El villano de hoy

Me apena el silencio de los periodistas y medios de comunicación a quienes, según Andrés Manuel López Obrador, su arribo a la Presidencia tuvo la virtud de quitarles el bozal que cubrió sus bocas durante el neoliberalismo, pero que ahora, mordiéndole la mano, se comportan como la prensa que, en uno de los más ruines episodios de la política y el periodismo, se cebó en Francisco I. Madero.

En IMPACTO y a este reportero en lo personal no nos viene el saco; ni antes de la Cuarta Transformación ni ahora usamos y de ninguna manera nos dejamos colocar bozal porque no somos animales.

Con los ex priístas y panistas que lo acompañan, y también con alguno de sus más cercanos, se puede informar el Presidente que nunca aceptamos bozal.

Esto me permite reiterar a mis 3 o 4 lectores leales mi respeto al mandatario porque la mayoría del pueblo de México en edad de votar lo hizo por él; que admiro, pero no me impresionó, la madriza que puso al PRI y al PAN porque, con honrosas excepciones, todos, en especial los priístas, de Enrique Peña Nieto hacia abajo, hicieron lo posible para perder; que coincido en algunos de sus diagnósticos, pero no en todas sus soluciones, y disiento en mucho de lo que dice y hace.

Lo único que realmente me preocupa es que mis hijos y nietos tengan que vivir en un país en convulsión política que nos iguale a ciertos países de Sudamérica o nos regrese a épocas que creíamos superadas no sólo de crisis económica, sino política y militar. Y todo por su supuesta ingenuidad, un lujo que políticos como él no se pueden permitir.

López Obrador puede ser muchas cosas, pero ingenuo no. Si lo fuera no estaría en donde está, sin embargo, me preocupa que en ocasiones parezca no percatarse de la realidad.

Lo observé con atención en la conferencia mañanera del jueves pasado, que terminó de la peor de las maneras posibles con los reporteros.

Esa mañana, que habló del bozal y cometió el error injustificable de obligar al secretario de la Defensa Nacional a revelar el nombre de quien condujo el operativo fallido en Culiacán y que, para acabarla de amolar, resultó con que no fue él, sino otro militar cuyo nombre ahora sí no revelarán por razones de seguridad, también manifestó su convicción de la lealtad que el Ejército guarda a su comandante supremo y al pueblo de México.

Explicó que, a partir de la Revolución, nuestro Ejército es otro. No es la primera ocasión que lo hace, pero esta vez habló con pasión; la intención evidente no fue convencer a los periodistas vapuleados, y que lo vapulearon, en la mañanera, sino conectar con soldados y marinos, los verdaderos destinatarios del mensaje.

Para apuntalar sus premisas, a López Obrador le encanta hacer alarde de sus conocimientos de la maestra de la vida, la Historia. El jueves lo hizo, al menos, en dos ocasiones. En lo del bozal y la lealtad castrense.

Es cierto que la prensa porfiriana se ensañó con Madero, pero quizás si el Presidente leyera un pequeño libro sobre “De cómo vino Huerta y cómo se fue” (poseo un ejemplar, editado, por cierto, por la Secretaría de la Defensa Nacional, que prologó José Luis Martínez Fernández del Campo) sabría que el Bloque Renovador de los diputados maderistas advirtió, mediante un Memorial, al Presidente que la embestida tenía su origen en su ministerio de Justicia.

Es decir, las mordidas sin bozal no fueron espontáneas, sino inducidas, pero Madero, embriagado por el triunfo, no hizo caso.

EL CHIVO EXPIATORIO

La maestra de la vida demuestra que Andrés Manuel no puede generalizar sobre la lealtad militar.

Si nos apartamos de los libros de texto sabemos que el primero en disentir de Madero fue el general Emiliano Zapata porque el Presidente no cumplía lo prometido; su muerte, a manos del Chacal Victoriano Huerta, sirvió para legitimar el movimiento que Venustiano Carranza había iniciado, precisamente, contra el Apóstol de la Democracia; el pueblo convertido en ejército dio golpe de estado al Barón de Cuatro Ciénegas y terminó asesinándolo en Tlaxcalaltongo; la crecida de un río evitó que Lázaro Cárdenas cumpliera la cita con la que el destino pretendía impedirle ser el héroe patrio que ahora es. Lo más granado del ejército revolucionario murió siguiendo a don Adolfo de la Huerta, que no pudo con la vocación caudillista y tiránica de sus paisanos sonorenses, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y, luego, Saturnino Cedillo…

Es probable que el Presidente López Obrador, que en campaña se la pasó zaheriendo al Ejército y a la Marina, al fin justiprecie el concepto de lealtad del Ejército mexicano, el mismo al que, si por él fuera, desaparecería con el cuento de que, al igual que Costa Rica, México no es belicista, como si cupiese la comparación entre uno y otro país, y porque a él lo cuida el pueblo, lo cual no deja de ser quimera.

A partir del pasado 17 de octubre, el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se convirtió en el villano más vistoso del primer año de gobierno por su capacidad de absorber culpas que, evidentemente, no son suyas ni de las Fuerzas Armadas.

Los responsables del fallido operativo de Culiacán están en otro lado, y todos lo sabemos. La dificultad estriba en que con tanta verborrea oficial, y la abnegación del general de 4 estrellas, no será fácil identificar al causante del oprobio a las fuerzas nacionales, sobre todo ahora que ya hay un chivo expiatorio, que no es, precisamente, el coronel Juan José Verde Montes, que, conforme a la versión oficial del jueves, habría sido quien decidió que el blanco, Ovidio Guzmán, estaba en posición de ser capturado.

La cuestión es responderse si la protección a los civiles responsables del mayor fracaso y escándalo en la que parecía la política de seguridad que el país esperó durante sexenios vale el precio de colocar al Ejército en ridículo y exhibirlo como torpe en operativos de gran calado que, se supone, son de rutina y a los que la Cuarta Transformación se había comprometido no realizar.

Todo esto después de que una vez que el Ejército fue exhibido como enemigo del pueblo en la campaña política para ganar votos, el nuevo grupo en el poder parecía haber cambiado de opinión y hasta le entregó el transporte de gasolina en pipas para combatir el “huachicol”, pero además lo está usando para construir el aeropuerto sucedáneo del NAIM y pasarse por debajo del arco de los pantalones la lluvia de amparos que frenaban la obra invocando la seguridad nacional con el pretexto de que la terminal aérea de Santa Lucía es militar.

INCONFORMIDAD Y DESCONTENTO CASTRENSE

Si el Presidente pudiese confundirse entre su pueblo, y no dependiese de los intermediarios de su círculo cercano, sabría de las versiones sobre la inconformidad creciente en el Ejército expresada no sólo en el discurso, del 22 de octubre, del General Carlos Gaytán Ochoa ante el general Secretario que se puede sintetizar en la frase inicial: “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.

En el tercer párrafo, el general Gaytán Ochoa explica, a suficiencia, su preocupación personal y la de sus pares: “Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon, durante años, un gran resentimiento”.

A Gaytán Ochoa ya lo desacreditó López Obrador porque, conforme a su razonamiento lineal, se entiende su posición crítica porque sirvió, en la Defensa Nacional, como subsecretario en tiempos de Felipe Calderón. Si Andrés Manuel fuera Luis Echeverría lo habría llamado “Emisario del pasado”.

¿Qué pensará el Presidente de su secretario de la Defensa Nacional que en el gobierno de Peña Nieto fue comandante de la IV Región Militar, que comprende a entidades que estuvieron en guerra con el crimen organizado, como Nuevo León y Tamaulipas? ¿Habrá sabido de los narcobloqueos y de las tumbas de migrantes en San Fernando?, pero hablemos de la inconformidad militar más allá de lo que se platica en restaurantes al calor de unos tragos.

A sabiendas del efecto que tendrían sus palabras si trascendieran, como ocurrió gracias al periódico La Jornada, Gaytán Ochoa, que en tiempos de Vicente Fox estuvo con el general Rafael Macedo de la Concha en la PGR, a cargo de la intercepción aérea contra el narco, fue más lejos:

“… es también una verdad inocultable que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad.

“Ello nos inquieta; nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes (generales retirados y en activo que desayunan periódicamente con el secretario de la Defensa Nacional) fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce al país”.

El discurso de Gaytán Ochoa merece una reflexión más responsable que sólo desacreditarlo porque sirvió, en la más alta posición de su carrera militar, en el gobierno de Calderón. Sus palabras sonaron fuertes, pero aun siéndolo no lo fueron tanto porque él mismo se encargó de advertir que habló “cuidando” sus palabras porque escribió su discurso en consenso con sus representados.

“… reconozco que el alto mando sostiene hoy, sobre sus espaldas, la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país. De coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible, de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor eficacia.

“¿Quién aquí cree que ello es fácil?

“¿Quién aquí duda de que se está realizando, desde el Ejército y la Fuerza Aérea, el mejor esfuerzo?

“¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de ‘halcones’ que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido?”.

¿Qué tal si no hubiese cuidado sus palabras?

La última frase, la de los “halcones” que pueden llevar al país al caos y a un “verdadero Estado fallido”, caló hondo; hondísimo. Habrá que estar atentos a las reacciones. Ligarlo con Calderón fue apenas una broma de poco gusto.

No tengo contacto con Gaytán Ochoa (sin bozal escribí sobre él cuando estaba en la PGR) e ignoro si con “halcones” se refirió a los de la guerra, conforme al lenguaje militar norteamericano, o a los servidores del narco que los tienen al tanto de los movimientos sospechosos en sus territorios, sin embargo, para nuestro contexto es grave el calificativo, pues habla de que podrían llevar al país al caos y a un “verdadero Estado fallido”.

Se acudió a todo lo posible por silenciar su discurso, a pesar que de inmediato se filtraron.

LA EVIDENCIA, EL DESGASTE Y EL RIESGO

IMPACTO solicitó a la Sedena la versión de los discursos en el desayuno; el 28, la respuesta oficial, vía correo electrónico, fue que “…después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento”, pero el 29, La Jornada publicó el discurso del ex subsecretario y no le fue tan bien con el Presidente. En la conferencia mañanera del último día de octubre, Andrés Manuel lamentó que “por buscar la nota, entonces, destacan esto como algo extraordinario, espectacular (el discurso de Gaytán Ochoa)… Lamentable, porque ahora resulta que un general del gobierno de Calderón, del periodo de mayor represión, es motivo, ¿no?, de exaltación en un periódico independiente, pero así son las cosas”.

Sería saludable que el Presidente pusiera en práctica una mejor política de relaciones públicas con las Fuerzas Armadas.

Es necesario porque el descontento ha crecido después de sus esfuerzos, fallidos, por cubrir con militares a los civiles que, empujando el operativo fallido, pusieron en peligro a la población de Culiacán.

Además, como lo reconoció, el 3 de octubre, el jefe del Estado Mayor de la Sedena, General Homero Mendoza Ruiz, ante funcionarios mexicanos y norteamericanos (otra vez en las páginas de La Jornada), el Ejército vive un proceso de desgaste muy fuerte. La Sedena desplaza, diariamente, 86 mil efectivos, pero el traspaso, de 40 mil, de la Policía Militar a la Guardia Nacional redujo su estado de fuerza a 180 mil, sin contar a quienes están de vacaciones, incapacitados y en tareas administrativas.

Peor aún, López Obrador debe atender el insomnio crónico del secretario de Hacienda. Arturo Herrera sabe que las dificultades financieras en 2020 afectarán sus proyectos prioritarios de infraestructura y achicarán la bolsa de sus programas sociales. A esto habrá que aunar la recesión.

La pesadilla de Herrera en pleno insomnio consiste en que los estallidos sociales estarán a la vuelta de hoja del calendario, en el primer trimestre.

Nadie lo desea, pero iniciarán las convulsiones y, en esta situación, a nadie conviene una clase castrense ofendida.

El lunes, quizá la tunda se la lleve el gobernador del Banco de México. Alejandro Díaz de León, quien dijo que la economía está en una fase de desaceleración y estancamiento, y que la recuperación se verá afectada por los recientes problemas de inseguridad pública. ¿Cuáles? Culiacán, el más reciente.