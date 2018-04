Elecciones presidenciales fraudulentas desde 1829

Intentar crear en México un sistema electoral confiable es uno de los ejercicios políticos más complicados para darle al país el sufragio efectivo que Francisco I Madero acuñó como lema en el intento de expulsar del poder al general Porfirio Díaz.

La democracia en México, como título del libro de Pablo González Casanova, se inicia precisamente en las urnas, cuando los electores tienen la potestad suprema de elegir a sus gobernantes.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI, y casi al final de la segunda década, las elecciones en México sigan bajo sospecha del ominoso fraude electoral.

En la elección de gobernadores durante los últimos seis años la mayoría, independientemente del signo partidario -PRI, PAN o PRD- impusieron sucesor y recurrieron a todas las trampas acumuladas durante los casi 90 años del ciclo priísta.

Basta ver la distribución geográfica del poder y se encontrará en la fauna política que más de uno de los 32 mandatarios estatales ascendieron vía fraude y no con el poder soberano del voto.

Hasta 1992 el Gobierno de la República controló las elecciones federales. El secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral y cualquier impugnación se resolvía siempre en favor del PRI.

El modelo se replicaba puntual y exactamente en los estados. El secretario de Gobierno era el presidente de la Comisión Local Electoral, y por tanto subordinado electoralmente al PRI.

Esa es la historia reciente. Pero el reto para lograr elecciones imparciales es del tamaño de dos siglos en los que ninguna sucesión presidencial ha estado exenta de golpes de Estado, sustituciones ilegales, asesinatos o fraudes electorales.

Y hasta 1989 y el 2000 todos los presidentes y gobernadores fueron impuestos desde el PRI.

Las irregularidades en las sucesiones presidenciales es el recuento de nunca acabar.

En 1829, el general Vicente Guerrero, esa soberbia figura de la Independencia, atentó contra la historia al no reconocer su derrota y deponer mediante las armas a su oponente Manuel Gómez Pedraza.

En ese momento se torció para siempre el sentido de la historia electoral y política de México y nada volvió a ser igual. Fue un mal y gravísimo ejemplo. El vicepresidente Anastasio Bustamante asesinó al presidente Vicente Guerrero y se implantó la dictadura militar.

Don Antonio López de Santa Anna usurpó once veces la Presidencia de México y se hizo llamar su Alteza Serenísima. Ninguna de sus presidencias estuvo precedida de la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas.

Bajo el argumento de que si el gobierno no organiza las elecciones, quién las va a organizar, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, se quedó 15 años como presidente hasta que la muerte lo derrocó definitivamente en 1872.

Su sucesor, el célebre jurista encargado de hacer observar la ley cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sebastián Lerdo de Tejada, como presidente de la República utilizó todo el poder del Estado para derrotar a Porfirio Díaz.

Cuando en 1876 el general Díaz accedió al poder presidencial se declaró mandatario vitalicio mediante seis reelecciones fraudulentas, hasta que 30 años después lo destronó la Revolución de 1910, bajo el ideal maderista del Sufragio Efectivo No Reelección.

Hizo así realidad su célebre apotegma cuando se pronunció en contra de las reelecciones: “Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución”.

Ni el mártir de la democracia Francisco I. Madero escapó de la tentación electoral. En la elección de 1910, controlada todavía por el presidente Porfirio Díaz, Madero apenas alcanzó el 1.04 por ciento de los sufragios contra el 98.9 por ciento de su oponente.

Desterrado el dictador Díaz en 1911, entonces Madero se apropió del 99.3 por ciento de los votos.

Las ambiciones presidenciales del general Álvaro Obregón lo llevaron a presionar al presidente Plutarco Elías Calles para reformar la Constitución y poder ser reelecto en 1928. El fraude electoral fue escandaloso.

Por única ocasión en la historia de México el candidato presidencial obtuvo el 100 por ciento de los sufragios. Sólo que su osadía le costó la vida. El presidente electo Obregón terminó asesinado el 18 de julio de 1928.

En 1929 el PRI se estrenó como partido (PNR) con persecuciones, asesinatos y fraude electoral para imponer en la presidencia al general Pascual Ortiz Rubio, derrotado estrepitosamente por el maestro de América, José Vasconcelos.

Ni el gran nacionalismo de Lázaro Cárdenas escapó a la rutina fraudulenta del sistema político mexicano. Para proteger el triunfo del candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho, permitió al jefe de la campaña presidencial, Miguel Alemán, todo tipo de atracos electorales, hasta derivar en una cadena de muertos para impedir el triunfo del candidato opositor Juan Andrew Almazán.

La última llamada la dio Mauricio González de la Garza, cuando en 1981 vaticinó la inminente caída del PRI. Apenas seis años después, en 1987, Cuauhtémoc Cárdenas derrotaba a Carlos Salinas. Lo que eran conjeturas terminó en voz oficial cuando públicamente el ex presidente Miguel de la Madrid hizo saber a los mexicanos: “Yo ordené al licenciado Manuel Bartlett la caída del sistema, ante las sobradas evidencias de que la votación no favorecía al candidato del PRI”.

Lo que se vio como transición en el 2000 con el triunfo de Vicente Fox, terminó en alternancia en regresión y con un fraude al revés. Enterado en el mes de mayo el presidente Ernesto Zedillo de que el candidato del PAN recibía fondos del extranjero, argumentó que la elección estaba muy avanzada y se vería como otra trampa del PRI para conservar el poder.

El contubernio quedó al descubierto cuando Zedillo usurpó las funciones del presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, para anunciar el triunfo del licenciado (sic) Vicente Fox. Lo cierto es que bajo esas circunstancias Fox era inelegible, sujeto a proceso penal y huésped en algún reclusorio del territorio nacional.

Felipe Calderón, otro afortunado defraudador de la voluntad popular, ensangrentó al país para legitimar su espurio triunfo. Con apenas una exigua diferencia de 0.52 por ciento se proclamó vencedor sobre Andrés Manuel López Obrador.

Dos eventos demuestran lo contrario. La magistrada ponente de la impugnación presidencial concluyó: “Sí, se detectó intromisión presidencial, pero no influyó en el resultado final de la elección”. De colección esa frase. Por inepto que fuera Fox, como presidente era el hombre más poderoso del país, capaz de cambiar el sentido de una elección. Fox corroboró el fraude cuando sin algún recato manifestó: “Cómo me dio lata Andrés Manuel, pero finalmente me vengué de él”.

Por eso ahora, al inicio de las campañas presidenciales, la sombra de dos siglos de fraudes electorales gravita peligrosamente sobre el ya insostenible sistema político-electoral mexicano. Ampliaremos…

[email protected]