90, entonces, hay un rechazo de 90 por ciento, y esto vale la pena. Nosotros tenemos una aceptación mucho mayor, tres veces mayor que la del PAN, esto es, leer el tablero bajo todas las perspectivas, que son bien importantes”.

Después de “arrebatar” micrófono y “curul” en IMPACTO TV, Zamora dijo, con tranquilidad, que el PRI va caminando en el territorio nacional rumbo al 2018.

“…Para buscar tener los mejores y las mejores candidatas en los 18 mil 367 cargos que estarán en disputa el año que viene”.

Y, claro, no desdeñó su tierra.

“En Jalisco tenemos una veta muy fuerte de políticos…”.

