En busca del destino mexicano

> ¿Solamente vamos mal o ni siquiera sabemos hacia dónde vamos? Para la teoría de la causalidad de Aristóteles, todos podemos tener razón porque todos nos referimos a algo distinto. Pero, para la teoría de la gobernabilidad de Habermas, todos estamos perdidos por no coincidir en el diálogo

En la principal novela de Lewis Carroll, la famosa Alicia en el País de las Maravillas, pregunta ¿cuál camino debería tomar? El Gato de Cheshire le replica que ¿hacia dónde quisiera llegar? y Alicia le responde que no lo sabe. Entonces, el felino concluye, con lógica, que realmente no importa el camino que escoja. Si no sabe a dónde va, cualquier camino la llevará allá.

Lo peor que puede acontecer a un individuo o a una sociedad, es perder el destino. Ello es mucho más grave que extraviar tan solo el camino. Lo primero, es un simple extravío de ruta. Daremos más vueltas y nos tardaremos un poco más, pero vamos a llegar a donde queremos. El segundo caso es una grave pérdida de meta. No sé para donde encaminarme, ni si llegaré a donde quiero llegar.

La inseguridad pública que estamos viviendo nos sirve de ejemplo de lo primero. Sabemos lo que queremos tener: un país seguro. Pero, llevamos más de tres décadas sin saber cómo se logra ello. Hay muchos asesores gubernamentales y empresas mercantiles que puede resolver el problema de inseguridad de un condominio, de un negocio, de una calle y hasta de una colonia. Pero, nadie sabe cómo resolver el de una urbe gigantesca ni, mucho menos, el de un país tan grande y tan poblado.

Ello, porque no se sabe cómo remitir a los 400 mil criminales que, según se dice, tenemos en el país. Sólo por un contingente así, se explica la comisión de 2 millones de delitos denunciados anualmente y de casi 40 mil homicidios en cada año. En eso, sabemos el destino que queremos, pero ignoramos el camino que debemos tomar.

Por otra parte, existen muchos otros temas, de los que depende el destino histórico de la Nación, donde también ignoramos el destino que deseamos. Por eso, no sabemos la sociedad equitativa que queremos, ni la política educativa que requerimos ni el sistema político que nos conviene. Aquí estamos como Alicia a quien su confusión la llevó, inevitablemente, a la duda y a la incertidumbre.

Cierto día, un alto funcionario, que es mi amigo, me preguntó si, en nuestra historia, conocía alguna página de igual o mayor confusión que la que estamos viviendo. De inmediato le contesté que la comparaba con una sola.

No con la Revolución de 1910 porque, en ella, todos los bandos comprometidos sabían perfectamente lo que querían. No había duda sobre el destino que cada uno anhelaba. No la Guerra de Reforma ni la de Intervención, por la misma razón que la anterior. Todos y cada uno sabían el México que querían, aunque no todos quisieran lo mismo. Nadie tenía dudas, como le sucedió a la protagonista de la novela.

Pero, nuestro gran momento de confusión pura fue el movimiento independentista. Por lo menos, 8 bandos representados por independentistas y metropolistas, monarquistas y republicanistas, borbonistas y americanistas, carlistas y fernandistas, centralistas y federalistas. Sólo hubo un iluminado que vio el futuro y el destino con toda anticipación. Desde 1811, Morelos sabía que México sería republicano, liberal, democrático, federalista y constitucionalista.

Así, esos divergentes complicaron 11 largos años de confusión y guerra hasta que el Plan de Iguala reunió a las fuerzas predominantes, en lo que fue nuestro primer pacto nacional. Pero, desde 1821 no había conocido de una confusión tan intensa como la que se vive en la actualidad.

Aclaro que, aunque no sea consuelo el mal de muchos, infinidad de naciones hoy se encuentran sumergidas en el pozo de la confusión, incluso algunas de las naciones más opulentas, o más politizadas.

En otras latitudes y tiempos, la Revolución Francesa fue todo un caos, donde todo se perdió durante 100 años, porque todos se confundieron y se enfrascaron en el discurso incoherente y estéril.

Cuando la República Romana creció hasta donde podría disgregarse y diluirse, los políticos comunes recomendaron dejar de crecer. César, por el contrario, vio que si Roma no crecía, perecería. Que el destino de Roma era crecer con un gobierno fuerte: el Imperio. César vio el destino romano, pero los demás no lo vieron. Por eso, todos estuvieron en su contra. Por eso, todos se equivocaron.

Y, por eso, vuelvo a mi incertidumbre. ¿Solamente vamos mal o ni siquiera sabemos hacia dónde vamos? Para la teoría de la causalidad de Aristóteles, todos podemos tener razón porque todos nos referimos a algo distinto. Pero, para la teoría de la gobernabilidad de Habermas, todos estamos perdidos por no coincidir en el diálogo. Quizá, muy pronto lo sabremos. Quizá, nunca lo sabremos. Ni siquiera de ello podemos estar seguros.