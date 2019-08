El ‘tigre’ de Monreal que AMLO no avizora

Hacia el primer año de gobierno, y la conclusión del 2019, el senador augura ‘polarización… ante el intento de dinamitar al actual gobierno’. El Presidente no ve ‘ningún asomo de inestabilidad política’

No creo que el “tigre” sepa mucho de números, pero mucho menos que le interese.

De acuerdo al dicho de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el “pueblo sabio” se convierte en esa fiera si sus decisiones son violadas o defraudadas.

Hace unos días, Ricardo Monreal alertó sobre algunos sectores que “al perder sus privilegios y canonjías intentarán dinamitar este Gobierno”.

¿Pero qué otras causas o justificación esgrimirá el líder de la bancada de Morena en el Senado más allá de la decepción de los “conservos” para augurar que se acerca una especie de turbulencia social?

La única razón fuerte a la vista sería el bajo crecimiento de México, que todo mundo ha ido reduciendo hasta llegar por debajo del 1 por ciento.

Pero eso, al “pueblo sabio”, es decir, al “tigre”, por ahora dormido, ni le va ni le viene.

Ya tiene callo.

Las fauces de la fiera que ve el senador son distintas a la de aquella sobre la que advirtió López Obrador en campaña si no ganaba las elecciones. Este es el animal “neoliberal”, “fifí”, “que no ha muerto, que está herido”, como lo dijo un periodista.

Crisis, recesiones y desaceleraciones se han soportado, cíclicamente, por décadas. Y, en todo caso, quizá los alebrestados serían los sectores de clase media hacia arriba, pero ni aun así, pienso, intentarían “dinamitar” al actual gobierno.

Descartemos fantasmas: Oposición en el Congreso no existe, ni fuera de él; los partidos que hace un año y medio todavía podrían asustar a la Izquierda (PRI, PAN o PRD) hoy padecen enanismo.

La iniciativa privada, aglomerada en diversas centrales empresariales, con tal de ganar-ganar, juega según sople el viento. Prueba de ello es la reunión, de la semana pasada, del Presidente López Obrador con Carlos Slim, quien prometió una continua inversión.

Pero también, por cuestión de días y encabezado por el propietario de Carso, un encuentro con 10 empresarios, entre ellos Alberto Bailleres, Germán Larrea, Lorenzo Sertvije y Antonio del Valle, quienes, según reveló el Presidente, prometieron empujar el país antes que sacar capitales.

¿O, como advirtió la semana pasada el periodista, serán los medios de comunicación. El Poder Judicial? Aunque a diferencia de Monreal, que utilizó la palabra “dinamitar”, el comunicólogo habló de un “Golpe de Estado”.

‘SÍ HAY ATURDIDOS Y CONFUNDIDOS’

“La transición que vivimos enfrenta resistencias… Habrá un largo periodo de dificultad y polarización”, fue el complemento de la advertencia de Ricardo Monreal.

El antecedente, por escasos cuatro días, fue la increíble acusación del periodista, durante la conferencia “mañanera”, sobre supuestos sectores que “no están muertos; están heridos”.

La preocupación, como la de Monreal, entonces, es que siguen vivos, y ellos los quisieran “muertos”. Ese pensamiento tan revolucionario que si en época que fueron oposición se las hubieran aplicado habrían soltado hasta las lágrimas.

El martes pasado, horas antes de que Monreal advirtiera sobre el nerviosismo del “tigre neoliberal” enjaulado, IMPACTO preguntó al Presidente si ya trató con los secretarios de la Defensa y la Marina el tema del famoso “rumor” sobre el supuesto “Golpe de Estado” que se fragua en su contra o si piensa citarlos a la conferencia para que den su punto de vista.

En su estilo de responder a preguntas concretas con respuestas abstractas, López Obrador ni siquiera mencionó los cargos ni los nombres de los encargados de las Fuerzas Armadas. Hizo bien. Para qué involucrarlos en asuntos ociosos y locuras mentales.

Ante la pregunta de IMPACTO, el Presidente fue más realista en medio de su larga explicación.

“No hay ningún asomo de inestabilidad política”, expresó. Con ello contradijo la fantasía del “Golpe de Estado civil” y hasta la “dinamita” de Monreal.

Sí aseguró, como lo ha hecho en otras ocasiones, que “hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero (que) ya se van serenando”.

El Presidente también dijo a IMPACTO que la oposición actúa con responsabilidad.

“No va más allá de los cuestionamientos, pero es consustancial a la democracia el que haya críticas, el que se cuestione al gobierno, pero no ha pasado a mayores”.

Con algo de ironía dijo que “hasta se rechina poco… y debería haber más protestas porque se está desmontando un régimen corrupto; se está desmantelando un régimen corrupto de arriba hacia abajo”.

A ocho meses de iniciada la presente administración, y aun dentro del margen todavía para que pueda comenzar a evaluarse si el cambio de visión va o no por buen camino, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado planes que en el mediano plazo le redituarán resultados positivos porque no es lo mismo trabajar hasta sábados y domingos, e intentar quitar el sarro a viejas actitudes, que volver a la palabrería de siempre y hacer como que las cosas toman otro rumbo, como se hizo en los últimos tres sexenios.

Que tiene cosas criticables y hasta, pareciera, irrealizables, sí, y muchas. Por ejemplo, hacerse de la vista gorda o hasta tramar, aunque no sean de su incumbencia, como dice, pero sí mediante intermediarios, cerrando el ojo o moviendo su dedito, actos como el del “Bonillazo” en Baja California o la “Ley Garrote” en Tabasco.

Una y otras, tarde o temprano pagarán un costo positivo o negativo.

Pero de ello a que un “tigre neoliberal” pretenda salirse de su jaula y desgarrar a México hay un abismo de fantasía.

